Власти готовят новое повышение налогов: по кому это ударит в первую очередь

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Налог придется закладывать в стоимость товаров | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUНалог придется закладывать в стоимость товаров | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Налог придется закладывать в стоимость товаров

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Налог на добавленную стоимость (НДС) на иностранные товары, приобретаемые через интернет, в перспективе может вырасти до 22%. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ.

В ведомстве уточнили, что совместно с Минфином обсуждают введение НДС на импортируемые товары. В частности планируется поэтапное повышение: с 7% в 2027 году до 14% в 2028‑м и до 22% в 2029 году.

«При этом Минпромторг поддержал введение ставки 22% уже с 1 января 2027 года», — уточнили в в Министерстве промышленности и торговли в разговоре с ТАСС.

Сейчас импортные онлайн-покупки физических лиц дешевле 200 евро вообще не облагаются НДС, а товары дороже этой суммы — только по ставке 15%. Отечественные предприниматели, напротив, платят налог в полном объеме, что ставит их в заведомо невыгодное положение. На этом фоне трансграничная торговля в 2025 году выросла более чем на 60% — до 440 млрд рублей, подсчитали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Если НДС поднимут до 22% сразу, без переходного периода, импортные товары на маркетплейсах могут подорожать на 25–30%, считает глава Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. Российским предпринимателям, которые закупают товары за рубежом и продают их с наценкой до 80%, придется либо закладывать налог в цену, либо уходить с рынка, указывает «Коммерсант».

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
55
Гость
7 мая, 08:28
Офигеть, одна школота в комментах. А чо вы уроки-то не делаете?
Гость
6 мая, 16:09
Пакостники!
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Гость
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