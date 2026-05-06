Власти готовят новое повышение налогов: по кому это ударит в первую очередь

Налог придется закладывать в стоимость товаров Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Налог на добавленную стоимость (НДС) на иностранные товары, приобретаемые через интернет, в перспективе может вырасти до 22%. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ.

В ведомстве уточнили, что совместно с Минфином обсуждают введение НДС на импортируемые товары. В частности планируется поэтапное повышение: с 7% в 2027 году до 14% в 2028‑м и до 22% в 2029 году.

«При этом Минпромторг поддержал введение ставки 22% уже с 1 января 2027 года», — уточнили в в Министерстве промышленности и торговли в разговоре с ТАСС.

Сейчас импортные онлайн-покупки физических лиц дешевле 200 евро вообще не облагаются НДС, а товары дороже этой суммы — только по ставке 15%. Отечественные предприниматели, напротив, платят налог в полном объеме, что ставит их в заведомо невыгодное положение. На этом фоне трансграничная торговля в 2025 году выросла более чем на 60% — до 440 млрд рублей, подсчитали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).