Инфляция в России замедлилась почти до нуля. Надолго ли?

Есть три основных фактора, которые повлияют на цены Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

В апреле инфляция в России замедлилась практически до нулевого уровня. Стоит ли ждать продолжения позитивного тренда или это затишье перед бурей, в своем прогнозе для Городских медиа рассказал генеральный директор и основатель Atomic Capital Александр Зайцев.

Потребительская инфляция в России составила 0,01% с 14 по 20 апреля 2026 года, по данным Росстата. С начала текущего месяца рост цен достиг отметки 0,18%, а с начала года показатель оказался на уровне 3,16%.

По словам эксперта, апрельский показатель не стоит переоценивать. Это краткосрочное явление, а не начало нового длительного периода низких цен. Зайцев назвал три фактора, которые говорят о риске ускорения инфляции в ближайшие месяцы.

Первый фактор — технический. В месячном разрезе инфляция практически не изменилась: 5,86% в марте против 5,91% в феврале. Более того, в пересчете на год (SAAR — это показатель, который корректирует данные с учетом сезонных колебаний) она даже немного ускорилась — с 5,8 до 6,0%. Это означает, что устойчивого замедления пока нет.

Второй фактор — внешние риски. Сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке повышает вероятность роста глобальной инфляции через цены на сырье, прежде всего энергоносители. Такая волна может докатиться и до российской экономики через импорт и инфляционные ожидания.

Третий фактор — внутренний баланс приоритетов. Президент России Владимир Путин недавно акцентировал внимание на недостаточных темпах экономического роста. В этой ситуации, по мнению Зайцева, финансовый регулятор может частично «пожертвовать» инфляцией ради ВВП.

В своем итоговом прогнозе эксперт ожидает умеренного ускорения инфляции во втором полугодии. Основными драйверами, по его словам, станут внешние факторы и постепенное смягчение денежно-кредитной политики.