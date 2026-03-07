Скрытая угроза на вашей кухне: за что будут отключать газ и выписывать крупные штрафы

Скрытая угроза на вашей кухне: за что будут отключать газ и выписывать крупные штрафы

Правила направлены на защиту от недобросовестных жильцов газифицированных домов

Россияне могут лишиться газа в домах и квартирах. Газовые службы с 1 марта получили новые полномочия по отключению. Расскажем об изменениях и штрафах для жильцов.

Новые правила вводятся федеральным законом от 31 июля 2025 года № 308-ФЗ и постановлением правительства РФ от 29 ноября 2025 года № 1967. Эти документы вносят изменения в Жилищный кодекс, закон «О газоснабжении» и правила поставки газа, устанавливая единые строгие требования к эксплуатации внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).

Как было раньше

До сих пор у газовых служб не было простого и эффективного инструмента для воздействия на хронических нарушителей. Отключить газ могли практически только при прямой и очевидной угрозе, например при обнаруженной утечке. Процесс привлечения к ответственности жильцов, которые годами не пускали мастеров или игнорировали предписания, был бюрократически сложным и длительным.

Что изменилось

С 1 марта газоснабжающие организации получили четкое право приостанавливать подачу газа в жилое помещение за систематические нарушения, такие как:

  • двукратный или более недопуск специалистов для планового технического обслуживания и проверки оборудования;

  • эксплуатация газовых приборов с истекшим сроком службы (плит, колонок, котлов) без официального заключения о безопасности;

  • неисполнение в установленный срок предписаний надзорных органов об устранении нарушений.

Как отметил в интервью РИА Новости первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, эти меры направлены на защиту всего многоквартирного дома, так как «угроза в одной точке может привести к катастрофе для всего дома». По его словам, самыми частыми нарушениями, выявляемыми на проверках, являются отсутствие исправной вентиляции, установка декоративных панелей, скрывающих доступ к газовым трубам, и использование приборов с истекшим сроком службы.

Какие штрафы грозят нарушителям

Наряду с отключением газа, за нарушения предусмотрены административные штрафы по статье 9.23 КоАП РФ. Как пояснил зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с RT, шкала штрафов является прогрессивной:

  1. За стандартные нарушения (отсутствие договора на обслуживание, недопуск специалиста) — от 5000 до 10 000 рублей.

  2. Если нарушение привело к аварии или создало прямую угрозу жизни и здоровью людей — от 50 000 до 150 000 рублей для граждан и до 2 миллионов рублей для организаций.

Процедура восстановления подачи газа полностью ложится на плечи нарушителя. Чтобы его снова подключили, необходимо полностью устранить все замечания, оплатить все назначенные штрафы, пройти повторную проверку и получить официальный акт, разрешающий подключение.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Комментарии
24
Гость
7 февраля, 12:52
За визит специалиста по приборам Газа взымается установленная плата.. около 700 рублей. Специалист приходит не просто посмотреть за такую плату и выписать Предписание, а наверное должен проявить своё мастерство и устранить какие-то неисправности. Плита может по-году выпуска и возрастная, но она работает исправно, чего же её менять на дорогущую новую.
JayroslavMudryi

7 февраля, 12:24
плиты, колонки, котлы практически у всех истек срок службы------готовьте деньги на решение вопроса на месте!!
Рекомендуем