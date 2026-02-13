Экономика Кризис-2026 «Пора ужиматься». Какой сигнал посылают банки россиянам

Ставка по срочным вкладам, по прогнозам экономистов, лишь продолжит снижаться

О старом способе приумножить капитал теперь можно забыть

Источник:
Иван Рейзвих / NGS55.RU

Финансовые пояса жителей России в очередной раз затягивают. Сегодня банки сводят на нет один из способов, благодаря которому многие россияне не только сохраняли, но и приумножали свои «кровные» — краткосрочные вклады. Их доходность резко и уверенно начала ползти вниз вместе с последними надеждами на пассивный заработок. Чем это грозит для наших кошельков и куда теперь нести деньги — V1.RU разбирается с экспертами.

Что за инструмент обогащения?

Последние несколько лет краткосрочные вклады были не только самым удобным, но и самым прибыльным способом приумножить свой капитал: кидаешь накопления на счет, забываешь на несколько месяцев, а затем забираешь их в большем размере. На руку вкладчикам играла и доходность: процент всё это время держался в районе 20–25 пунктов, чем многие активно пользовались.

— Сумма, которую ты кладешь на вклады, фиксируется до конца периода: ни снять, ни пополнить деньги ты не можешь. По окончании срока она увеличивается на процент, по которому ты заключаешь договор. Однако новый вклад будет оформляться по актуальному проценту, — объясняет принцип сотрудник банка.

Что же случилось?

Всё изменилось с 19 декабря 2025 года, когда Центробанк снизил ключевую ставку по кредитным обязательствам до 16%. По данным исследования «Финуслуг», с того момента рост доходности вкладов начал снижаться, и менее чем за месяц в среднем падал вплоть до 1,03%.

Средняя ставка по вкладам и ее изменение:

  • трехмесячный вклад — 14,48% (−1,03%)

  • полугодовой вклад — 14,12% (−0,61%)

  • годовой вклад — 12,93% (−0,57%)

  • двухлетний вклад — 11,22% (−0,17%)

Казалось бы, цифра несущественная. Пугает здесь общая тенденция: из топ-20 самых крупных банков России падение по озвученным выше цифрам фиксировали в 18 организациях. Сильнее всего при этом просели самые популярные у народа вклады — средне- и краткосрочные.

На днях показатели просели еще сильнее на фоне грядущего заседания совета директоров Банка России: в эту пятницу, 13 февраля, на нем рассмотрят вопрос о еще одном снижении ключевой ставки — ориентировочно на 0,5 процентных пункта.

«Банки пытаются минимизировать расходы»

Тряска рынка вкладов, по мнению экономистов, обусловлена попыткой банков выйти из воды сухими и богатыми. На фоне тенденции к снижению ставки, о которой в ЦБ прямо говорят с прошлого года, финансисты заранее пытаются минимизировать свои расходы, показательно занижая для потребителей выгоду вкладов. Об этом говорит доктор экономических наук и автор Telegram-канала »Ваш карман & тренды рынка» Игорь Бельских.

— Банки получают деньги в том числе за счет кредитования населения. После снижения ключевой ставки доходность этих инструментов будет снижаться — ведь кредиты придется выдавать дешевле. Поэтому в попытке минимизировать свои расходы банки заранее начали понижать процент по вкладам за два-три дня до заседания ЦБ.

С учетом того, что для существенного числа россиян на фоне роста доходности вкладов они стали одним из существенных источников дохода, Игорь Бельских прогнозирует снижение уровня жизни, а следовательно, и потребления россиян.

— В прошлом году при 20% по вкладам с условного миллиона рублей можно было получить 200 тысяч. Сейчас этот процент упал до 15–16. Соответственно, возможность получения дополнительного дохода у граждан резко снизилась, — рассказывает он.

Дальше — только хуже?

Дальнейшие прогнозы, по мнению экономистов, неутешительны: снижение процента вкладов, вероятно, продолжится и дальше. Это же подтверждает и биржевой аналитик Сергей Хестанов, прогнозируя падение показателей в районе 2–3% за квартал.

— Снижение ставки по вкладам на три месяца отражает ожидания банков. При прочих равных условиях (при отсутствии внешних шоков) банки ожидают, что ЦБ будет и далее снижать ключевую ставку. Однако темпы этого снижения остаются невысокими. Это означает, что в ближайшее время существенного влияния на динамику процентных ставок оказываться не будет.

Перемены в рынке вкладов при этом, по его мнению, не так сильно отразятся на уровне жизни в сравнении с изменениями других сфер и источников расходов и доходов населения.

— Естественно, изменения скажутся на доходах. Но их влияние не так велико в сравнении с инфляцией, тарифами ЖКХ, уровнем зарплат и так далее.

А что делать?

В такой ситуации Игорь Бельских советует рассматривать альтернативные источники вкладов: акции, облигации или ценные металлы. В перспективе снижения процента по ставкам от них можно получить куда больше выгоды. Однако не стоит забывать и о рисках.

— Банки сейчас посылают сигнал обществу: пора ужиматься, — считает он, — впереди ничего хорошего не светит.

Денис Гусаков
Гость
13 февраля, 07:48
Тож самое уже было ,вклады СССР, грабеж называеться населения это
Гость
13 февраля, 07:18
Если вклады начали замораживать, то почему бы по ним ещё не снизить процент? В принципе вообще проценты можно отменить! 🤩 Заморозил деньги на счету клиента и пользуешься ими как заблагорассудится не платя ни каких процентов. Это же мечта любого банкира!!! 😁😁😁
