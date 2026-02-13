Кормите в старости себя сами. Россиянам предложили самостоятельно формировать пенсию

Российские старики живут очень бедно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Тема будущих пенсий вновь оказалась в центре общественного внимания. Эксперты снова принялись советовать: рассчитывать исключительно на государственное пенсионное обеспечение в России — не просто рискованно. Формально пенсионная система продолжает работать, выплаты индексируются, а в прошлом году даже обсуждалась возможность единовременных выплат для тех, чья накопительная пенсия была заморожена. Напомним, что это отчисления работодателей с 2002 по 2013 год (например, для родившихся позднее 1967 года от 2% до 6% от фонда оплаты труда, так что суммы многим накапали уже внушительные), но получить их можно только в виде крошечной прибавки к пенсии.

Однако на практике эти меры не меняют главного: большинство россиян понимают, что накопить на достойную старость исключительно за счет государства почти невозможно.

Сегодня средняя пенсия в стране находится на уровне около 25 тысяч рублей. Даже с учетом будущей индексации она покрывает базовые потребности, но не обеспечивает привычного уровня жизни. Именно поэтому всё чаще звучит мысль: пенсия — это не только обязанность государства, но и личный финансовый проект каждого человека. Если еще короче и проще: помоги себе сам. Подробности — в материале MSK1.RU.

От пассивной системы — к личному контролю

Экономист Анастасия Горелкина, входящая в советы директоров крупных компаний («Азот», «Сибирский деловой союз»), говорит, что принципиально изменилась сама логика пенсионных накоплений. Раньше накопительная система была пассивной: работодатель перечислял фиксированный процент, а человек фактически не участвовал в управлении своими будущими деньгами.

Сегодня ситуация иная, объясняет Горелкина. Появились инструменты, предполагающие личный выбор и ответственность. В частности, программа долгосрочных сбережений позволяет гражданину самому решать, сколько и как откладывать, а государство дополнительно софинансирует взносы — до 36 тысяч рублей в год.

По данным за 2025 год, средняя доходность негосударственных пенсионных фондов (НПФ) составила около 13% годовых, что выше инфляции (правда официальной, а не той, что большинство граждан наблюдают при походе в магазины). Но даже при этом объем личных взносов по программе вырос втрое и достиг 307 миллиардов рублей, говорит Горелкина. Всё потому, что люди начинают воспринимать будущую пенсию как зону личной ответственности и финансовой дисциплины, а не абстрактное обещание государства. То есть спасают себя сами.

Несколько тысяч в месяц — не мелочь, а стратегия

Финансовый советник Алексей Родин подчеркивает: нужно откладывать 3–5 тысяч рублей в месяц, но стабильно и на горизонте 20–25 лет. По словам экономиста, регулярные взносы с реинвестированием дохода способны превратить даже скромные суммы в ощутимый капитал. Уже почти половина россиян откладывает часть зарплаты, но чаще всего — на краткосрочные цели. Задача, по мнению эксперта, — направить эту привычку в долгосрочное русло. То есть, чтобы самому себе обеспечить не «здесь и сейчас», а более-менее достойную старость. Всё равно ведь надеяться больше не на кого.

Родин приводит показательный пример. При зарплате 100 тысяч рублей и ежемесячных инвестициях 10% дохода на протяжении 25 лет можно сформировать капитал, который обеспечит пассивный доход, сопоставимый или даже превышающий будущую государственную пенсию. Ключевой фактор тут, по словам Родина, даже не уровень дохода, а регулярность и дисциплина.

Выбор здесь, по сути, философский: потратить всё сегодня или пожертвовать частью текущего комфорта ради более спокойной старости, говорит эксперт.

Только акции, всё остальное — риск или невыгодно

Инвестор и основатель финансовой компании IMPACT Capital Валерий Золотухин, как и коллеги-экономисты, дает практические советы.

«Вне зависимости от того, отменят пенсию или она просто будет очень маленькая, нужно инвестировать. Инвестировать по 3–5 тысяч рублей в месяц, но регулярно — это классический совет. На практике, правда, обычно происходит по-другому. Если у человека есть долги (кроме ипотеки), нужно закрыть сначала их», — говорит Золотухин.

Также он советует делать инвестиции в будущую пенсию с образовавшихся излишков (например, получили премию, получили наследство, заключили удачную разовую сделку, квартиру продали). 50–90% от прибыли Золотухин рекомендует инвестировать в старые добрые акции.

«Все альтернативы — банковские депозиты, недвижимость, золото, криптовалюты — или слишком рискованные, или разгромно проигрывают по доходности на длинной дистанции», — говорит инвестор. Правда грамотно определить финансовую стратегию бывает сложно самому, тут нужен инвестиционный советник.

При этом все эксперты говорят о том, что нет никаких гарантий, что ваши вклады во что-либо не сгорят или их не заморозят. Как могут быть ограничения на снятие денег с депозитов. А если хранить деньги дома под подушкой, то их сожрет инфляция. Но копить на старость нужно.