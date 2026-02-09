Экономика Цены на огурцы летят в космос! Как изменилась стоимость продуктов в Ярославской области

Публикуем данные Ярославльстата

В Ярославской области больше всего подорожали огурцы

В Ярославской области больше всего подорожали огурцы

Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно, какие продукты больше всего подорожали в Ярославской области на неделе с 27 января по 2 февраля 2026 года. Согласно данным специалистов Ярославльстата, наиболее существенный рост цен зафиксирован на свежие огурцы — за неделю они подорожали на 6,6%. Средняя цена за килограмм составила 357 рублей.

Также заметно выросли цены на колбасные изделия. Полукопченая и варено-копченая колбасы подорожали на 3,23% — до 742,45 рубля за килограмм, вареная колбаса — на 2,21% и составила 592,24 рубля за килограмм. Увеличилась стоимость маргарина — на 3,66% (до 297,18 рубля за килограмм).

Рост цен отмечен и на отдельные социально значимые продукты питания. Так, говядина подорожала на 1,38% и в среднем стоила 749,03 рубля за килограмм, яйца куриные — на 1,31% (88,46 рубля за десяток), пшеничная мука — на 1,56% (52,16 рубля за килограмм). Незначительно выросли цены на картофель и яблоки — на 1,09% и 0,84% соответственно.

Динамика цен на огурцы в 2025 году

Динамика цен на огурцы в 2025 году

Городские медиа

В то же время по ряду позиций зафиксировано снижение цен. Наиболее заметно подешевели сосиски и сардельки — до 586,97 рубля за килограмм (на 3,55%), мороженая рыба — до 236,74 рубля за килограмм (на 2,43%), рис шлифованный — до 105,30 рубля за килограмм (на 2,08%), а также свекла столовая — до 39,28 рубля за килограмм (на 1,61%).

Напомним, что резкий рост цен на огурцы также отмечался в январе 2025 года. Тогда эксперты связывали это явление с сезонным снижением урожайности тепличных овощей зимой, ростом затрат на отопление и электроэнергию, а также удорожанием импортных поставок из-за повышения себестоимости и валютных колебаний.

Зимний огурец в России — это тепличный продукт с высокой энергоемкостью: растению нужно 18–20 часов искусственного освещения и постоянное отопление. Добавьте логистику в рефрижераторах и торговую наценку и получите розничную цену.

Егор Дружинин

финансовый директор

Кристина Геворкян
корреспондент
9 февраля, 16:09
Азербайджанцам запретили ввозить овощи-фрукты и вот результат.
Гость
9 февраля, 10:01
Спасибо вождю!
