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Экономика Кризис-2025 инфографика «Бац — и уже как мясо стоят». Почему в России подорожали огурцы и что с ценами на них будет дальше

«Бац — и уже как мясо стоят». Почему в России подорожали огурцы и что с ценами на них будет дальше

Эксперты говорят, что стоимость овощей выросла сразу по нескольким причинам

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4 комментария

В конце прошлого года россияне жаловались на стоимость сливочного масла, рыбы и икры, теперь настала очередь свежих огурцов

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В России в самом начале 2025 года подорожали огурцы. По данным сервиса мониторинга цен «Ценозавр», сейчас килограмм самых дешевых можно купить за 114 рублей 99 копеек, а самые дорогие обойдутся в 627 рублей.

— Огурцы в 2024 году подорожали на 24,8%, — уточнили в «Ценозавре». — Средняя цена за килограмм огурцов в первую неделю января 2025 года составляла 362 рубля, годом ранее — 290 рублей. При этом стоит отметить, что в начале декабря 2024 года их можно было приобрести за 270 рублей, рост цен за месяц составил 34,6%.

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Почем в магазинах продаются огурцы?

В «Ленте» корнишоны FRESH в упаковках по 450 граммов стоят 299 рублей 99 копеек, но есть упаковки поменьше и подороже. В «Магните» огурцы российского производства с маркировкой «Соццена» продаются за 299 рублей 99 копеек, но можно купить и продукт марки «Луховицкие овощи» за 129 рублей 99 копеек.

— Я по 270 рублей за килограмм свинину покупаю в супермаркете у дома, — рассказала читательница MSK1.RU Дарья Храмова. — Теперь прихожу, а тут бац — и огурцы уже как мясо стоят.

Эксперты «Ценозавра» сообщили, что одни из самых дорогих огурцов продаются в «Ашане», «ВкусВилле» и «Окее».

Покупатели жаловались на рост цен огурцов еще в декабре, но сейчас они подорожали еще больше

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Из-за чего подорожали огурцы?

Доктор экономических наук и бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод говорит, что у роста цен на огурцы есть несколько причин.

— У тепличных огурцов в России по естественным причинам с середины декабря по февраль резкий спад урожайности, — объяснил он. — Так как их становится в это время меньше, то, соответственно, включается закон «спрос — предложение». А спрос предновогодний был очень высокий. Кроме того, растут цены на тепло и на электричество. А зимой в теплицах, что в Москве, что в Краснодаре, расходы ресурсов выше, чем летом.

В середине зимы огурцы на прилавках магазинов каждый год становятся дороже

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Зимой в Россию везут и заграничные огурцы. Крупнейшие поставщики — Азербайджан, Китай, Турция. Но это тоже не спасает от роста цен.

— Цены на огурцы подвержены высокой сезонной волатильности (показатель, которым характеризуют изменчивость цены. — Прим. ред.) в течение года, — рассказал MSK1.RU заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. — Традиционно они находятся на высоких отметках в зимний период, достигая пиковых значений в январе–феврале. В последние годы мы наблюдаем существенный рост себестоимости производства овощей защищенного грунта, а также повышение стоимости импортной продукции в условиях изменения курса, что также отражается на ценах. 

Что будет с ценами на огурцы дальше?

На вопрос о том, увидим ли мы в ближайшем будущем, как цифры на ценниках под огурцами будут становиться меньше, эксперты отвечают: должны. Но гарантий не дают.

— Снижение цен на огурцы точно будет, — поделился прогнозом Леонид Холод. — Это ежегодная ценовая динамика, она не уникальна. Просто в этом году этот процесс еще завязан и на инфляцию. И от темпов инфляции зависит, произойдет ли номинальное снижение цен на продукт. Давайте будем надеяться.

А вы ощутили, что огурцы стали стоить дороже?

Да, и это ударило по кошельку
Заметил, но рост несущественный
Нет, как будто всё так и было

Дорожают в России не только продукты. На днях мы уже рассказывали, что в 2025 году будет с ценами на бензин. Все новости экономики можно найти в отдельном разделе на MSK1.RU.

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Комментарии
4
Гость
1 час
Сейчас набежит стадо объясняющих, что подорожание сезонное, и так из года в год... Вот только это стадо никак не может объяснить, почему ничего не дешевеет в сезон сбора урожая, но продолжают тявкать на тех, кто тычет их в это их носами...
Гость
15 минут
Сколько надо продать огурцов ,что -бы пустить одну ракету?
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