НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-17°C

Сейчас в Ярославле
Погода-17°

облачно, без осадков

ощущается как -21

0 м/c,

 760мм 84%
Подробнее
3 Пробки
USD 75,92
EUR 89,06
ПСБ: главные события года
Семья с детьми осталась на улице
Что будет на месте табачной фабрики
У арены выстроилась очередь
Как выглядит пункт обогрева
Стала известна причина пожара
Распродажа жилья должников
Экономика ФАС ударит по тарифам: как это скажется на счетах за коммуналку

ФАС ударит по тарифам: как это скажется на счетах за коммуналку

Обнаружили более 102 млрд рублей необоснованных начислений

346
В сфере водоснабжения возникла сложная ситуация | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВ сфере водоснабжения возникла сложная ситуация | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В сфере водоснабжения возникла сложная ситуация

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получит новые полномочия и сможет в принудительном порядке устанавливать экономически обоснованные цены на тепло, воду и электроэнергию, если региональные власти игнорируют ее предписания. Соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении. При этом эксперты смотрят на перспективы такой централизации неоднозначно: одни ожидают более честных тарифов, другие сомневаются в их реальном снижении. 

Зачем нужны изменения 

Поводом для ужесточения контроля стали 102 млрд рублей необоснованных начислений, выявленных ФАС за последние три года.

Проблема носит системный характер. Как сообщила замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, только за 2024–2025 годы зафиксировано 93 случая неисполнения решений службы, причем 56 из них допущены всего пятью региональными регуляторами. «Новый порядок позволит увеличить процент исполнения наших предписаний. Если регион бездействует, ФАС сможет самостоятельно пересмотреть предельные уровни цен», — пояснила она.

«Котловой» контроль и борьба с лоббизмом

Одно из ключевых нововведений направлено на исправление ситуации с так называемым «котловым» методом распределения выручки в электроэнергетике. Суть его в том, что системообразующая сетевая организация (условный «котлодержатель») получает общую оплату за услуги по передаче электроэнергии от потребителей, а затем должна распределить эти средства между остальными сетевыми компаниями в регионе. В последние годы этот механизм, по мнению регулятора, стал источником непрозрачных манипуляций и конфликтов.

«Новый порядок должен сделать этот процесс прозрачным, — поясняет Светлана Разворотнева. — В случае неисполнения решения ФАС она сможет пересмотреть предельные уровни цен и определить экономически обоснованную долю выручки для каждой компании».

«Предложенная мера направлена на устранение произвола на местах, — отметил член генсовета „Деловой России“ Владимир Прохоров. — Она поможет ликвидировать кумовство и установит равные стандарты ценообразования».

Депутат Разворотнева также указывает, что корень проблемы — в «человеческом факторе» и лоббизме. 

«Лучшие лоббисты добиваются лучших тарифов. Энергетика традиционно выигрывает, тогда как водоснабжение хронически недофинансировано», — добавила она. 

Инфраструктурный тупик и дефицит инвестиций

Эксперты сходятся во мнении, что ужесточение контроля необходимо, но не решит главной проблемы — катастрофического износа коммунальных сетей из-за хронического недофинансирования.

«Тарифы системно отстают от инфляции более чем на 40% за десять лет, что напрямую влияет на невозможность поддерживать инфраструктуру», — заявил председатель комитета по ЖКХ «Деловой России» Лев Гориловский.

Особенно острая ситуация сложилась в сфере водоснабжения, пишут «Известия». По словам директора по взаимодействию с органами власти ГК «Росводоканал» Сергея Кржановского, тарифы давно не покрывают себестоимости, а заниженные инвестиционные расходы создают хронический дефицит, тормозящий развитие сетей.

Перспективы: выравнивание вместо снижения

Вопрос о том, приведет ли усиление роли ФАС к заметному снижению счетов за ЖКУ, остается дискуссионным. Большинство экспертов прогнозируют не столько снижение, сколько выравнивание тарифов и повышение их обоснованности.

«Централизация и прозрачность снижают возможности для „серых“ надбавок. Это обеспечит потребителям более честные тарифы», — считает доцент РАНХиГС Станислав Гужов.

Скептики, как глава общественного совета при ГЖИ Саратовской области Андрей Жбанчиков, указывают, что ФАС и ранее участвовала в согласовании, но реального снижения не происходило. По их мнению, ключевым должен стать не только контроль цифр, но и надзор за исполнением инвестиционных программ модернизации.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
ФАС Тариф ЖКУ Коммунальные сети
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
JayroslavMudryi

Достижения

Свой среди своих

Свой среди своих

Зарегистрироваться на сайте

Твой первый

Твой первый

Написать первый комментарий

Первая десятка

Первая десятка

Написать 10 комментариев

34 минуты
наконец то ФАС поможет в борьбе со спекулятивно завышенными ценами монополий!! ждем тебя защитник отечества..........
Гость
9 минут
«Необоснованные начисления» как-то согласуются с УК РФ? Например, незаконное обогащение... Или злоупотребление должностными полномочиями, или мошенничество. Если ничего, кроме соплей про «технические сбои», ФАС не сможет предложить, то какой от этого толк?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Танцы под «Матушка-земля» и никакого алкоголя. Как учитель из России побывала на шикарной индийской свадьбе на 500 гостей
Софья Золотухина
Мнение
«Настолько грустно, что уже смешно»: во что превратился сериал «Ландыши» — мнение зрителей
Анна Колотова
Мнение
«Из всех стран Россия — самая дорогая». Пара не выдержала морозов и сбежала на Восток, взяв только рюкзаки
Виталий Костыгин
Мнение
Кабала или разумная инвестиция? Откровения молодой мамы, которая взяла уже третью ипотеку и не боится переплат
Анонимный автор
Мнение
Ловушка для зрителя. Как режиссер комедий снял жуткий глянец, от которого тошнит, — честный отзыв о «Горничной» с Сидни Суини
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем