ФАС ударит по тарифам: как это скажется на счетах за коммуналку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получит новые полномочия и сможет в принудительном порядке устанавливать экономически обоснованные цены на тепло, воду и электроэнергию, если региональные власти игнорируют ее предписания. Соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении. При этом эксперты смотрят на перспективы такой централизации неоднозначно: одни ожидают более честных тарифов, другие сомневаются в их реальном снижении.

Зачем нужны изменения

Поводом для ужесточения контроля стали 102 млрд рублей необоснованных начислений, выявленных ФАС за последние три года.

Проблема носит системный характер. Как сообщила замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, только за 2024–2025 годы зафиксировано 93 случая неисполнения решений службы, причем 56 из них допущены всего пятью региональными регуляторами. «Новый порядок позволит увеличить процент исполнения наших предписаний. Если регион бездействует, ФАС сможет самостоятельно пересмотреть предельные уровни цен», — пояснила она.

«Котловой» контроль и борьба с лоббизмом

Одно из ключевых нововведений направлено на исправление ситуации с так называемым «котловым» методом распределения выручки в электроэнергетике. Суть его в том, что системообразующая сетевая организация (условный «котлодержатель») получает общую оплату за услуги по передаче электроэнергии от потребителей, а затем должна распределить эти средства между остальными сетевыми компаниями в регионе. В последние годы этот механизм, по мнению регулятора, стал источником непрозрачных манипуляций и конфликтов.

«Новый порядок должен сделать этот процесс прозрачным, — поясняет Светлана Разворотнева. — В случае неисполнения решения ФАС она сможет пересмотреть предельные уровни цен и определить экономически обоснованную долю выручки для каждой компании».

«Предложенная мера направлена на устранение произвола на местах, — отметил член генсовета „Деловой России“ Владимир Прохоров. — Она поможет ликвидировать кумовство и установит равные стандарты ценообразования».

Депутат Разворотнева также указывает, что корень проблемы — в «человеческом факторе» и лоббизме.

«Лучшие лоббисты добиваются лучших тарифов. Энергетика традиционно выигрывает, тогда как водоснабжение хронически недофинансировано», — добавила она.

Инфраструктурный тупик и дефицит инвестиций

Эксперты сходятся во мнении, что ужесточение контроля необходимо, но не решит главной проблемы — катастрофического износа коммунальных сетей из-за хронического недофинансирования.

«Тарифы системно отстают от инфляции более чем на 40% за десять лет, что напрямую влияет на невозможность поддерживать инфраструктуру», — заявил председатель комитета по ЖКХ «Деловой России» Лев Гориловский.

Особенно острая ситуация сложилась в сфере водоснабжения, пишут «Известия». По словам директора по взаимодействию с органами власти ГК «Росводоканал» Сергея Кржановского, тарифы давно не покрывают себестоимости, а заниженные инвестиционные расходы создают хронический дефицит, тормозящий развитие сетей.

Перспективы: выравнивание вместо снижения

Вопрос о том, приведет ли усиление роли ФАС к заметному снижению счетов за ЖКУ, остается дискуссионным. Большинство экспертов прогнозируют не столько снижение, сколько выравнивание тарифов и повышение их обоснованности.

«Централизация и прозрачность снижают возможности для „серых“ надбавок. Это обеспечит потребителям более честные тарифы», — считает доцент РАНХиГС Станислав Гужов.