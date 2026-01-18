Дешевые пшеница и свинина и нерентабельные яйца. Каким будет 2026 год для российских аграриев

Молоко, хлеб и мясо становятся всё дороже, а у крестьян денег не прибавляется Источник: Илья Бархатов / 74.RU

На фоне хорошего урожая и роста производства ряд секторов российского АПК столкнулся с заметным снижением доходности. Другие, хотя и имеют неплохую рентабельность, не спешат развиваться из-за сокращения покупательной способности. «Фонтанка» спросила участников рынка и экспертов в ключевых отраслях об итогах 2025 года и перспективах на 2026-й.

Пшеница теряет доходность

В 2025 году «российские аграрии вновь дали повод для гордости», заявил в декабре вице-премьер России Дмитрий Патрушев, комментируя итоги уборочной кампании.

В ряде регионов были возвратные заморозки, засуха, сильные дожди и ранний снег. Тем не менее урожай зерна этого года должен составить в чистом весе 137 миллионов тонн, и он один из самых значительных в новейшей истории. Не случись такая сложная погода, сбор был бы еще на несколько миллионов тонн больше. Дмитрий Патрушев вице-премьер России

Экспорт зерна в текущем сезоне составит 53–55 миллионов тонн, что соответствует средним значениям за пять лет, оценил Патрушев в интервью «Известиям».

Что касается других культур, то урожай гречихи в 2025 году, ее объем, прогнозируется в пределах 1 миллиона тонн, что полностью закроет потребности перерабатывающих мощностей в сырье и обеспечит внутренний рынок, подчеркнул чиновник.

Однако сами аграрии оптимизма чиновников не разделяют. «Мы думали, что урожай зерновых будет ниже, потому что технологичность отрасли снижается уже третий год: снижается прибыльность бизнеса, и у аграриев нет средств на обновление парка техники», — говорит глава Зернового союза Аркадий Злочевский. Основная причина снижения доходности, по его словам, — это обвал цен на пшеницу на внешнем и внутреннем рынках. На мировом рынке пшеница дешевеет под давлением высоких урожаев в странах-экспортерах в текущем сезоне и избытка предложения.

Сейчас цены на пшеницу составляют всего 13 тысяч рублей за 1 тонну, и это очень мало. При таких показателях предприятия не могут планировать никакие программы развития, говорит Аркадий Злочевский.

Как пишет портал 161.RU, пошлины, действовавшие на протяжении нескольких лет, уже сильно подкосили экономику аграриев. И даже их обнуление в 2025 году не спасает ситуацию.

Некоторые фермеры пытаются заменить пшеницу частично рапсом и чечевицей, но и на них цена сильно упала. «В целом высокие показатели по сбору урожая еще не говорят о том, что у крестьян всё хорошо. Например, мы собрали рекордный объем сои — 9 миллионов тонн, но цены на нее обвалились, и как-то радости от рекорда нет. Такая же ситуация с ценами и в сегменте бобовых и масличных культур», — говорит Аркадий Злочевский.

Эксперты уже прогнозируют, на сколько может уменьшиться урожай пшеницы в будущем году. Так, специалисты аналитического центра «Совэкон» полагают, что урожай пшеницы может составить 83,8 миллиона тонн в 2026 году против 88,8 миллиона тонн в 2025 году в связи с сокращением ее посевов с 26,9 миллиона гектаров до 26,3 миллиона гектаров и снижением средней урожайности.

Устойчивое свиноводство

Сектор животноводства показывает большую устойчивость. Как говорит глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, свиноводы достаточно уверенно наращивают объемы производства, и прибыльность в отрасли остается приемлемой, несмотря на то, что цены на свинину растут достаточно медленными темпами.

В 2024 году производство свинины в стране составило 6,3 миллиона тонн, в ближайшие годы ожидаются темпы роста 1–2% в год, говорит глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Рентабельность по EBITDA от продаж составляла в 2025 году 25–30%, оценивает он.

«В сложившейся ситуации нас больше всего волнует снижение потребления продуктов питания и в сегменте мяса, и в других сегментах на фоне сокращения покупательной способности населения», — комментирует Сергей Юшин.

Между тем правительство РФ возобновило выдачу льготных кредитов для строительства новых свинокомплексов. Воспользоваться этим смогут все предприятия, которые хотят заметно увеличить производство свинины.

В такой ситуации, когда заметный рост производства неизбежен, свиноводам нужно делать акцент на развитии экспорта, отмечают эксперты. Российские производители уже активно развивают это направление. Так, за 10 месяцев 2025 года объем экспорта составил 400 тысяч тонн, или 8% от общего объема производства.

Птицеводы страдают

Птицеводство чувствует себя хуже, чем свиноводство. По оценке Росптицесоюза, производство мяса птицы во всех категориях хозяйств за девять месяцев 2025 года составило 4,1 миллиона тонн против 4 миллионов тонн в убойном весе за аналогичный период 2024 года. По итогам года объем производства может достигнуть 5,55 миллиона тонн, что будет на 2% больше, чем за год до этого, считают эксперты.

Производство яиц растет еще быстрее: в январе — октябре 2025 года в России произвели 33,5 миллиарда яиц, что на 6,6% больше, чем год назад. Но это не радует птицефабрики, а, напротив, печалит. Производство растет, цены падают, а вслед за ними падают и доходы.

В декабре аналитики рассказали, что рентабельность производства яиц в России за год сократилась в семь раз — с 38 до 5,5%.

В текущей ситуации сокращение производства яиц неизбежно, но дефицита не будет, считают эксперты. «Уйдут с рынка менее крепкие фабрики, традиционно останутся сильнейшие игроки», — считает Сергей Юшин.

Наращивать объем производства птицы в ближайшие годы птицефабрики смогут за счет уже начавшихся проектов. Многие отказались от наращивания объемов выпуска.

Что с молоком?

Производители молока чувствуют себя достаточно уверенно на фоне растущих в течение 2024 и 2025 годов цен. По информации «Союзмолоко», за девять месяцев 2025 года производство товарного молока в России достигло 20,5 миллиона тонн и увеличилось на 2,1% к уровню того же периода 2024 года.