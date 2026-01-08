«2026 год будет хуже 2025-го». Экономист Наталья Зубаревич — о том, когда Россия выберется из демографической ямы

Экономист Наталья Зубаревич назвала сложившуюся в России демографию чудовищной Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Население России продолжит «сжиматься», пока не начнет рожать поколение «детей маткапитала». Об этом на встрече с представителями промышленных предприятий России, приехавших в Челябинск на «Литейный консилиум», заявила известный экономист профессор МГУ Наталья Зубаревич. Она на основе цифр Росстата показала, как изменилась модель рождаемости в стране, и подсказала, где работодателям стоит поискать сотрудников. Подробности — в материале наших коллег из 74.RU.

На дне рождения

Наталья Зубаревич выделила три демографические тенденции, влияющие на рынок труда. Во-первых, это снижение численности трудоспособного населения, что способствует сохранению низкого уровня безработицы. Во-вторых, рост стоимости рабочей силы и зарплат. Особенно быстрый отмечен в 2023 году, но с 2025-го он тормозится из-за слабого роста или стагнации экономики. И, в-третьих, сокращение трудовых мигрантов из СНГ — с 4,5 миллиона до пандемии до 3,5 миллиона человек в 2022 году.

Демография является дополнительным фактором давления на экономику, отметила Наталья Зубаревич. Начиная с 2018 года происходит «сжатие» трудовых ресурсов. Дело в том, что численность молодого трудоспособного населения уменьшилась на треть, в стране реальный дефицит свежей рабочей силы.

С возрастом уменьшается число мужчин

«К вам сейчас на работу приходит поколение, которое на 30% меньше 35-летних. Поэтому до тех пор, пока на рынок труда не начнет выходить поколение „детей маткапитала“ — а это будет только в 30-е годы ХХI века, — облегчения с точки зрения трудовых ресурсов не наступит», — объяснила руководителям предприятий Наталья Зубаревич.

Наталья Зубаревич — ученый-исследователь, специалист в области социально-экономического развития регионов, доктор географических наук, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Автор «теории четырех Россий». Популярный спикер по вопросам экономического развития России через призму региональных процессов. После начала СВО регулярно комментирует текущее состояние экономики страны.

По словам Зубаревич, ситуация с рождаемостью в России крайне неоднородная. Но региональную статистику сейчас закрыли (на сайте Челябинскстата до сих пор указано число родившихся лишь за январь — февраль 2025 года. — Прим. ред.), поэтому приходится руководствоваться общей по стране, оговорилась эксперт по социально-экономическому развитию регионов.

За первые два месяца 2025 года в Челябинской области появилось на свет 4560 детей. Такими темпами мы опять обновим антирекорды рождаемости

«Сейчас в России средний возраст рождения первого ребенка — после 25 лет. В Москве еще выше — 29 лет. Мы перешли на другую модель рождаемости. Когда сначала выучился, начал работать, порешал материальные вопросы, сделал карьеру, а потом рожаешь, — отметила Наталья Зубаревич. — Когда в следующий раз будут говорить, что мы сейчас повысим рождаемость у студентов и школьниц, давайте уже как-то с чувством юмора [к этому относиться]. Мне тут сказали, что университеты обязали оборудовать комнату матери и ребенка. Ну хорошо, что не в школе, да? Спросила, есть ли результат, сообщили: „У нас африканская семья родила ребеночка и пользуется этой комнатой“».

Депопуляция — устойчивое сокращение численности населения страны, региона или мира. Происходит, когда смертность превышает рождаемость, а последующие поколения численно меньше предыдущих.

По мнению профессора МГУ, при существующей возрастной структуре нет никаких способов покрыть популяцию, кроме массовой миграции.

«Для бизнеса это невеселая история»

В 2024 году отмечен рост количества трудовых мигрантов: по данным МВД, до 4,7 миллиона человек, по оценкам экспертов — до 3,5 миллиона человек. Но убыль населения не перекрывается миграционным приростом, указала экономист. А с учетом политики, которая проводится в отношении мигрантов, скорее всего, поток начнет сжиматься, добавила она.

«С 2027 года власти попробуют сделать оргнабор. То есть не пускать всех подряд к нам, а стараться набирать строго на конкретное предприятие. Мол, нечего шастать в Российской Федерации без пригляда. Надо понимать, что для бизнеса это невеселая история, — констатировала Наталья Зубаревич. — Без проблем оргнабор могут сделать Северсталь, Магнитка. А как быть среднему бизнесу, которому люди нужны сейчас? Если это относительно небольшое предприятие, то таких ресурсов у него просто нет».

Осенью власти заявили об увеличении квоты на привлечение иностранных работников из визовых стран. Они выдаются по заявкам работодателей для реализации крупных промышленных и инфраструктурных проектов.

Хочется сказать: «Зачем лапшу на уши вешаете?» Наталья Зубаревич экономист, эксперт в области развития регионов, профессор МГУ

«У нас на 2025 год весь лимит визовых мигрантов — 235 тысяч человек. К лету он был выбран хорошо если наполовину. А приток свободной рабочей силы — три с половиной миллиона человек. Почувствуйте разницу! — акцентировала Наталья Зубаревич. — Ну не работает вся эта история [с завозом работников] из Бангладеш, Индии, Северной Кореи. Хотя [силовикам] хочется, чтобы всё было под контролем».

«Выбирать будете из того, что есть»

Длительное время в России сохранится рынок продавца рабочей силы, а не покупателя, спрогнозировала экономист.

«Выбирать придется из того, что есть. [Работник] еще будет кочевряжиться… Кадровый дефицит всегда приводит к гонке зарплат. Вы конкурируете за рабочую силу, а основной способ конкуренции — это повышение заработной платы, — предупредила Наталья Зубаревич. — Всё это сошлось в 2023-м, когда был приличный восстановительный рост экономики, очень маленькое поколение, плюс еще мобилизованные, контрактники — суммарно миллион рабочих рук, в основном мужских, забрали с рынка труда. [В итоге] получилась бешеная гонка зарплат».

Запустили ее оборонные заводы, которым нужно было срочно комплектовать вторую и третью смены, напомнила эксперт.

«На Урале это заметно, у Челябинской области — повышение динамики, на Волге. Кургану вообще прет. Самый высокий рывок заработных плат дали Урал, Волга и Центр. А где нет живой экономической жизни, как, например, на северо-западе страны, там никакого яркого повышения и не было, — указала Наталья Зубаревич. — Конечно, Москва „пылесосит“ всю страну. В столице зарплата на 90% выше средней по России, а в средней [зарплате] тоже „сидит“ Москва. В Питере разница со среднероссийской примерно 30% — тоже неплохо перетягивают работников к себе. И, как вы понимаете, этот „пылесос“ вечен».

Рост зарплат затронул лишь отдельные категории работников

Ранее профессор МГУ называла переломным моментом март 2025 года. Но сейчас призналась, что гонка зарплат всё еще не закончилась, хотя темпы уже не те.

«Если в 2023-м зарплатная динамика была 14% с небольшим, то в 2024-м — 18% с лишним. А в 2025-м все показатели пошли вниз — гонка замедляется. Это видно по всем субъектам РФ, — добавила Наталья Зубаревич. — С учетом почти 10-процентной инфляции 12-процентное повышение номинальной зарплаты в реальности означает рост от силы на 3%».

Судя по структуре занятости за последние 20–30 лет, рынок труда переформатировался и стал сервисным. Это подтверждает рост доли занятых в услугах — с 50% в 1995 году до 68% в 2023-м, привела данные Росстата Наталья Зубаревич.

В промышленности и сельском хозяйстве занята всего четверть всех работающих россиян

Гонка зарплат все-таки закончится в 2026 году, заявила профессор МГУ. В то же время на рынке труда складывается, по словам эксперта, неоднозначная ситуация. В одних регионах ощущается острая нехватка кадров, в других переходят на четырехдневную рабочую неделю.

«Никто не уволит, но зарплата уменьшится»

Так где же искать ресурсы рабочей силы? Дифференциация зарплат как раз позволит работодателю сориентироваться, откуда еще можно вытащить людей, уверена эксперт.

«Источником рабочей силы для всего Урала из-за низкой зарплаты всегда была Курганская область. Оттуда ехали в Тюменскую и Свердловскую области, в Челябинск кто-то доезжал. Сейчас ситуация нетипичная, но только на предприятиях оборонки, — отметила Наталья Зубаревич. — Малый бизнес сдвинут в основном на юг, где есть крестьянские и фермерские хозяйства и низкие зарплаты, и в крупные агломерации, где присутствует потребительский спрос. Самозанятых не трогаем, их скоро будут корчевать. Дефицит рабочей силы сохранится там, где есть живой рост и сбыт. Где всё затухает, будет переход на стандартные для российского рабочего условия труда с неполной рабочей неделей. То есть никто не уволит, но зарплата уменьшится. Это и есть тот ресурс, который успешные производства могут перетянуть к себе».

Низкий уровень безработицы держится за счет неполной занятости

Власти рапортуют о том, что безработица в России держится на низком уровне — два процента. Наталья Зубаревич не видит здесь повода для радости, называя это ненормальным состоянием рынка труда.

«С весны 2025-го мы видим, что ситуация меняется — в сторону роста неполной занятости. Бизнес адаптируется к тому, что спроса на продукцию нет или он падает. [Значит] столько работников не надо — начинается переход на четырехдневную рабочую неделю, — объяснила экономист. — А в другом регионе всё еще пашут в три смены и жалуются на нехватку рабочей силы. Это шанс сцапать тех, кого уже отправили на четырехдневку. Потому что умные люди, понимая, что зарплаты им точно прибавлять не будут, с интересом посматривают на другие рабочие места».

В 2026 году неполная занятость усилится, резюмировала профессор МГУ.

