НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

3 м/c,

сев.

 739мм 86%
Подробнее
5 Пробки
USD 77,88
EUR 91,89
ПСБ: главные события года
Новый дизайн тысячерублевки
«Умные решения»
Что с «Озерной гривкой»
Как отметить праздники
Как получить резидентные разрешения
Чек-лист важных обследований
Бардак с парковкой машин в городе
Заработали 20 новых «Пауков»
Экономика В ЦБ поменяли дизайн тысячерублевой купюры: как теперь выглядят банкноты

В ЦБ поменяли дизайн тысячерублевой купюры: как теперь выглядят банкноты

Показываем фото и рассказываем, что изобразили на купюрах

570
Дизайн купюр периодически обновляют | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUДизайн купюр периодически обновляют | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Дизайн купюр периодически обновляют

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Центральный банк России представил новый дизайн банкноты номиналом 1000 рублей. Главной изюминкой обновленной купюры стало изображение речного теплохода «Метеор» на Волге и раскинувшийся через нее Саратовский мост — один из самых длинных в Европе.

Это уже четвертое обновление дизайна банкноты с момента ее первого выпуска в марте 1992 года. За более чем 30 лет существования тысячерублевка неоднократно меняла свой облик, и вот настало время очередного обновления.

Источник: Центральный Банк РоссииИсточник: Центральный Банк России
Источник:

Центральный Банк России

Выбор изображения речного судна на банкноте не случаен. Теплоходы типа «Метеор» стали настоящим символом речного пассажирского транспорта в России и узнаваемым элементом отечественной транспортной культуры.

Обновление дизайна банкнот — это не только эстетическое обновление, но и важный шаг в борьбе с фальшивомонетчиками. Современные технологии защиты позволяют сделать купюры более надежными и сложными для подделки.

Точные сроки введения новой банкноты в оборот пока не объявлены, однако можно ожидать, что в ближайшее время обновленная тысячерублевка начнет постепенно появляться в денежном обороте страны.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Деньги ЦБ Банк
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
1 час
В принципе нормально. Тона спокойные. Когда рубль совсем обесценится и банкнотами стены вместо обоев начнут обклеивать, то глаза резать не будет. Хотя на этот случай можно предусмотреть банкноты в разных цветовых гаммах.
Гость
1 час
Зачем изменили? Сделали бы лучше купюры в 300, 400, 600, 700, 800 и 900 рублей. Всю Россию можно было бы посмотреть.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Рекомендуем