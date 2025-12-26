В ЦБ поменяли дизайн тысячерублевой купюры: как теперь выглядят банкноты

Дизайн купюр периодически обновляют Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Центральный банк России представил новый дизайн банкноты номиналом 1000 рублей. Главной изюминкой обновленной купюры стало изображение речного теплохода «Метеор» на Волге и раскинувшийся через нее Саратовский мост — один из самых длинных в Европе.

Это уже четвертое обновление дизайна банкноты с момента ее первого выпуска в марте 1992 года. За более чем 30 лет существования тысячерублевка неоднократно меняла свой облик, и вот настало время очередного обновления.

Источник: Центральный Банк России

Выбор изображения речного судна на банкноте не случаен. Теплоходы типа «Метеор» стали настоящим символом речного пассажирского транспорта в России и узнаваемым элементом отечественной транспортной культуры.

Обновление дизайна банкнот — это не только эстетическое обновление, но и важный шаг в борьбе с фальшивомонетчиками. Современные технологии защиты позволяют сделать купюры более надежными и сложными для подделки.