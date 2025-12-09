В Госдуме объяснили, через сколько лет НДС понизят до прежнего уровня

Налог на добавленную стоимость (НДС) снизится до прежнего уровня в 20% через три года. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Можно сказать, что это повышение НДС на время СВО. Думаю, что года через два-три произойдет понижение до прежнего значения — 20%. Сейчас надо выполнять задачи финансирования оборонного комплекса, очевидно, что нужны бюджетные источники. Соответственно, в мирное время таких расходов не будет», — заверил Аксаков в интервью с «Абзац».
С 2026 года НДС вырастет до 22%. Закон подписал Владимир Путин. Однако налог останется прежнем (10%) для товаров первой необходимости, среди которых:
основные продукты питания;
лекарства и медицинские изделия;
товары для детей;
периодические печатные издания и книги;
племенные сельскохозяйственные животные.
Подробнее о том, как повышение НДС отразится на простых людях и бизнесе, как изменятся цены и что делать с деньгами, мы рассказали здесь.
После принятия закона на совете по стратегическому развитию и национальным проектам 8 декабря Путин выразил надежду, что повышение НДС до 22% будет всё же временной мерой.