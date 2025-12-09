В Госдуме объяснили, через сколько лет НДС понизят до прежнего уровня

С 2019 года НДС держался на уровне 20% Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Налог на добавленную стоимость (НДС) снизится до прежнего уровня в 20% через три года. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Можно сказать, что это повышение НДС на время СВО. Думаю, что года через два-три произойдет понижение до прежнего значения — 20%. Сейчас надо выполнять задачи финансирования оборонного комплекса, очевидно, что нужны бюджетные источники. Соответственно, в мирное время таких расходов не будет», — заверил Аксаков в интервью с «Абзац».

С 2026 года НДС вырастет до 22%. Закон подписал Владимир Путин. Однако налог останется прежнем (10%) для товаров первой необходимости, среди которых:

основные продукты питания;

лекарства и медицинские изделия;

товары для детей;

периодические печатные издания и книги;

племенные сельскохозяйственные животные.

Подробнее о том, как повышение НДС отразится на простых людях и бизнесе, как изменятся цены и что делать с деньгами, мы рассказали здесь.