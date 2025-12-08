Повышение НДС до 22% — не финальное решение. Что Путин ждет от налога в будущем

Владимир Путин призвал пристально следить за бизнесом Источник: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин надеется, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% будет временным. Об этом он заявил на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

«А НДС-то мы подняли сейчас. Мы же вот когда проводили все эти совещания по этим вопросам, и когда коллеги и, кстати, Центральный банк поддержал, и Минфин, активно решили, что при выборе всех инструментов всё-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение. Временное, надеюсь, но повышение», — сказал Путин.

Также он потребовал следить за тем, чтобы повышение НДС не привело к уходу бизнеса в тень.

«В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы всё работало легально», — отметил президент.

НДС — налог на добавленную стоимость. Это косвенный налог, который взимается на федеральном уровне. Сумму налога включают в стоимость товаров и услуг, реализуемых на территории нашей страны. Механизм устроен таким образом, что фактически уплачивает его конечный потребитель, а ИП и юрлица лишь перечисляют деньги в бюджет и сдают отчетность.

С 2026 года НДС увеличится до 22%. Закон подписал президент России Владимир Путин. Однако он останется прежнем (10%) для товаров первой необходимости. Среди них:

основные продукты питания;

лекарства и медицинские изделия;

товары для детей;

периодические печатные издания и книги;

племенные сельскохозяйственные животные.