Повышение НДС до 22% — не финальное решение. Что Путин ждет от налога в будущем

Президент РФ Владимир Путин надеется, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% будет временным. Об этом он заявил на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
«А НДС-то мы подняли сейчас. Мы же вот когда проводили все эти совещания по этим вопросам, и когда коллеги и, кстати, Центральный банк поддержал, и Минфин, активно решили, что при выборе всех инструментов всё-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение. Временное, надеюсь, но повышение», — сказал Путин.
Также он потребовал следить за тем, чтобы повышение НДС не привело к уходу бизнеса в тень.
«В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы всё работало легально», — отметил президент.
НДС — налог на добавленную стоимость. Это косвенный налог, который взимается на федеральном уровне. Сумму налога включают в стоимость товаров и услуг, реализуемых на территории нашей страны. Механизм устроен таким образом, что фактически уплачивает его конечный потребитель, а ИП и юрлица лишь перечисляют деньги в бюджет и сдают отчетность.
С 2026 года НДС увеличится до 22%. Закон подписал президент России Владимир Путин. Однако он останется прежнем (10%) для товаров первой необходимости. Среди них:
основные продукты питания;
лекарства и медицинские изделия;
товары для детей;
периодические печатные издания и книги;
племенные сельскохозяйственные животные.
Долгое время НДС был на уровне 18% — с 2004 по 2019 год. Шесть лет назад его подняли сразу на 2% — до 20%, но на этот раз уровень ставки не задержался так надолго. При этом льготная ставка НДС (10%) не меняется уже давно — более 30 лет. Подробнее о том, как повышение налога отразится на простых россиянах и бизнесе, мы рассказали по ссылке.