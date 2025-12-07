В России вдвое увеличится норма сверхурочных работ — как это отразится на зарплате

В ГД предложили оплату переработок по повышенному тарифу Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Сверхурочные рабочие часы предложили оплачивать по повышенному тарифу. С такой инициативой выступил депутат Ярослав Нилов.

Ранее правительство РФ утвердило «дорожную карту», по которой к апрелю 2026 года вдвое увеличится норма сверхурочных работ — со 120 до 240 часов в год.

«Сегодня у нас при переработках повышенная оплата: первые два часа — коэффициент 1,5, потом идет двойной коэффициент. И в том случае, если будет увеличение лимита, то нужно и этот вопрос тоже предусмотреть: предусмотреть механизм оплаты, чтобы принцип справедливости сохранился», — цитирует ТАСС слова депутата.

По словам Нилова, рынок труда значительно изменился, и те параметры, которые были зафиксированы десятки лет назад, должны быть скорректированы.

«Но при этом нужно всегда помнить про здоровье работающего гражданина. Разные условия труда, разная жизненная ситуация, профессиональное выгорание, профессиональные заболевания, климат в коллективе — всё это влияет на человека. Поэтому любые подобные корректировки нужно делать очень деликатно, аккуратно, в балансе», — сказал парламентарий.

Недавно в Госдуме утвердили размер МРОТ. С 1 января 2026 года он вырастет до 27 093 рублей. Подробнее о том, какой будет минимальная зарплата и другие выплаты в следующем году, можно узнать в отдельном материале.