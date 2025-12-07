«Самолеты выбывают, новых нет». Эксперты ждут роста цен на перелеты до 20%, но есть и позитивные прогнозы

Как и в любой отрасли, в авиаперевозках регулярно происходит пересмотр цен, — к сожалению, не в пользу пассажиров Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

На стоимость авиабилетов, как и любых других услуг и товаров, влияют внешние факторы. Кроме того, цена авиаперевозок напрямую зависит от ситуации в отрасли: состояния парка самолетов, количества бортов, стоимости топлива и многого другого. По данным Ассоциации туроператоров, в ноябре 2025 года стоимость билетов без багажа в среднем увеличилась на 15%. NGS.RU спросил экспертов в области авиации о том, как изменятся цены на перелеты в 2026 году, и их мнения разделились. Все прогнозы — в нашем материале.

«Экономика замораживается»

В 2026 году авиабилеты могут подорожать на 20%, считает основатель сервиса безопасности полетов и сертификации RunAvia.ru Андрей Патраков. В первую очередь к изменению стоимости приведет общая экономическая обстановка в России, которая не способствует снижению цен.

«У нас сейчас будет рост НДС, а также вводятся разные дополнительные сборы. В общем, фискальная нагрузка растет, и обычно авиакомпании ее перекладывают на плечи пассажиров, повышая цены на билеты», — пояснил эксперт.

Ситуация в авиационной отрасли влияет на ценовую политику не меньше, чем состояние экономики в целом, добавил Андрей Патраков. По его мнению, спрос на авиаперевозки падает из-за снижения платежеспособности населения, а увеличить предложение сложно из-за отсутствия резерва самолетов.

«При этом у нас был еще ажиотажный рост спроса на разогреве экономики. Сейчас экономика, мягко говоря, остывает и замораживается — спрос остывает тоже, но предложение не увеличилось и продолжает падать. Тут, скорее, фактор падения возможностей перевозок у наших авиакомпаний из-за сокращения парка самолетов. Это тоже будет добавлять стоимости», — продолжил Андрей Патраков.

Рост цен, по мнению эксперта, может составить до 20% Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Не стоит забывать и про санкции, давление которых не спадает из года в год, напомнил эксперт. Расходы авиакомпаний на обслуживание самолетов растут, а новые суда не поступают.

«Самолеты выбывают, новых нет, поэтому возможности провоза сокращаются, и расходы авиакомпаний также растут. Всё это индивидуально и зависит от направлений, но это будет способствовать росту цен, по моему предположению, на те же 20%», — уточнил собеседник.

Отдельно Андрей Патраков выделил ситуацию в региональных авиакомпаниях, где устаревший парк самолетов не позволяет полноценно обеспечивать спрос.

«Там стоит вопрос не только о цене билетов, а вообще об их наличии, потому что самолеты в парке заканчиваются. А катастрофа с Ан-24 показывает, что на этих старичках уже летать небезопасно в силу не только их возраста, но и других факторов. Таким образом, там перевозки просто обнуляются», — утверждает он.

В то же время эксперт отметил положительную тенденцию: благодаря укреплению рубля стоимость международных перелетов, где есть конкуренция с иностранными компаниями, снижается.

«Незначительный рост»

Заслуженный адвокат России, бывший эксперт Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов придерживается иной точки зрения. По его словам, предугадать изменение стоимости авиабилетов невозможно. Но если оценивать факторы, которые на нее влияют, то ожидать резких колебаний не стоит. И в первую очередь уверенность внушает курс рубля.

«Все системы бронирования так или иначе зависят от зарубежной валюты и работают, соответственно, путем конвертации стоимости перевозки согласно зарубежным валютам. Расходы на содержание воздушных судов всегда валютные, поскольку запчасти так или иначе закупаются за рубежом, — хотим мы этого или нет, мы летаем на зарубежных воздушных судах. Плюс различные аэропортовые сборы и так далее — тоже всегда валютные для зарубежных перевозок», — пояснил Павел Герасимов.

Павел Герасимов считает, что подорожание авиаперевозок если и будет, то незначительное Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Эксперт обратил внимание, что воздушные суда устаревают, их ресурс вырабатывается, а с 2022 года обновления парков не было, за исключением нескольких старых Boeing. Но несмотря на износ и трудности в обслуживании бортов, авиаперевозки внутри страны вряд ли сильно подорожают благодаря государственной поддержке.

«Наоборот, планируется увеличение этого субсидирования. Поэтому за счет этого внутренний рынок ждет либо незначительный рост, либо стабилизация стоимости — такая же средняя по рынку, как была в 2025 году», — добавил он.

В международных перевозках, по мнению Павла Герасимова, всё замыкается на внешней конкуренции. На российский рынок выходят новые игроки, например китайская GX Airlines, которая в том числе выполняет рейсы из российских городов в Бангкок и другие регионы Юго-Восточной Азии.

«Отдельные направления за счет конкуренции будут снижаться [в стоимости], другие направления за счет ее отсутствия будут показывать незначительный рост. Каких-то принципиальных изменений в этом году и в грядущем, я считаю, не ожидается, если не будет каких-то дополнительных факторов», — прокомментировал эксперт.

Павел Герасимов пояснил, что дополнительными факторами могут быть ограничения на полеты за счет введения вторичных санкций для западных авиакомпаний и западных операторов на прием российских воздушных судов. Впрочем, повлияет это в первую очередь на внешний рынок — цены на внутренние перевозки ограничения не затронут.

«Еще и сборы добавились»

Эксперт в области гражданской авиации, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров дает менее оптимистичный прогноз. По его мнению, стабилизация курса рубля не самый главный показатель, ведь авиакомпании закладывают его колебания в стоимость билетов заранее.

«Если евро подорожает, этот скачок тут же негативно скажется и на стоимости билетов. Проблема в том, что авиакомпании продают билеты заблаговременно: за три-четыре месяца до рейса. Они рассчитывают себестоимость и закладывают все риски, в том числе и курсовой разницы», — считает собеседник.

По мнению Романа Гусарова, у авиакомпаний нет снижения ни по одной из статей расходов — дорожает топливо, повышаются налоги и зарплаты Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В целом на ценообразование в пассажирских авиаперевозках влияют те же факторы, что и на другие отрасли: рост налогов, зарплат и разнообразных сборов. Но в авиации есть специфические статьи расходов, которые из года в год растут. Среди них лизинг авиатехники, стоимость топлива и обслуживание самолетов.

«Существенная доля расходов — это лизинг авиатехники, ремонт и запчасти, то есть стоимость владения воздушными судами. Она никак не снижается. В прошлые годы мы наблюдали серьезный скачок в связи с санкциями: запчасти вдвое подорожали, логистика подорожала», — объяснил он.

Роман Гусаров также обратил внимание на инфраструктурный сбор в 150 рублей с пассажира, который направят на реконструкцию аэропортов. Кабмин утвердил правила его взимания 1 декабря, и он влияет на стоимость билетов наряду с другими сборами.

«На уровне инфляции будут повышены аэропортовые сборы только регулируемые, а есть еще нерегулируемые — различные услуги аэропортов, которые они сами назначают. То есть по всем абсолютно статьям расходов будет рост, плюс еще добавились сборы», — добавил эксперт.