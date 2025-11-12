Улететь домой или на отдых по нормальной цене: в Госдуме хотят установить предельную стоимость авиабилетов

Перелеты в праздники хотят сделать доступными для всех Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

У цен на авиабилеты должен быть потолок, выше которого не может подниматься их стоимость в ажиотажные праздничные дни. Так считает глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Свое обращение она направила министру транспорта РФ Андрею Никитину.

Лантратова отметила, что во время государственных праздников часто возникает одна и та же проблема: билеты на самолеты внутри страны сильно дорожают. Из-за этого многие люди не могут поехать на отдых или слетать в родные края, сообщила политик в своем Telegram-канале.

«Считаю необходимым вернуться к рассмотрению предложения о введении комплекса мягких регулирующих механизмов, направленных на снижение ценовой нагрузки на население в праздничные периоды. В частности, целесообразно установить допустимый предельный уровень наценки на авиабилеты в периоды государственных праздников», — сказано в обращении.

По мнению политика, авиабилеты в праздники не должны быть дороже билетов в обычные дни. Она предлагает контролировать этот процесс с помощью специальной системы. Те, кто привык экономить, смогут это сделать, купив билеты заранее. Например, если оформить поездку за 30–45 дней, можно будет получить более выгодную цену.

Депутат уверена, что праздничные дни должны давать каждому человеку возможность встретиться с близкими, живущими далеко, или познакомиться с культурой разных регионов. Власти не должны допускать, чтобы в эти дни люди чувствовали себя одинокими и не могли позволить себе что-то купить.

