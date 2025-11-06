Такой суммы вы не ожидали: сколько на самом деле россияне платят налогов

Общая сумма зависит от наличия недвижимости и привычек Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Россияне тратят до 40% своих ежемесячных доходов на налоги. К ним относятся не только НДФЛ, но и НДС, страховые взносы, налоги на недвижимость, транспорт и акцизные сборы. Подсчетами поделилась кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Сазанова.

НДФЛ — это налог на доходы физических лиц, или подоходный налог. Его платят все, кто получает доходы от трудовой деятельности или прочих источников. НДС (налог на добавленную стоимость) — это косвенный налог, который включается в стоимость товаров, работ или услуг.

«Мы платим НДФЛ от 13 до 18% от нашего дохода. Плюс работодатель платит за каждого работника страховые взносы в размере 30% от начисленной зарплаты», — сказала Сазанова.

Из них 22% идет на пенсионное страхование, 5,1% — на медицинское страхование и 2,9% — на страхование по временной нетрудоспособности и материнству.

Эксперт напомнила, что налог на имущество в год не превышает 2,2% от его стоимости. НДС на большинство товаров составляет 20%, кроме некоторых продуктов питания, детских и медицинских товаров (10%). Акцизы взимаются с единицы товара (от 7 рублей с одного литра сладких напитков до 740 рублей с одного литра безводного спирта, например).

«Таким образом, сумма налогов может составлять от 23 (13 + 20) до 40% (плюс транспортный налог, на алкоголь, сигареты, пошлины) личного бюджета», — заключила экономист в беседе и изданием «Абзац».

Эти средства идут на различные государственные и общественные нужды. В их числе:

Школы и образование: уроки, зарплаты учителей, учебники, кружки. Больницы и медицина: приемы у врачей, операции, лекарства для льготников. Дороги и транспорт: асфальт, мосты, освещение улиц, автобусы. Пенсии и пособия: детские выплаты, поддержка пожилых людей, помощь инвалидам. Безопасность: полиция, пожарные, спасатели, армия. Поддержание государственного аппарата: обеспечение его товарами, услугами, выплата зарплаты сотрудникам и так далее