В России предложили ввести новый налоговый вычет: у кого получится вернуть сотни тысяч рублей

В России хотят ввести новый налоговый вычет. По задумке депутата Госдумы Леонида Слуцкого, он коснется индивидуальных предпринимателей и организаций в малых населенных пунктах, создающих новые рабочие места. Он уже направил свое предложение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.
Налоговый вычет — это сумма, на которую уменьшается налогооблагаемая база (доход, с которого уплачивается налог) при соблюдении определенных условий. Проще говоря, это возможность частично вернуть налог на доходы, уплаченный ранее.
«Для индивидуальных предпринимателей и организаций, обеспечивающих создание новых рабочих мест, установить налоговый вычет по налогу на прибыль в размере 50–100 тысяч рублей в год за каждое новое рабочее место, созданное на срок более одного года», — написал Слуцкий.
Новую меру поддержки предложили ввести не для всех компаний. Речь идет о малых предприятиях с годовым оборотом до 60 млн рублей в населенных пунктах, где проживают до 50 тысяч человек. Это поможет их развитию, считает Слуцкий.
Сейчас такой бизнес находится в сложной ситуации. У них ограничен рынок сбыта, слабая инфраструктура и дефицит квалифицированных кадров, пишет ТАСС. Депутат также отметил, что предприниматели сталкиваются с высокими страховыми взносами и налоговой нагрузкой.
В России существует масса различных налоговых вычетов, которые в том числе касаются и граждан. Планируется, что их станет еще больше. Например, социальный вычет за занятия спортом можно будет получить не только на себя и несовершеннолетних детей, но и на родителей и супругов. Такая инициатива содержится в сопутствующих проекту бюджета на 2026–2027 годы документах. А размер взноса по программе долгосрочных сбережений для получения налогового вычета для семей вырастет до 1 млн рублей для обоих родителей. Поправки могут вступить в силу уже с 1 сентября 2026 года.