НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

4 м/c,

ю-в.

 744мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,97
EUR 94,08
Закрыли ярославский аэропорт
К нам едет «Ревизор»
Студентов заставят отрабатывать после вуза
«Умные решения» в недвижимости
Мнение активиста о платных парковках
Подготовить авто к холодам
Как живет деревня под Ярославлем
Бизнес по-женски
Гуляем по району-призраку
Читайте 76.RU в MAX без интернета
Экономика В России вырастут выплаты по больничным: когда и на сколько

В России вырастут выплаты по больничным: когда и на сколько

Это связано с увеличением МРОТ

355
На данный момент размер выплаты варьируется от 723 до 801 рублей | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUНа данный момент размер выплаты варьируется от 723 до 801 рублей | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

На данный момент размер выплаты варьируется от 723 до 801 рублей

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Эксперты прогнозируют увеличение минимальных выплат по больничным листам в России. С учетом запланированного роста МРОТ на 20,7% в 2026 году минимальная дневная выплата по временной нетрудоспособности будет выше 873-967 рублей без учета региональных коэффициентов. Об этом ТАСС сообщил старший научный сотрудник Центра ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.

Прожиточный минимум — это минимальная сумма дохода, необходимая человеку для жизни. Она включает расходы на еду, одежду, жилье, медицинскую помощь и образование. Показатель различается для разных групп населения, поскольку учитывает их потребности и расходы.

Однако важно уточнить: окончательные суммы будут зависеть от утверждённых значений МРОТ и возможных корректировок законодательства. В настоящее время закон гарантирует, что социальные выплаты, включая пособия по болезни, не могут быть ниже установленного минимального уровня оплаты труда.

Эксперт подчеркивает, что рост МРОТ традиционно влияет на целый ряд социальных гарантий, включая отпускные и детские пособия. Но конкретные расчёты по больничным выплатам на 2026 год пока остаются прогнозными и требуют официального подтверждения.

В 2025 году минимальная дневная ставка по больничным листам варьируется от 723 рублей (в 31-дневных месяцах) до 801 рубля (в феврале). Однако уже в следующем году ситуация изменится: с повышением МРОТ до 27 093 рублей пересчитают и социальные выплаты. Это коснётся более 4,5 млн работников по всей России.

Почитайте подробнее о том, кому проиндексируют выплаты в 2026 году.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Больничный Выплата больничного МРОТ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
2 часа
ох уж зти эксперды
Гость
1 час
Вырастут на три рубля а теперь больничные как и отпуска только по ТВ
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Стоит ли разводиться? Психолог рассказала, из-за чего чаще всего расходятся пары
Мария Овчинникова
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте
Надежда Губарь
Мнение
В России снизили ключевую ставку. Как это скажется на рынке недвижимости?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление