В России вырастут выплаты по больничным: когда и на сколько

На данный момент размер выплаты варьируется от 723 до 801 рублей Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Эксперты прогнозируют увеличение минимальных выплат по больничным листам в России. С учетом запланированного роста МРОТ на 20,7% в 2026 году минимальная дневная выплата по временной нетрудоспособности будет выше 873-967 рублей без учета региональных коэффициентов. Об этом ТАСС сообщил старший научный сотрудник Центра ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.

Прожиточный минимум — это минимальная сумма дохода, необходимая человеку для жизни. Она включает расходы на еду, одежду, жилье, медицинскую помощь и образование. Показатель различается для разных групп населения, поскольку учитывает их потребности и расходы.

Однако важно уточнить: окончательные суммы будут зависеть от утверждённых значений МРОТ и возможных корректировок законодательства. В настоящее время закон гарантирует, что социальные выплаты, включая пособия по болезни, не могут быть ниже установленного минимального уровня оплаты труда.

Эксперт подчеркивает, что рост МРОТ традиционно влияет на целый ряд социальных гарантий, включая отпускные и детские пособия. Но конкретные расчёты по больничным выплатам на 2026 год пока остаются прогнозными и требуют официального подтверждения.

В 2025 году минимальная дневная ставка по больничным листам варьируется от 723 рублей (в 31-дневных месяцах) до 801 рубля (в феврале). Однако уже в следующем году ситуация изменится: с повышением МРОТ до 27 093 рублей пересчитают и социальные выплаты. Это коснётся более 4,5 млн работников по всей России.