«Ситуация сложная, но не критическая»: в России серьезный дефицит бензина — с чем это связано и когда закончится

Перебои с бензинов сейчас наблюдаются во многих регионах России Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Жители Новосибирска начали сталкиваться с проблемой заправки автомобилей: на множестве АЗС города отсутствует топливо марок АИ-92 и АИ-95. За перебоями стоит целая комбинация факторов: плановый ремонт НПЗ, отсутствие профицита топлива, перекос в структуре производства, логистика и возникший на этом фоне ажиотаж, лишь усугубляют ситуацию. При этом эксперты считают, что корни проблемы уходят далеко за пределы города и связаны с общероссийским топливным кризисом. Подробности — в материале NGS.RU.

Почему страна осталась без бензина

Ситуация с бензином в России перестала быть рядовой проблемой отдельных заправок и превратилась в системную. В Хабаровском крае водители в конце сентября начали записываться в очереди за топливом по спискам, после этого проблема была решена, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. В Крыму введен лимит в 30 литров на одну машину, сообщает глава Республики Сергей Аксёнов. Новосибирская область тоже ощутила на себе последствия общероссийского дисбаланса.

Корреспондент NGS.RU объехал несколько автозаправок в разных районах города, чтобы лично убедиться в масштабах дефицита. На заправке Teboil, а также на АЗС «Опти» не оказалось ни 95-го, ни 92-го бензина. Читатели в соцсетях подтвердили тревожную тенденцию, сообщая об отсутствии топлива и на других городских заправках.

На АЗС Teboil отсутствуют 92-й и 95-й бензин Источник: Егор Сафронов / NGS.RU На заправке «Опти» бензина не оказалось вовсе Источник: Егор Сафронов / NGS.RU

Ситуация достигла такого накала, что одна из крупнейших местных сетей — АЗС «Прайм», насчитывающая 27 станций, — была вынуждена официально объявить о приостановке продаж АИ-92 для частных автовладельцев, оставив топливо только для предприятий жизнеобеспечения города.

«Причина в целом, видимо, в том, что нет профицита производства бензина в стране. Выведено из строя некоторое количество мощностей, поэтому пошло перераспределение на работающие НПЗ», — предположил доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари.

Так, например, в конце сентября атаке подвергся «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии, сообщали наши коллеги из UFA1.RU.

Кризис на заправках Новосибирска имеет несколько ключевых причин, и предположение Эдуарда Коложвари о перераспределении нагрузок подтверждается данными о снижении объемов переработки нефти.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов, комментируя ситуацию, также указал на комплексный характер проблемы, в котором переплелись как рыночные, так и сезонные факторы.

«В целом, объём производства бензина лишь незначительно покрывает потребность внутреннего спроса, плюс есть перекос в структуре производства и структуре потребления. Стал более востребован 95-й бензин и выше, то есть высокооктановые продукты, а производство все-таки больше производит 92-го», — пояснил Павел Баженов.

Эта ситуация усугубляется как плановыми ремонтами заводов, так и внеплановыми остановками. Еще одним фактором давления на рынок стала логистика, говорит Баженов.

В Министерстве энергетики признали проблему и заявили о работе в «ручном режиме» с РЖД для ускоренной доставки цистерн в регионы максимального спроса. В итоге биржевые цены на бензин взлетели до исторических максимумов, превысив 74 тысячи рублей за тонну для АИ-92. Для многих независимых заправок это сделало его продажу попросту убыточной.

Паника как топливо для кризиса

Эксперты призывают не поддаваться панике — ситуация не критическая Источник: Лина Саитова / 116.RU

Поведение потребителей может стать катализатором, который превратит объективный дефицит в видимый хаос. Увидев пустующие колонки на одной заправке, автомобилисты могут начать объезжать соседние, стремясь заправить полный бак и, если получится, сделать запас в канистры.

Министр энергетики Сергей Цивилев предупреждал, что когда люди начинают нервничать, появляется куча спекулянтов, желающих на этом заработать. Павел Баженов тоже призвал россиян не поддаваться панике, поскольку она лишь усугубляет положение дел. Он выразил надежду, что с окончанием высокого сезона спроса ситуация должна нормализоваться.

«Ситуация сложная, но не критическая. Нужно проявить терпение — все нормализуется. К ситуации сейчас очень пристальное внимание», — сказал собеседник НГС.

Эдуард Коложвари в свою очередь указал на необходимость найти баланс: возможно, наладить производство популярных марок бензина на небольших НПЗ. Но это, признал он, уже в компентеции и ответственности федерального минэнерго.

При этом владельцы АЗС могут оказаться в безвыходной ситуации: они не смогут мгновенно увеличить поставки, в случае если автомобилисты начинают скупать бензин. Информация об ограничения приходит из разных регионов.

Как сообщалось, в Тюмени на одной из сети АЗС 8 октября решили продавать топливо только в бак, а в Челябинской области, сообщает Интерфакс, заправки Tamic Energy ввели лимит в 30 литров на одну машину в сутки.

При этом, по данным аналитиков «ОМТ-Консалт», в период с 28 июля по 22 сентября по всей стране прекратили работу около 360 АЗС — 2,6% от общего числа заправок.

Меры стабилизации

Эксперты уверены, что ситуация очень скоро нормализуется — для этого уже принимают меры Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Прогнозы экспертов на ближайшее будущее осторожны, но в целом звучат обнадеживающе. Большинство сходятся во мнении, что пик кризиса придется на октябрь, а к его концу ситуация на топливном рынке должна выровняться. Важную роль в стабилизации должны сыграть и меры, принятые правительством.

«Есть сразу несколько решений, которые должны преодолеть дефицит топлива на заправках», — заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Среди них он выделил изменение порядка импорта топлива из других стран, разрешение на использование ранее запрещенных присадок для повышения октанового числа бензина, а также продолжение доработки механизма демпфера, чтобы стимулировать нефтяные компании продавать больше топлива на бирже и обеспечить к нему доступ мелким независимым заправкам.

Антон Шапарин признал, что ситуация сложная, и причин у дефицита много: от сезонных факторов, связанных с сельхозциклом и туристическими поездками, до рыночных перекосов и плановых ремонтов НПЗ, но выразил надежду, что работа властей в скором времени выправит ситуацию.

Павел Баженов, в свою очередь, выразил уверенность, что ситуация с бензином должна начать улучшаться уже в конце октября, а полностью прийти в норму в ноябре.