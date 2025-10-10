НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Сколько россияне потеряют в доходах при выходе на пенсию: разница в заработке достигла рекорда

Сколько россияне потеряют в доходах при выходе на пенсию: разница в заработке достигла рекорда

Что стало причиной текущего положения дел

421
Работающие пенсионеры несколько лет были лишины индексации выплат | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Работающие пенсионеры несколько лет были лишины индексации выплат

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Средний размер пенсий в России опустился ниже четверти от уровня зарплат. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В первой половине 2025 года средняя зарплата россиян достигла 96 тысяч рублей, а пенсия — лишь 23 тысяч. Таким образом, выплаты пожилым гражданам, включая страховые и государственные, составили 24% от уровня заработка. Это минимальный показатель за последние 17 лет, выяснили «Известия».

В последний раз показатель опускался ниже 25% в 2008 году. Тогда зарплаты были на уровне 16 тысяч рублей, а выплаты — чуть меньше 4 тысяч.

Есть несколько причин такого разрыва в доходах:

  • рекордный рост зарплат;

  • более сдержанная индексация пенсий;

  • рост числа самозанятых и граждан без трудового стажа.

Только за 2023–2024 годы оклады выросли на треть, тогда как выплаты — на 17%, отметил член экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин. Более того, с 2016 по 2024 год не проводилась индексация выплат работающим пенсионерам, добавила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. 

Инициативы по повышению доходов пожилых россиян постоянно обсуждаются в России. Одно из последних предложений высказал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он считает, что нужно ввести поквартальную индексацию пенсий, пишет ТАСС. Пока же ее увеличивают дважды в год. Также депутат выступил за то, чтобы привязать минимальный размер пенсии к потребительской корзине, а саму потребительскую корзину увеличить в несколько раз.

Несмотря на отставание от зарплат, выплаты пожилым россиянам продолжат расти. Стоимость пенсионных баллов, от количества которых зависит размер пенсии, будут повышать. В 2026 году один ИПК (именно так официально называются эти баллы) составит 156,76 рубля. В 2027-м его стоимость и вовсе повысят дважды. Первая индексация запланирована на февраль, а вторая произойдет в апреле.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
