В России хотят избавиться от микрозаймов: что предложили взамен

По его мнению, такая система станет не только механизмом социальной поддержки, но и простимулирует потребительский спрос. Это поможет поддерживать экономику страны напрямую, добавил депутат, в беседе с ТАСС.

При этом полномочия микрофинансовых организаций недавно расширили. С 22 октября там можно взять ипотеку. Выдавать ее сможет только МФО, которая учреждена региональными властями и контролируется ими, а такая может быть только одна в каждом субъекте. Причем это касается только займов по региональной программе господдержки. Однако сумма, на которую можно будет рассчитывать, будет меньше, чем если брать кредит в банке.