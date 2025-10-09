НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В России хотят избавиться от микрозаймов: что предложили взамен

В России хотят избавиться от микрозаймов: что предложили взамен

Условия кредитования могут стать выгоднее

Мелкие займы надеются сделать популярнее

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В России хотят ввести полный запрет на микрофинансовые организации (МФО). С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он придумал альтернативу.

МФО — это микрофинансовые организации, специализированные финансовые компании, которые предоставляют короткие займы на небольшие суммы.

«Наше программное требование — полный запрет МФО в их нынешнем виде», — сказал Миронов.

В качестве замены он предложил создать систему государственного микрокредитования. Условия, согласно инициативе, будут более выгодным. Заем будут выдавать под 2–3%.

По его мнению, такая система станет не только механизмом социальной поддержки, но и простимулирует потребительский спрос. Это поможет поддерживать экономику страны напрямую, добавил депутат, в беседе с ТАСС.

При этом полномочия микрофинансовых организаций недавно расширили. С 22 октября там можно взять ипотеку. Выдавать ее сможет только МФО, которая учреждена региональными властями и контролируется ими, а такая может быть только одна в каждом субъекте. Причем это касается только займов по региональной программе господдержки. Однако сумма, на которую можно будет рассчитывать, будет меньше, чем если брать кредит в банке.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Гость
1 час
Я не настолько богат чтоб брать деньги под проценты.
Гость
56 минут
2-3 процента -это в день?
