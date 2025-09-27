«Это просто продажи остатков». Zara и Bershka возвращаются в Россию на фоне массового закрытия новых магазинов

Покупатели сразу заметили возвращение полюбившихся брендов Источник: Илья Бархатов / 74.RU

У российского рынка одежды как будто раздвоение личности. С одной стороны, частичное возвращение западных брендов, покинувших страну после начала СВО и введения международных санкций. С другой стороны, компании, пришедшие на смену ушедшим, вынуждены закрывать магазины, даже несмотря на растущие объемы продаж.

Так что на самом деле происходит? Одежда брендов Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho теперь доступна в некоторых магазинах «Твое» в семи городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Похоже, заработали новые схемы параллельного импорта или сотрудничество с локальными партнерами.

Кстати, до этого кроме Zara еще и Uniqlo подали заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатенте. Так что заговорили и о возможном возвращении японского ретейлера.

Правда еще раньше «застолбили» в Роспатенте торговые знаки Hyundai, Kia, IKEA и Apple, а Renault, Carlsberg и Mastercard продлили срок защиты своих знаков. Подобная активность может говорить о сохраняющемся интересе к российскому рынку и желании компаний закрепить за собой право на использование брендов в будущем, даже если физическое присутствие ограничено.

Новости о возвращении (даже купированном) Zara контрастируют с сообщениями о закрытии магазинов ретейлерами, пришедшими на российский рынок в 2023–2024 годах. Только за первую половину этого года в Москве закрывались точки Maag (та самая бывшая Zara), Vilet (ранее Stradivarius), Plein Sport, 16 SNKR, Just Clothes, а также отдельные магазины Zolla и Nice & Easy.

— Из моей практики я могу сказать, что возвращение Zara, Bershka и других брендов через сеть «Твое» стало ожидаемой новостью. Но важно понимать, что это не полноценный перезапуск, а скорее распродажа ранее произведенных коллекций или залежалых стоков, — говорит MSK1.RU Мирослав Радкевич, сопредседатель совета Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) по развитию селлеров на маркетплейсах. — Многие рады видеть знакомые бренды и ностальгируют по прежнему ассортименту. Но здесь важно не создавать иллюзий. Речь идет о продаже остатков, а не о системном возвращении компаний в Россию.

— Хотя за этим «фальстартом» стоят вполне реальные рыночные предпосылки, — отмечает Денис Голдман, независимый пиар-консультант. — Российский рынок одежды демонстрирует устойчивое восстановление: продажи выросли на 3% до 1,89 миллиарда единиц, а объем производства увеличился на треть до 694 миллиардов рублей. За 2024 год на российский рынок одежды вышли 33 новых иностранных бренда, что свидетельствует о растущей привлекательности нашего покупателя для международных игроков.

— Но почему, если рынок растет, массово закрываются магазины, открывавшиеся в предыдущие годы?

— Закрытие слабых точек — это вполне естественная консолидация перед возвращением крупных брендов, которые получат оптимизированную экосистему с четким разделением онлайн и офлайн-каналов. Массовые закрытия уже затронули крупных игроков. К примеру, компания «Модный континент», владеющая сетями Incity и Deseo, объявила о банкротстве в апреле 2025 года, — объясняет Голдман.

— Получается, люди просто переориентируются с покупок в обычных ТЦ на интернет-магазины?

— Ну давайте оперировать цифрами. С апреля 2024 года по март 2025-го количество магазинов российских сетей уменьшилось на 232. Одновременно доля граждан, покупающих одежду и обувь в интернет-магазинах, выросла в 2024 году почти до 60%, — говорит Голдман.

— На рынке одежды и обуви спрос смещается в сторону более доступных и понятных предложений, — согласен с коллегой и Мирослав Радкевич. — Люди активно покупают на маркетплейсах, где конкуренция высокая, а цены ниже за счет отсутствия издержек на аренду и персонал.

При этом, как отмечает Радкевич, поводов для оптимизма пока мало. Несмотря на позитивные сигналы, полноценное возвращение крупных игроков маловероятно раньше 2026–2027 годов. Ведь даже при полном снятии санкций потребуется время на организационные процедуры, чтобы просто вернуться на рынок.