«Могут повышать искусственно»: что происходит с ценами на бензин и готовиться ли к дефициту топлива

Цены на 92-й бензин уже вплотную подбираются к 65 рублям за литр, а АИ-95 может вскоре достичь 70-рублевой отметки. Эта тревожная динамика заставляет автомобилистов всерьез беспокоиться — ждать ли резкого скачка цен, не столкнемся ли мы с дефицитом топлива, и как планировать расходы в такой ситуации?

MSK1.RU поговорил с отраслевыми экспертами и узнал, что происходит на рынке и можно ли сэкономить на бензине без отказа от поездок.

Что происходит с ценами на топливо

В августе бензин в России в среднем стоил 61,18 рубля за литр. Но цифра сильно меняется в зависимости от региона: например, на Дальнем Востоке и в Северо-Кавказском федеральном округе топливо самое дорогое — 67,52 и 65,94 рубля за литр.

«Доставка топлива, особенно на Дальний Восток или в Сибирь, обходится дорого, и эти расходы включаются в конечную цену, — объясняет MSK1.RU член Центрального совета Независимого профсоюза „Новый труд“ Саид Гафуров. — Ежегодно акцизы на топливо индексируются, что закладывает рост цены на несколько процентов по умолчанию».

Существенно ниже в августе была цена топлива в Южном, Центральном и Северо-Западном федеральных округах — 63,91, 62,72 и 62,18 рубля за литр соответственно. Самая низкая стоимость топлива отмечалась в Приволжском (60,08 рубля), Уральском (60,13 рубля) и Сибирском (60,60 рубля) федеральных округах.

«Подорожание бензина — это планомерный и естественный процесс с учетом инфляции. Напомню, что и ставка Центробанка, которая является ключевым элементом при любых расчетах — как себестоимости, так и доходов предприятия — также на сегодняшний день достаточно высокая», — рассказал MSK1.RU юрист-экономист Юрий Капштык.

Почему растут цены на бензин

Эксперты объясняют, что на стоимость бензина влияет сложная комбинация факторов, а не только стоимость нефти. Часто бывает так, что нефть дорожает, а бензин дешевеет, или наоборот.

«Пожалуй, главный фактор — это валютный курс. Когда доллар укрепляется, а рубль слабеет, нефтяным компаниям становится выгоднее продавать топливо на экспорт, чтобы получить валютную выручку. Чтобы не терять в доходности на внутреннем рынке, они могут искусственно повышать цены, — объяснила в разговоре с MSK1.RU кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Рута Абрамова.

Налоговое бремя — еще один драйвер роста цен. Любое повышение акцизов или изменение налогового режима немедленно отражается на ценниках автозаправок. Также цены на бензин растут из-за сезонного фактора.

«Скорее всего, цены перестанут расти в ближайшие пару месяцев после окончания уборочной кампании. Но затем они снова начнут потихоньку повышаться, — прогнозирует Саид Гафуров. — Это связано с высоким спросом, налоговой политикой и активной логистикой, в том числе из-за переориентации торговли на Восток».

Нельзя сбрасывать со счетов и другие причины.

«Увеличение стоимости бензина — это следствие системного подорожания в рублевой зоне на территории Российской Федерации», — рассказала MSK1.RU финансовый консультант Татьяна Волкова.

Насколько вырастут цены на бензин

Прогнозы на ближайшее время остаются сдержанно-пессимистичными: аналитики ожидают сохранения тренда, который бьет по карману автомобилистов.

«Можно прогнозировать, что цены на бензин могут продолжить рост. Влияет на это целый ряд факторов: геополитические события, стоимость барреля нефти, взаимоотношения России с внешними странами, стоимость валютной пары рубль — доллар», — считает Татьяна Волкова.

Что касается более долгосрочных перспектив, то здесь участники рынка уже закладывают в свои планы значительное подорожание.

«Если скорость поступления топлива на рынок вырастет, то цена может чуть-чуть скорректироваться, — рассуждает в разговоре с MSK1.RU основатель транспортно-строительной компании ООО „Капитал“ Рамиль Хакимзянов. — Но мы строим свою стратегию и подписываем договоры из того, что топливо будет весь следующий год дороже на 10–12 процентов, чем мы покупали в этом году. Цена, я думаю, уже обратно не откатится».

Будет ли дефицит бензина

Вопрос о возможной нехватке топлива продолжает волновать автомобилистов, однако эксперты оценивают такие риски как низкие. Власти и нефтяные компании уже договорились увеличить поставки топлива во все регионы, а государство поможет компенсировать часть расходов. Эта позиция находит подтверждение у отраслевых аналитиков.

«В настоящее время нет никаких предпосылок к возникновению дефицита бензина в российских регионах. Нефть продолжается добываться и нет также предпосылок к тому, чтобы добыча была остановлена», — считает Татьяна Волкова.

Сложность в том, что для нефтеперерабатывающих заводов экспорт зачастую был привлекательнее из-за более простой логистики и высокой прибыльности. При этом правительство контролирует, чтобы интересы внутреннего рынка не пострадали.

«Есть защита от дефицита и резкого скачка цен — государство активно регулирует этот рынок. Яркий пример — введенный в августе запрет на экспорт бензина, направленный на то, чтобы удержать цены и не допустить дефицита внутри страны, — подчеркивает Рута Абрамова. — В арсенале у властей также есть такие рычаги, как налоговые послабления или субсидии, чтобы стимулировать компании работать на российском рынке. Так что резких изменений, вероятно, не будет».

Чтобы не допустить перебоев с топливом, правительство России продлило запрет на экспорт бензина до 31 октября 2025 года, с поэтапным снятием ограничений для производителей. Однако жизнь непредсказуема, и в некоторых случаях возможны временные локальные дефициты топлива, отмечают эксперты.

«Есть еще одна проблема — самосбывающийся прогноз. Мелкие и средние сети заправок, опасаясь роста цен, могут начать скупать топливо впрок и ограничивать его продажу. Это само по себе может спровоцировать дефицит», — предполагает Саид Гафуров.

Как можно сэкономить на топливе

Когда цены на топливо растут, вопрос экономии становится особенно актуальным. Вот несколько рабочих способов сократить расходы без лишнего стресса.

Используйте программы лояльности и кешбэк

Карты лояльности на АЗС могут приносить реальную выгоду. Внимательно изучите условия: некоторые программы начисляют бонусы за общую сумму заправок, другие — за участие в акциях или специальные тарифы банков-партнеров.

То же самое касается банковских карт с кешбэком: просто настройте категорию «АЗС» и возвращайте часть потраченного в конце месяца. Да, нужно немного времени на сравнение условий, но в долгосрочной перспективе экономия ощутима.

Контролируйте стиль вождения

Многие автомобилисты недооценивают этот фактор, хотя именно манера езды напрямую влияет на расход топлива. Спокойное движение без резких ускорений и торможений помогает экономить бензин даже на привычных маршрутах. Попробуйте — и вы удивитесь, насколько может снизиться потребление.

Планируйте поездки рациональнее

Если расходы на топливо стали слишком заметными, пересмотрите свой график: объединяйте несколько дел в одну поездку, реже ездите в одиночку, а там, где это возможно, пересаживайтесь на общественный транспорт. Небольшие изменения в привычках могут дать значительный финансовый эффект.

Не создавайте запасов

Попытки запастись бензином впрок обычно не оправдывают себя. Топливо может со временем терять свойства или испаряться. Как и с продуктами, разумнее покупать бензин по мере необходимости.

«Ключевым решением становится финансовая грамотность, — говорит Татьяна Волкова. — Если человек регулярно пользуется автомобилем, ему стоит не просто реагировать на цены, а выстраивать систему: выбирать выгодные карты, отслеживать акции, создавать финансовую подушку и планировать бюджет».

