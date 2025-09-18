Детские пособия и больничные резко вырастут: на какую сумму рассчитывать и когда

Вырастет также и маткапитал, который получают при рождении ребенка Источник: Лина Саитова / 116.RU

С 1 января 2026 года детские пособия и больничные по уходу за ребенком вырастут. Всё из-за увеличения МРОТ, ниже которого не могут быть эти выплаты.

МРОТ — это сумма, меньше которой работодатель не может платить сотрудникам. С учетом этого показателя рассчитывают минимальный размер отпускных, больничного, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и некоторые другие социальные выплаты.

«Поскольку с 1 января 2026 года вырастет МРОТ, то для всех без исключения больничный по уходу за ребенком [в пересчете на месяц] не сможет быть ниже чем 27 000 рублей, а именно с этой суммой связывают МРОТ начиная с 1 января 2026 года», — рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В 2026 году МРОТ планируют поднять до 27 093 рублей. Сейчас он зафиксирован на уровне 22 440 рублей в месяц, а значит, индексация составит 20,7%.

Это отразится и на тех, кто получает единое пособие на детей. Оно назначается на 12 календарных месяцев и может составлять в зависимости от доходов семьи 50, 75 или 100% от прожиточного минимум в соответствующем регионе.

«Поэтому с 1 января 2026 года для всех получателей пособие не изменится, несмотря на рост прожиточного минимума. Сумма изменится для получателя только тогда, когда истекут предыдущие 12 календарных месяцев получения пособия, а вот уже начиная с нового периода оно будет рассчитываться по новому [размеру прожиточного минимума]», — пояснила депутат.

Кроме этого, проиндексируют также материнский капитал. Повышение произойдет с 1 февраля 2026 года, однако пока неизвестно, на сколько именно.

«Индексация материнского капитала будет на реальный, а не на прогнозный размер инфляции по году. То есть понятно будет ближе уже к середине или к концу января 2026 года», — добавила Бессараб в беседе с ТАСС.

Сейчас маткапитал на первого ребенка составляет 690 266,95 рубля. Когда семья решит родить второго, то получит еще 221 895,14 рубля. Если же маткапитал на первенца не получали, то за второго ребенка в семье выплатят две суммы разом, то есть 912 162,09 рубля. Использовать эти деньги можно на улучшение жилищных условий, включая покупку, строительство, реконструкцию жилья и погашение ипотеки. Также средства можно потратить на образование детей (включая детский сад и вуз), на формирование накопительной пенсии матери или отца, а также на покупку товаров и услуг для детей-инвалидов. Кроме того, существует возможность получать ежемесячную выплату из маткапитала у семей с низким доходом.