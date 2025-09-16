НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Экономика «Доллар может стать 120-130»: финансист предупредил о резком падении рубля и росте валюты

«Доллар может стать 120-130»: финансист предупредил о резком падении рубля и росте валюты

На рост доллара и евро сильно влияет цена нефти и дефицит бюджета

247
За доллар скоро придётся отдать целое состояние | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUЗа доллар скоро придётся отдать целое состояние | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

За доллар скоро придётся отдать целое состояние

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

На заседании 12 сентября Центральный банк принял решение снизить ключевую ставку на 1%. Это событие сразу повлекло за собой перемены в кредитной политике. Как снижение ставки повлияло на курс валют, рассказал экономист, финансовый аналитик и доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

— Снижение на 1% — слишком мало для серьезных эффектов. Поэтому оно само по себе большого влияния не окажет, — говорит Сергей Хестанов. — Главная причина для роста курса доллара и евро — не действия ЦБ, связанные с изменением ключевой ставки, а динамика стоимости нефти и дефицита федерального бюджета. Именно падение стоимости нефти и рост дефицита бюджета и определили ослабления рубля. Рост ключевой ставки способствует укреплению рубля, ее снижение — наоборот. Инфляция постепенно снижается, и вслед за ее снижением ЦБ постепенно снижает и ключевую ставку. Если не случится внешних шоков — вполне вероятно снижение ключевой ставки до уровня 12–14%.

Эксперт уверен, что снижение ставки Центробанка не оказывает серьезного влияния на курс валют, но отмечает, что в стране продолжается процесс ослабления рубля и роста стоимости доллара:

— С курсом рубля сложнее — он сильно зависит и от параметров бюджета. Вполне возможен и сценарий ослабления рубля до уровня 120–130 рублей за доллар. На большом временном интервале (свыше нескольких лет) — типичным сценарием является ослабление рубля. Стоит ли скупать валюту с целью инвестирования — это вопрос к конкретному инвестору.

Точного ответа на вопрос, в какой момент стоит начать покупать валюту, не существует. Каждый отвечает на него сам, оценивая все риски. Влияние изменения ставки на стоимость валютных облигаций будет только косвенным, поэтому больших перемен здесь тоже ждать не следует.

Ирина ЯковлеваИрина Яковлева
Ирина Яковлева
Корреспондент
Валюта Центробанк Ключевая ставка Курс доллара Курс рубля Курс евро
Комментарии
1
Гость
23 минуты
продавайте баксы говорили они
Читать все комментарии
