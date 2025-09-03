НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
И досюда добрались. Власти придумали еще одну меру поддержки беременных

И досюда добрались. Власти придумали еще одну меру поддержки беременных

Мера поможет снизить число осложнений при родах

4 комментария
Некоторым беременным приходится тратить много времени и средств на дорогу до роддома

Некоторым беременным приходится тратить много времени и средств на дорогу до роддома

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

В России придумали очередную меру поддержки беременных женщин, чтобы обеспечить им доступ к качественной акушерской помощи. Особое внимание уделят удаленным сельским районам. Авторами инициативы стали депутаты от ЛДПР.

Парламентарии предложили ввести бесплатный проезд для беременных. Авторы инициативы отмечают, что некоторые районы России находятся на значительном расстоянии от родильных домов и перинатальных центров.

Из-за этого возникает проблема в доступности акушерской помощи. В такой ситуации беременные женщины вынуждены долго добираться до этих учреждений. Плюс расходы на дорогу ложатся на семьи и создают дополнительное финансовое бремя. Кроме того, увеличиваются риски позднего обращения в медучреждения.

Депутаты предложили оплачивать проезд и расходы на сопровождающих беременных, обращающихся в отдаленные роддома и перинатальные центры. Авторы инициативы уверены, что эта мера улучшит доступность медицинской помощи и снизит число осложнений при родах.

Подобные меры уже ввели в Ленинградской и Мурманской областях, а также в некоторых других регионах страны, пишут «Известия».

А вы что думаете по поводу этой инициативы?

Поддерживаю
Не вижу в этом никакого смысла
Лучше бы просто деньги давали
Мне всё равно
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
4
Гость
53 минуты
А как водители будут определять беременность? Может подушку подложила? Щупать?
Гость
5 минут
Сначала власть все родилки позакрывала, а сейчас пиарится типа "забота о народе".
Читать все комментарии
