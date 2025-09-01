Отпускные стали больше: в России изменили расчет выходного пособия

Изменение распространяется только на отпускные Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В России изменили порядок расчета отпускных. При расчете их размера теперь учитываются не только фиксированная зарплата и ежемесячные выплаты, но и квартальные и годовые бонусы сотрудников. Подробности об этом рассказал профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

«Разовые приказы в расчет среднего заработка не брались работодателем, а сейчас это исправлено. Будет учитываться вся сумма, полученная от работодателя», — поделился эксперт с радио Sputnik.

Изменение распространяется только на отпускные и не затрагивает порядок расчета больничных, для которых действует отдельный механизм. Сафонов подчеркнул, что новый порядок не повлияет на статистику зарплат, потому что все легальные выплаты отражаются в базе данных Социального фонда и учитываются в официальной отчетности.