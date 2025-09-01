НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Отпускные стали больше: в России изменили расчет выходного пособия

Нововведение не повлияет на статистику зарплат

Изменение распространяется только на отпускные

Изменение распространяется только на отпускные

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

В России изменили порядок расчета отпускных. При расчете их размера теперь учитываются не только фиксированная зарплата и ежемесячные выплаты, но и квартальные и годовые бонусы сотрудников. Подробности об этом рассказал профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

«Разовые приказы в расчет среднего заработка не брались работодателем, а сейчас это исправлено. Будет учитываться вся сумма, полученная от работодателя», — поделился эксперт с радио Sputnik.

Изменение распространяется только на отпускные и не затрагивает порядок расчета больничных, для которых действует отдельный механизм. Сафонов подчеркнул, что новый порядок не повлияет на статистику зарплат, потому что все легальные выплаты отражаются в базе данных Социального фонда и учитываются в официальной отчетности.

Кроме того, с сентября в России начали работать новые правила расчета зарплат. Теперь даже при подработке (например, в охране или на транспорте) доплаты должны четко рассчитывать. Еще запрещено депремировать сотрудников больше чем на 20%. А что еще изменилось в сентябре, мы рассказали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Добавить объявление