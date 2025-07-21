Минтруд планирует резко повысить МРОТ — как это скажется на жизни миллионов россиян

За счет этого вырастут зарплаты россиян Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Минимальный размер оплаты труда хотят повысить до 27 093 рублей в 2026 году. С таким предложением выступил Минтруд.

«С учетом сложившегося уровня медианной заработной платы в 2026 году минимальный размер оплаты труда предлагается установить на уровне 27 093 рубля. Таким образом, МРОТ увеличится на 20,7%, то есть — выше инфляции», — сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Такое решение, как он пояснял ранее, затронет свыше 4,5 млн человек.

МРОТ — это сумма, меньше которой работодатель не может платить сотрудникам. С учетом этого показателя рассчитывают минимальный размер отпускных, больничного, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и некоторые другие социальные выплаты.

К 2030 году МРОТ планировали увеличить до 35 тысяч рублей. Но по мнению депутата Госдумы Сергея Миронова, показатель уже сейчас должен превышать этот уровень. Ранее он выступил с инициативой поднять МРОТ хотя бы до 60 тысяч рублей.

Это же подтверждают эксперты. Как заявил Городским медиа Алексей Климовский, руководитель отдела экономических исследований аналитического агентства «Национальный Эксперт», при сохранении инфляции около 10% с 2025 по 2030 год покупательная способность 35 тысяч через пять лет будет сопоставима с 20–22 тысячами нынешних рублей.