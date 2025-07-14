Россиянам нужно срочно заплатить налоги: с 16 июля ФНС начнет начислять пени за просрочку

Подоходный налог за 2024 года нужно заплатить до 15 июля. После этого налогоплательщикам начнут начислять пени за каждый день просрочки.
«15 июля — последний день уплаты НДФЛ с доходов, исчисленных в декларации 3-НДФЛ за 2024 год. В установленный срок уплатить НДФЛ необходимо индивидуальным предпринимателям, нотариусам, занимающимся частной практикой, адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты и лицам, у которых при декларировании доходов по итогам 2024 года возникла обязанность по уплате налога», — напоминает ФНС России на сайте.
В большинстве случаев подоходный налог с россиян списывается автоматически налоговыми агентами. Например, при выплате зарплаты. Отчитываться о доходах и платить с них налог нужно только тогда, когда человек сам рассчитает свой доход и подает декларацию. Среди них те, кто получил:
доход от продажи имущества, находившегося в собственности менее минимального предельного срока владения;
дорогие подарки не от близких родственников;
вознаграждения от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами;
выигрыш в лотереях или азартных играх;
доход из зарубежных источников или от сдачи имущества в аренду.
«С 16 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будут начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России», — отметили на сайте.