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Экономика Россиянам нужно срочно заплатить налоги: с 16 июля ФНС начнет начислять пени за просрочку

Россиянам нужно срочно заплатить налоги: с 16 июля ФНС начнет начислять пени за просрочку

Это касается подоходного налога за 2024 год

316
2 комментария
Вернуть часть дохода нужно по декларации 3-НДФЛ | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВернуть часть дохода нужно по декларации 3-НДФЛ | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Вернуть часть дохода нужно по декларации 3-НДФЛ

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Подоходный налог за 2024 года нужно заплатить до 15 июля. После этого налогоплательщикам начнут начислять пени за каждый день просрочки.

«15 июля — последний день уплаты НДФЛ с доходов, исчисленных в декларации 3-НДФЛ за 2024 год. В установленный срок уплатить НДФЛ необходимо индивидуальным предпринимателям, нотариусам, занимающимся частной практикой, адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты и лицам, у которых при декларировании доходов по итогам 2024 года возникла обязанность по уплате налога», — напоминает ФНС России на сайте.

В большинстве случаев подоходный налог с россиян списывается автоматически налоговыми агентами. Например, при выплате зарплаты. Отчитываться о доходах и платить с них налог нужно только тогда, когда человек сам рассчитает свой доход и подает декларацию. Среди них те, кто получил:

  • доход от продажи имущества, находившегося в собственности менее минимального предельного срока владения;

  • дорогие подарки не от близких родственников;

  • вознаграждения от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами;

  • выигрыш в лотереях или азартных играх;

  • доход из зарубежных источников или от сдачи имущества в аренду.

«С 16 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будут начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России», — отметили на сайте.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Налог ФНС Пени
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Комментарии
2
Гость
1 час
Срочно ПЛОТИ НОЛОГ, на специальную нескучную движуху не хватает.
Гость
1 минута
Оплата налогов которые идут не на нас есть важнейшая обязанность недорогого
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