Россиянам нужно срочно заплатить налоги: с 16 июля ФНС начнет начислять пени за просрочку

Вернуть часть дохода нужно по декларации 3-НДФЛ Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Подоходный налог за 2024 года нужно заплатить до 15 июля. После этого налогоплательщикам начнут начислять пени за каждый день просрочки.

«15 июля — последний день уплаты НДФЛ с доходов, исчисленных в декларации 3-НДФЛ за 2024 год. В установленный срок уплатить НДФЛ необходимо индивидуальным предпринимателям, нотариусам, занимающимся частной практикой, адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты и лицам, у которых при декларировании доходов по итогам 2024 года возникла обязанность по уплате налога», — напоминает ФНС России на сайте.

В большинстве случаев подоходный налог с россиян списывается автоматически налоговыми агентами. Например, при выплате зарплаты. Отчитываться о доходах и платить с них налог нужно только тогда, когда человек сам рассчитает свой доход и подает декларацию. Среди них те, кто получил:

доход от продажи имущества, находившегося в собственности менее минимального предельного срока владения;

дорогие подарки не от близких родственников;

вознаграждения от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами;

выигрыш в лотереях или азартных играх;

доход из зарубежных источников или от сдачи имущества в аренду.