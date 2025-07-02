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Экономика Россия столкнется с новым вызовом для экономики — главные заявления председателя ЦБ

Россия столкнется с новым вызовом для экономики — главные заявления председателя ЦБ

Инфляция снижается быстрее, чем ожидалось

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2 комментария
Центробанк заметил снижение напряжения на рынке труда | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаЦентробанк заметил снижение напряжения на рынке труда | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Центробанк заметил снижение напряжения на рынке труда

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

После нескольких лет бурного роста российскую экономику ожидает неизбежное замедление. Об этом она сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе ЦБ. После нескольких лет бурного роста российскую экономику ожидает неизбежное замедление. Об этом она сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе ЦБ. 

«На мой взгляд, замедление экономики неизбежно после бурного роста предыдущих лет. Раньше, если посмотреть на историю, у нас практически не было циклического перегрева экономики. Он начинался в 2007 году и тогда был перекрыт глобальным кризисом. Мы впервые, пожалуй, проходим через период именно циклического перегрева с циклическим охлаждением», — сказала Набиуллина. 

Она также коснулась темы инфляции. Банк России обратил внимание на ее замедление и оно происходит быстрее, чем ожидалось, но пока показатель находится выше целевого уровня в 4%. 

«Мы видим замедление инфляции быстрее наших ожиданий, но пока она выше цели в годовом выражении и в текущих темпах. Мы видим снижение напряжения на рынке труда, это тоже индикатор, но дефицит остается», — отметила глава ЦБ.  

Кроме того, она признала, что в текущих условиях сложно найти сбалансированное решение, позволяющее одновременно сдерживать инфляцию и не допустить перегрева или переохлаждения экономики.

В июне ЦБ снизил ключевую ставку до 20%. Он держал ее на рекордном уровне в 21% с октября 2024 года. Регулятор не снижал показатель в течение семи месяцев, ожидая замедления инфляции и улучшения экономической ситуации. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила, что ее будут поднимать в дальнейшем

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Инфляция Эльвира Набиуллина Замедление экономики Рынок труда
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Комментарии
2
Гость
10 минут
РБК: Причиной «инфляции у нас являются большие военные расходы». Об этом заявил глава банка ВТБ Андрей Костин. Он указал, что говорить о проблемах в экономике «нам помогает президент», который дважды об этом рассказал на прошедшей неделе. Костин добавил, что «мы всегда очень робкие», когда пытаемся говорить о ситуации в экономике. Костин предложил оценивать ситуацию исходя из положения, «в которое попала страна». «Это большие военные расходы. Помимо того, что они вообще большие и являются частью государственных расходов и стимулируют развитие определенных отраслей экономики, они еще и не производят продукцию, которая потом попадает на рынок. Поэтому предложение не увеличивается на рынке, а расходы растут», — сказал он. Вторая причина — это «огромное количество санкций».
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