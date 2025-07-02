Россия столкнется с новым вызовом для экономики — главные заявления председателя ЦБ

Центробанк заметил снижение напряжения на рынке труда Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

После нескольких лет бурного роста российскую экономику ожидает неизбежное замедление. Об этом она сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе ЦБ. После нескольких лет бурного роста российскую экономику ожидает неизбежное замедление. Об этом она сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе ЦБ.

«На мой взгляд, замедление экономики неизбежно после бурного роста предыдущих лет. Раньше, если посмотреть на историю, у нас практически не было циклического перегрева экономики. Он начинался в 2007 году и тогда был перекрыт глобальным кризисом. Мы впервые, пожалуй, проходим через период именно циклического перегрева с циклическим охлаждением», — сказала Набиуллина.

Она также коснулась темы инфляции. Банк России обратил внимание на ее замедление и оно происходит быстрее, чем ожидалось, но пока показатель находится выше целевого уровня в 4%.

«Мы видим замедление инфляции быстрее наших ожиданий, но пока она выше цели в годовом выражении и в текущих темпах. Мы видим снижение напряжения на рынке труда, это тоже индикатор, но дефицит остается», — отметила глава ЦБ.

Кроме того, она признала, что в текущих условиях сложно найти сбалансированное решение, позволяющее одновременно сдерживать инфляцию и не допустить перегрева или переохлаждения экономики.