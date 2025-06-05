Пенсионерам с июля удвоят выплаты. Речь не о разовом поступлении

Размер фиксированной выплаты составит 19129,40 рублей вместе с надбавкой за уход Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











С 1 июля пенсионеры начнут получать удвоенную фиксированную выплату. Однако эта привилегия будет доступна далеко не всем пенсионерам. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, кого ждет прибавка к пенсии.

Речь идет о тех россиянах, кто в июне отпразднует свой 80-летний юбилей. Именно эту категорию граждан ожидает весомая прибавка к пенсии. В этом году размер фиксированной выплаты составляет 8907,70 рубля. А вот июньским юбилярам ее повысят в два раза — до 17 815, 4 рубля.

«Кроме того, помимо удвоения фиксированной выплаты достигшим 80-летнего возраста также начисляется надбавка за уход. В 2025 году ее размер составляет 1314 рублей», — отметил Балынин.

Вместе с надбавкой за уход размер фиксированной выплаты составит 19129,40 рублей. Балынин отметил, что гражданам не нужно подавать никакие документы для получения повышенных выплат, так как все данные есть у Социального фонда РФ и повышение осуществят автоматически.

Примечательно, что речь идет не о разовой выплате. Пенсионеры, отметившие 80 лет в июне, будут получать эти средства вместе с надбавкой за уход каждый месяц, начиная с июля, сообщает «Прайм».