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Экономика Пенсионерам с июля удвоят выплаты. Речь не о разовом поступлении

Пенсионерам с июля удвоят выплаты. Речь не о разовом поступлении

Пенсия у некоторых граждан увеличится в несколько раз

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4 комментария
Размер фиксированной выплаты составит 19129,40 рублей вместе с надбавкой за уход | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUРазмер фиксированной выплаты составит 19129,40 рублей вместе с надбавкой за уход | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Размер фиксированной выплаты составит 19129,40 рублей вместе с надбавкой за уход

Источник:
Артём Устюжанин / E1.RU

С 1 июля пенсионеры начнут получать удвоенную фиксированную выплату. Однако эта привилегия будет доступна далеко не всем пенсионерам. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, кого ждет прибавка к пенсии.

Речь идет о тех россиянах, кто в июне отпразднует свой 80-летний юбилей. Именно эту категорию граждан ожидает весомая прибавка к пенсии. В этом году размер фиксированной выплаты составляет 8907,70 рубля. А вот июньским юбилярам ее повысят в два раза — до 17 815, 4 рубля.

«Кроме того, помимо удвоения фиксированной выплаты достигшим 80-летнего возраста также начисляется надбавка за уход. В 2025 году ее размер составляет 1314 рублей», — отметил Балынин.

Вместе с надбавкой за уход размер фиксированной выплаты составит 19129,40 рублей. Балынин отметил, что гражданам не нужно подавать никакие документы для получения повышенных выплат, так как все данные есть у Социального фонда РФ и повышение осуществят автоматически.

Примечательно, что речь идет не о разовой выплате. Пенсионеры, отметившие 80 лет в июне, будут получать эти средства вместе с надбавкой за уход каждый месяц, начиная с июля, сообщает «Прайм».

Ранее мы рассказывали, что пенсионеры могут лишиться своих выплат, а главное, что это может произойти не только по причине их смерти. На пенсию рассчитывать не придется и в ряде других случаях, о них можно узнать здесь.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Пенсия Выплаты Пенсионеры Социальный фонд Надбавка
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Комментарии
4
Гость
44 минуты
Может хватить каждый месяц писать о надбавке 80-ти летним, это закономерность, а не манна небесная. Каждый день кому-то исполняется 80 лет, а подаётся как бесконечное повышение. Позорище таким новостям.
Гость
36 минут
То есть часть пенсеров великой страны получает сейчас 8907,70 рубля?
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