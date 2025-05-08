«Это же сколько судеб подростков может быть сломано!» Как банки махнули рукой на защиту детей от махинаций с картами

Массовая вербовка подростков в махинации с картами приобрела всероссийский масштаб Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











С 29 марта этого года действуют новые правила, которые касаются выдачи банковских карт подросткам. Теперь, если дети в возрасте от 14 до 18 лет оформляют себе карточку, финансовые организации должны уведомлять родителей, чтобы те могли отслеживать операции и расходы на счету ребенка.

Эти меры ввели, чтобы остановить массовое втягивание несовершеннолетних в преступные схемы с банковскими картами — дропперство. Наши коллеги из E1.RU рассказывают, что не так с инициативой Центробанка и почему она сразу же встретила сопротивление.

Дропперы — это посредники в различных нелегальных схемах по выводу денег с банковских карт, которые они оформляют на свое имя и продают. Через них выводятся или обналичиваются крупные суммы. Есть несколько видов дропперов.



Обнальщики получают на свои карты похищенные деньги, снимают их наличными в банкоматах и передают организаторам. Заливщики вносят наличные на свой счет, потом переводят их, куда скажут, так создается цепочка операций. Транзитникам переводят деньги на карту транзитом. Вербовщиков называют дроповодами.



Эта длинная цепочка нужна, чтобы запутать следы. Также карту дроппера можно использовать для всех этих целей сразу.

Массовая вербовка подростков стала большой проблемой. Она приобрела уже всероссийский масштаб, поэтому Госдума сейчас срочно принимает поправки в Уголовный кодекс. Они касаются наказания за дропперство и продажу карт.

Громкая история с автомойкой, которая случилась в Каменске-Уральском Свердловской области, лишь один из штрихов в общей картине. В этом городе дропперство было поставлено на поток. Вербовали детей в школах и техникумах. Подростки продавали карты, через них отмывали деньги с нелегального пункта приемки металла (возможно, были и более криминальные источники). Часто школьники пытались схитрить, снимали деньги со своих карт, кто-то отказывался участвовать в схеме, когда карты блокировали. За это несовершеннолетних дропперов отвозили на мойку, где били и издевались над ними.

Эксперимент

Не так давно мы провели эксперимент, как соблюдаются новые правила от Центробанка. Наш корреспондент Дарья Одинцова обзвонила несколько самых крупных банков страны от имени 17-летнего подростка. Она выясняла условия оформления карты, уточняя важную деталь: нужно ли согласие родителей.

Лишь в двух организациях («Газпромбанке» и «ОТП-банке») Дарью предупредили, что карту открывают только с согласия родителей или законных представителей. Это должно быть либо заявление, написанное в присутствии сотрудника банка, либо документ, заверенный у нотариуса.

Мы провели эксперимент, на каких условиях банки выдают карты несовершеннолетним Источник: Дарья Одинцова, Артем Чудинов / Городские медиа

В остальных банках для получения карт нужен лишь паспорт.

А что имел в виду Центробанк?

В общем, похоже, громкое заявление регулятора кардинально ничего не изменило. Возможно, дело в отсутствии конкретики: каким образом надо уведомлять родителей подростка: рассылать СМС или как-то еще?

Мы задали этот вопрос юристу, который не раз выступал экспертом E1.RU в этой проблемной теме. Сергей Тетерин уверен, что в данном случае речь идет о юридически значимом уведомлении. Это извещение или сообщение, которое подразумевает ответственность сторон, то есть гражданско-правовые отношения.

«Эти отношения регулируются Гражданским кодексом, то есть лицо считается уведомленным с момента, когда уведомление направлено в его адрес и он либо получил, либо уклонился от получения, корреспонденция вернулась. Форма извещения может быть иная, но — согласованная сторонами.

С момента уведомления у лица возникают права либо обязанности. В данном случае мы говорим об ответственности родителей за действия несовершеннолетнего. Для этого нужно прежде всего получить согласие родителя (удостовериться, что это именно он. — Прим. ред.) и согласовать с ним процедуру уведомления. Это может быть СМС, с письменного согласия законного представителя, или почтовое уведомление», — пояснил наш собеседник.

Центробанк не регламентировал эту процедуру. Просто предполагается, что банки прекрасно это знают и будут руководствоваться нормами Гражданского кодекса. Нужно жить в правовом поле. Сергей Тетерин юрист

«В ином случае всё это распоряжение регулятора бессмысленно: например, подросток, открывая карту, может передать любой номер телефона — хоть дроповода, который на том конце подтвердит сотруднику банка: „Да, я родитель“. Если вообще кого-то будут обзванивать», — заключил юрист.

Каждый банк делает, как считает нужным

Год назад Госдума обсуждала новый закон о запрете выдачи карт подросткам без согласия родителей или законных представителей. В проекте как раз расписаны правовые аспекты и противоречия в законе.

Так, в Гражданском кодексе прописано, что подростки без согласия родителей имеют право открывать вклады — именно вклады. Про дебетовые карты речи не идет. Но, как отмечается в законопроекте, несмотря на это, «действуют две противоположные по своему смыслу рекомендации».

Есть информационное письмо Центробанка от 2021 года, в котором четко указано, что «договор банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет заключается только при наличии письменного согласия их законных представителей». Но есть и противоположное письмо Министерства просвещения (тоже от 2021 года). Там говорится, что несовершеннолетние, достигшие 14-летнего возраста, вправе без согласия законных представителей открывать счета в кредитных организациях для зачисления на них зарплаты и/или стипендии, самостоятельных доходов и распоряжаться ими.

В результате у нас каждый банк сам выбирает, каким документом руководствоваться.

Все эти противоречия и вольную трактовку как раз должен был устранить новый закон. Отзыв правительства был, в общем-то, положительный, предлагалось лишь доработать некоторые детали. На этот самый проект часто ссылаются СМИ: мол, депутаты уже обсуждают его и вот-вот примут.

Но, судя по всему, дальше первого чтения проект не прошел. Его положили на полку и уже год о нем не вспоминают.

«Я вообще против того, чтобы у детей были банковские карты, против того, чтобы на телевизионных каналах шла реклама детских банковских карт. Но если выдавать, то на условиях, чтобы карта была привязана к родительской, чтобы полностью сохранить родительский контроль. Только так», — уверена депутат Госдумы Нина Останина, глава комитета по защите семьи.

Этот комитет еще год назад дал однозначно положительное заключение на законопроект.

«Трудно сказать, почему он не прошел. Законопроекты, бывает, висят по несколько лет и кочуют из состава в состав, но здравый смысл должен победить лоббистов. Сейчас ведь речь идет о целом ряде законопроектов против дропперства. Детей нужно защитить, и позиция нашего комитета будет непримиримой. До полного совершеннолетия банковские карты должны быть под контролем родителей. А судьбой законопроекта я обязательно поинтересуюсь», — пообещала Нина Останина.

Расплачиваться будут родители

С другой стороны, за борьбу с дропперством сейчас действительно взялись. Правительство уже подготовило поправки к Уголовному кодексу — той статье, которая касается неправомерного оборота платежей. В новой версии прописано наказание конкретно за передачу карт третьим лицом за деньги, то есть дропперство.

Под уголовную ответственность можно попасть и сейчас — за соучастие в преступлении, ведь через карты прогоняются криминальные деньги. Это доходы телефонных мошенников, которые разводят людей, лишая их жилья, а также черный нал, деньги от продажи наркотиков и даже для финансирования террористов. Вы не знаете, соучастником какого преступления станете, просто продав свою банковскую карту.

Также разрабатывается наказание за умышленную продажу карт. Согласно документу, за передачу карты третьим лицам за деньги предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или ограничение свободы до двух лет, сообщает издание «Ведомости».

Тех, кто не был клиентом банка, а открыл карту изначально для передачи другому, ждет более суровое наказание — лишение свободы до шести лет и штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Мы спросили у юриста, не пойдет ли сейчас вал уголовных дел против подростков, многие из которых по незнанию уже продали свои карты.

— Не будет по отношению к тем, кто уже когда-то продал, — объясняет Сергей Тетерин. — Закон обратной силы не имеет, соответственно, к уголовной ответственности за ранее совершенные действия привлечь нельзя. Задумка с точки зрения последовательности была хорошей. По сути, это новое положение Центробанка как раз направлено на то, чтобы пресечь новых несовершеннолетних дропперов. Предполагалось, что всё будет логично, что с конца марта молодняк не сможет открывать счета без родителей. Да, не смогли устранить некоторые противоречия в толковании статьи 26 Гражданского кодекса, можно открывать или нет.

ЦБ, используя полномочия и не затрагивая скользкую тему, нашел компромисс: открывайте, но уведомляйте. Но это невозможно без явки родителей в банк или нотариального согласия. Предполагалось, что новых дропперских счетов от подростков не будет. После этого было логично ввести норму наказания. Логика хорошая. Сергей Тетерин юрист

— Но пока получается как всегда: платить штрафы придется родителям, которые ни о чем не подозревали и не могли проконтролировать? Причем штрафы в 100 тысяч — это еще самое легкое. За дропперство грозит шесть лет. Это же сколько судеб у подростков может быть сломано!

— К сожалению, даже самую хорошую идею можно испортить на уровне исполнения.

E1.RU также обратился в Центробанк за разъяснениями, каким образом должно происходить уведомление родителей, когда их ребенок открывает дебетовую карту в банке. Прописан ли конкретный механизм уведомления законных представителей? Ответ мы обязательно опубликуем.

Недавно мы рассказывали историю медика, который живет в приюте для бездомных. Денис лишился двух квартир после звонка мошенников, те представились сотрудниками московской полиции, предложили поучаствовать в тайной спецоперации. Деньги медик переводил как раз на карты таких дропперов — возможно, даже подростков. Не исключено, что те, кто продавал карты, даже не представляли, что они помогают преступникам.