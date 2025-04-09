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Экономика Кризис-2025 эксперт Назад в 2008-й? Что будет с долларом и мировой торговлей после импортных пошлин Трампа

Назад в 2008-й? Что будет с долларом и мировой торговлей после импортных пошлин Трампа

Эксперты прогнозируют начало мирового кризиса

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20 комментариев
Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из 185 стран | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаДональд Трамп ввел пошлины на импорт из 185 стран | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из 185 стран

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере 11–50% на импорт из 185 государств, включая страны Евросоюза, Израиль, Китай, Японию и другие. Россия не попала в перечень — товарооборот с США за прошлый год составил всего 3,5 миллиарда долларов. Несмотря на это, мера политика может нанести серьезный удар по сырьевому отечественному рынку, рассказали MSK1.RU опрошенные эксперты.

Что будет с курсом валют и мировой торговлей дальше — читайте в материале.

Доллар

На момент написания материала доллар по официальному курсу ЦБ торгуется по 86,1891 рубля. На валютном рынке Форекс — по 86,14. При этом рост и падение курса доллара — лишь конъюнктурная реакция на неопределенность в экономике, считает главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев.

— Это не фундаментальные значения. Если американская экономика пойдет так, как планировал Трамп, вводя повышенные пошлины, чтобы оградить свою внутреннюю экономику от внешнего проникновения, то это укрепит доллар, и никакого падения и девальвации доллара не предвидится, — объяснил эксперт. — Если этот мысленный план не оправдается, то тогда это будет совершенно другой разговор об ослаблении американской экономики.

Начало мирового кризиса

Введение пошлин может привести к мировой рецессии (устойчивое снижение экономики на протяжении более полугода. — Прим. ред.) и падению цен на нефть, говорит директор аналитического департамента ГК «Альпари» Александр Разуваев. По его мнению, в экономике может повториться кризисный сценарий 2008 года.

В 2008 году крупнейший инвестиционный банк США Lehman Brothers обанкротился. К этому привел ипотечный кризис — банки снизили требования к материальному положению заемщиков и стали выдавать кредиты по низким ставкам.

В итоге общий объем выданных ипотечных кредитов достиг 680 миллиардов долларов, хотя еще в 2003 году был меньше 20 миллиардов. При этом собственный капитал банка особенно не вырос, а вот рискованные ипотечные активы раздулись настолько, что превысили его собственные средства в 30 раз.

Тогда цена на нефть ОПЕК достигла рекордных 138 долларов за баррель. К началу 2009 года ВВП России сократился на 7,9%.

— Только тогда не было никаких санкций. У нас был огромный стабфонд (фонд, который государство создает для стабилизации экономики. — Прим. ред.), и мы просто пересидели, — напомнил Разуваев. — Сейчас импорт чуть-чуть подорожает, и, конечно, фондовый рынок тоже падает. Он сейчас такой же, как он был в конце года. У нас 35 миллионов частных инвесторов на Московской бирже.

Пошлины будут действовать до полугода, а затем начнутся переговоры по их смягчению, прогнозирует директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Тем не менее начало мирового финансового и экономического кризиса приведет к снижению цен на российское сырье.

— У нас в структуре экспорта 75% — сырьевые товары. Нефть, газ, уголь, металлы, редкоземы, минеральные удобрения, пшеница. Мы торгуем сырьевыми товарами в основном. Упадут цены — сразу пойдет минусовой удар по бюджету страны, — объяснил Остапкович.

Прогнозы

В конце марта Евросоюз начал подготовку 17-го пакета санкций против России, писало издание EU Observer. США же «встали на паузу» и ждут переговоров России и Украины, продолжает Остапкович.

— От этого они будут строить свой санкционный режим. США не отменили ни одной санкции, но сделали их спящими, то есть санкции есть, но они за ними особо не наблюдают — не следят за нашими танкерами, которые нефть возят. Трамп поставил дедлайн мирных переговоров на Пасху, 20 апреля. От этого будет зависеть экономическое регулирование санкционного режима, — заключил он.

Ранее эксперт рассказал, грозит ли экономике России крах из-за затяжного обвала цен на нефть и дешевого доллара.

ПО ТЕМЕ
Римма БагдасарянРимма Багдасарян
Римма Багдасарян
Корреспондент MSK1.RU
Дональд Трамп Пошлины США Доллар Рубль Санкции против России Курс доллара Курс рубля Курс валют
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Комментарии
20
Гость
11 часов
Сколько не печатали здесь разных прогнозов,ни один так и не сбылся.
Гость
11 часов
Бензин, яйца и масло опять подорожают, как и стоимость услуг ЖКХ.
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