ЦБ решил будущее ключевой ставки: на каком она теперь уровне

ЦБ сохраняет ключевую ставку на прежнем уровне уже пять месяцев Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Центральный банк решил сохранить ключевую ставку 21%. Показатель держится на рекордном для страны уровне с октября 2024 года.

«Совет директоров Банка России 21 марта 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых. Текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части», — говорится в сообщении Центробанка.

Свое решение регулятор объяснил тем, что рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

«Вместе с тем рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения — высокой. По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», — отметили в Банке России.