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Экономика ЦБ решил будущее ключевой ставки: на каком она теперь уровне

ЦБ решил будущее ключевой ставки: на каком она теперь уровне

Показатель утвердил совет директоров Банка России

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ЦБ сохраняет ключевую ставку на прежнем уровне уже пять месяцев | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUЦБ сохраняет ключевую ставку на прежнем уровне уже пять месяцев | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

ЦБ сохраняет ключевую ставку на прежнем уровне уже пять месяцев

Источник:

Центральный банк решил сохранить ключевую ставку 21%. Показатель держится на рекордном для страны уровне с октября 2024 года.

«Совет директоров Банка России 21 марта 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых. Текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части», — говорится в сообщении Центробанка.

Свое решение регулятор объяснил тем, что рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

«Вместе с тем рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения — высокой. По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», — отметили в Банке России.

После февральского заседания ЦБ глава регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула, что в стране продолжается охлаждение кредитования при росте сберегательной активности. Эти факторы способствуют замедлению инфляции. Такая ситуация позволила тогда не повышать ключевую ставку, а оставить на прежнем уровне. Однако тогда глава ЦБ заявила, что если в ближайшее время набранной жесткости окажется недостаточно, то ЦБ может вернуться к вопросу о повышении ставки. Но опрошенные Городскими медиа экономисты уверены, что инфляцию больше сдерживает серьезное укрепление курса рубля, чем высокая ставка ЦБ.

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Ключевая ставка Центробанк Экономика Инфляция
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