«Черная пятница» для российского рубля: возможностей для сдерживания девальвации у России не осталось?

Психологическая отметка пробита Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











«Черная пятница» — нет, это не сезон ноябрьских распродаж, а худшие времена для российского рубля с начала 2022 года. Курс доллара еще на прошлой неделе пробил психологическую отметку в 100 рублей и продолжил расти. Всего же с 11 ноября, когда началось ослабление рубля, доллар подорожал на Forex на целых 10%.

Не совпадение, конечно, что падение рубля совпало с новым раундом санкций, введенных США против полусотни российских банков. Эти меры ограничивают доступ российских компаний к международным финансовым рынкам и создают дополнительные барьеры для экспортеров.

При этом министр финансов Антон Силуанов, как всегда, оптимистичен: заявляет, что текущий курс рубля благоприятен для экспортеров. Правда, резкое снижение стоимости рубля идет синхронно с падением фондового рынка — барометром экономической ситуации в России. С 11 ноября, как и рубль, индекс Мосбиржи потерял уже более 10%.

Также увеличение курса доллара ведет к росту цен на импортные товары и услуги, что может увеличить инфляционное давление. Кроме того, многие компании, зависящие от импортных поставок и технологий, могут столкнуться с увеличением затрат, что также может сказаться на ценах для конечного потребителя. Получается некий идеальный шторм.

Центробанк объявил, что до конца года не будет закупать иностранную валюту на внутреннем рынке. Эта новость вызвала временное укрепление рубля, хоть и зыбкое.

Bloomberg Economics между тем пишет, что у российских властей не осталось эффективных инструментов для стабилизации валютного рынка, кроме повышения ключевой ставки как «сигнала» о намерении защитить стоимость рубля. Однако такие меры могут вызвать дополнительные проблемы для экономики, включая удорожание кредитов и снижение потребительского спроса.

Курс рубля наверняка продолжит падение. 27 ноября курс российской валюты на рынке Forex снизился почти до 115 рублей за доллар — это первое такое снижение с начала 2022 года.

Так сколько будет стоить рубль, спросил MSK1.RU наших постоянных экспертов.

«Эффективных механизмов сдерживания нет»

— Падение рубля на 10% за две недели связано с рядом фундаментальных и рыночных факторов, усугубляющих давление на российскую валюту. В текущей ситуации, при отсутствии эффективных механизмов сдерживания и вмешательства со стороны регулятора, курс рубля остается уязвимым, — считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки финансовой компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

— Выходит, госрегулирование рублевого курса пока не работает?

— Несмотря на повышение ключевой ставки для борьбы с инфляцией, такие меры оказывают ограниченное влияние на валютный рынок. Высокие ставки делают рубль менее привлекательным для бизнеса и инвесторов из-за увеличения кредитной нагрузки. Кроме того, рынок напуган слухами о возможных жестких мерах со стороны властей, включая ограничения на снятие вкладов или валютных операций. Это усиливает недоверие со стороны розничных инвесторов, заставляя их выводить активы из фондового рынка.

— Насколько глубоким будет падение?

— 115–120 рублей за доллар, 120–125 рублей за евро и 16–18 рублей за юань.

«Прогнозировать сегодня курс рубля — это просто гадать»

— На курс рубля, несомненно, влияют глобальные экономические процессы, особенно когда оказывается такое давление со стороны недружественных стран, — говорит доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Юрий Ляндау. — Постоянно вводятся новые пакеты санкций, недавно в отношении «Газпромбанка». Уже много лет наблюдается, что курс начинает расти перед новогодними праздниками (в конце ноября — декабре), а также в период отпусков (в конце июля — августе).

По тому, как часто это происходит, можно сказать, что сформировался некий интересный тренд: как только идут траты, связанные с покупкой импортируемых товаров или приобретением различных заграничных туров, то курс повышается. Понятно, что сейчас еще снижается экспорт и растет импорт, это тоже повлияло, плюс еще и наблюдается спрос на валюту со стороны инвесторов-нерезидентов. Это, к сожалению, всё двигает курс рубля вниз.

— Спрогнозируете, сколько будут стоить валюты?

— Очень не люблю делать прогноз по курсу, так как он слишком зависит от различных политических событий. Сегодня делать прогнозы — это фактически гадать. Но будем надеяться, что выше 120 официальный курс доллара не поднимется и потом все-таки пойдет вниз.

«По отношению к доллару падает не только рубль»

— Рубль за 2 недели потерял 10% стоимости. Причин для девальвации российской валюты много, но резкий скачок связан в первую очередь со спекулятивными факторами. В последнее время их выделяют два: укрепление доллара на глобальных валютных рынках и санкции против «Газпромбанка», — рассуждает Алексей Родин, финансовый советник, основатель компании Rodin.Capital. — С начала октября доллар укрепился к мировым валютам почти на 7,5% — это сильнейшее движение за два года. То есть сейчас не только рубль дешевеет по отношению к доллару.

— Вы упомянули про санкции против «Газпромбанка». Насколько они повлияли на рубль?

— Срок для сворачивания операций с «Газпромбанком» установлен до 20 декабря. За это время участники рынка будут активно скупать иностранную валюту, чтобы создать подушку безопасности или вывести ее за рубеж. Из-за этого спрос на доллары резко вырос, что и привело к обвалу рубля.