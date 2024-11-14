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Экономика В 2025 году в Ярославле резко вырастут пени за просрочку коммунальных платежей

В 2025 году в Ярославле резко вырастут пени за просрочку коммунальных платежей

Сейчас пока действует льготный период

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23 комментария

В 2025 году вырастут пени за просрочку коммунальных платежей

В 2025 году для ярославцев резко возрастет размер пеней за просрочку коммунальных платежей. Об этом предупредили в компании «ТГК-2». Изменения связаны с прекращением действия постановления правительства РФ, по которому в 2022–2024 годах действовал льготный порядок расчета пеней.

Речь идет о постановлении правительства РФ N 474 от 26.03.2022 «О некоторых особенностях регулирования жилищных отношений в 2022–2024 годах». В нем прописано, что размер пеней за просрочки платежей за услуги ЖКХ и капремонт устанавливается на уровне ключевой ставки, которая действовала на 27 февраля 2022 года.

— На текущий момент пени за несвоевременное внесение платы за услуги ЖКХ рассчитываются исходя из ключевой ставки 9,5%. С 1 января 2025 года действие льготного порядка расчета пеней заканчивается. Со следующего года пени будут рассчитываться в соответствии с актуальной ключевой ставкой Центробанка России, что значительно увеличит их размер. На сегодняшний день ключевая ставка ЦБ России уже составляет 21%, — сообщили в ПАО «ТГК-2».

В компании призвали не забывать вовремя оплачивать коммунальные счета и быстрее погасить накопившуюся задолженность.

Напомним, в 2025 году меньше ярославцев будут платить за электроэнергию по минимальным тарифам. Это также связано с изменением законодательства.

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Комментарии
23
Гость
2 часа
Неужто ж вы потребуете, чтоб я последнее отдала? чтоб я и рубашку с себя сняла? М.Е.Салтыков-Щедрин, Благонамеренные речи, 1876 год.
Гость
1 час
..как будем зарабатывать на местных ?.. да как и в Америке...кредитный раб он и в Африке- раб..
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