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Экономика Кризис-2024 Картошка стала дороже бананов и выросла в цене на 84%. Почему в аграрной России такие цены на свою сельхозпродукцию

Картошка стала дороже бананов и выросла в цене на 84%. Почему в аграрной России такие цены на свою сельхозпродукцию

После рекордных урожаев остается ждать рекордного роста цен

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Картошка в России дорожает быстрее всех продуктов

Аналитики бросились пересматривать прогнозы по урожаю в России, и результаты оказались менее оптимистичными, чем ожидалось ранее. Основные причины снижения показателей — крайне неблагоприятные погодные условия, которые негативно сказались на урожайности пшеницы, других зерновых культур и даже картофеля.

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), например, понизил ожидаемый урожай пшеницы на 1,6 млн тонн до 82,2 млн тонн. Также была уменьшена оценка сбора ячменя на 400 тысяч тонн и кукурузы на 1,1 млн тонн.

Аналитический центр «СовЭкон» также пересмотрел свои прогнозы, снизив ожидаемый урожай пшеницы до 82,5 млн тонн с предыдущих 83,3 млн тонн. Основные проблемы связаны с низкой урожайностью яровой пшеницы в ЦФО и Поволжье, считают в «СовЭконе».

В свою очередь, аналитическая компания «ПроЗерно» снизила общий прогноз сбора пшеницы до 82,8 млн тонн. И это еще якобы оптимистичный сценарий, заявляют в компании.

Но самые большие оптимисты сидят в Минсельхозе России. Ведомство пока не пересматривает свой прогноз, ожидая сбора 86 млн тонн пшеницы. И всё равно это падение в сравнении с прошлым годом, когда собрать удалось 93 млн тонн.

Где картошки урожай?

Падает и урожай картофеля: площади в этом году сократились до 285 тысяч гектаров по сравнению с 315 тысячами гектаров в 2023 году. Прогнозируемый урожай картофеля в организованном секторе составляет 7,3 млн тонн (против рекорда в более чем 8,2 млн тонн в 2023 году).

В то же время рост цен на картофель вызывает дополнительные опасения среди аграриев и потребителей. Эксперты продолжают следить за ситуацией и надеются на улучшение погодных условий для достижения более высоких урожаев в будущем.

— Сейчас уборочная компания в активной фазе. По ее итогам станет более-менее понятно, как изменится рынок. Но уже сейчас очевидно — рост цен будет, и значительный, — мрачно прогнозирует в беседе с MSK1.RU директор по снабжению компании Mr.Food Дмитрий Ширко. — Наша компания контрактуется на поставку овощей «борщевого набора» задолго до начала сбора урожая. И многие партнеры не выдержали договоренностей, уже просят повысить цены на 20, а то и 30%. При этом рост цен связан не столько с низкой урожайностью или снижением посевных площадей. Больше повлияют затраты на логистику, ГСМ и фонд оплаты труда.

Зависимость от импорта во всём

Доктор экономических наук, профессор РЭУ Юрий Ляндау отмечает, что российские производители — даже в аграрном секторе — слишком сильно зависели от импортных поставок. Именно поэтому «логистический удар» и оказался таким сильным.

— Очень «интересный» был подход у наших компаний, которые долгое время считали, зачем «париться», мы всегда будем закупать хорошие семена за границей, в тех же Нидерландах. Видимо, плохо учили историю, — размышляет Ляндау. — А ведь качество посевного материала в сельском хозяйстве — это действительно одна из самых важных проблем, так как именно плохие семена приводит к плохому урожаю, дефициту и дальнейшему росту цен.

А вот насколько вообще может подорожать злополучный «борщевой набор», в том числе картошка? Основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» (https://www.cenozavr.ru) Константин Калугин говорит в интервью MSK1.RU, что картофель за год уже стал одним из лидеров подорожания — плюс 84%. Кстати, больше, чем яйца, к которым благодаря ФАС приковано всеобщее внимание.

— Капуста за год подорожала на 20,6%, лук — на 7,5%. С сентября по сентябрь цены на морковь практически не изменились. Но это не значит, что продукт показывает стабильность. Еще в августе цены были намного выше, но из-за нового урожая они снизились на целых 16,4%.

 А хлеб?

— Только с начала года он подорожал уже на 8,7%. Лишь за август продукт вырос в цене в среднем на 2,4 рубля. Средний ценник за буханку весом 300–400 граммов уже почти 64 рубля, по подсчетам «Ценозавра».

 Что, на ваш взгляд, больше влияет на цены, — экономические или климатические проблемы?

— Главным фактором этого года, который повлиял на урожай, стали, конечно, погодные условия. Из-за жаркого и засушливого лета урожай многих сельскохозяйственных культур оказался ниже, чем годом ранее. Но, конечно, свой вклад внесла и логистика, существенно выросшая в цене. В случае с хлебом важно отметить, что дорожает зерно, а как следствие — мука и сам хлеб.

 Сколько до конца года будет стоить хлеб и «борщевой набор»?

— Резкого снижения или увеличения стоимости хлеба ждать не придется, однако до конца 2024 года он продолжит постепенно дорожать. Можно предположить, что стоимость продукта может увеличиться еще на 4–5%.

Овощи дешевеют с августа, а картофель — в сентябре–октябре. Однако, например, в случае с картофелем мы видим лишь рост цен, с августа они выросли на 5,5%. Далее значительного роста цен не ожидается (картофель и так уже побил многие ценовые рекорды), до конца года они могут повыситься еще примерно на 4–5%.

Лук, думаю, в ближайшие месяцы может вырасти в цене до 10%, а капуста — на 12–15%.

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