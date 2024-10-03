«Это всегда выливалось в замедление экономического роста». Эксперты — о том, какие потрясения нас ждут после 25 октября

Центробанк борется с инфляцией Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что ее ведомство допускает дальнейшее повышение ключевой ставки уже на ближайшем заседании 25 октября.

— Мы в сентябре повысили ставку до 19% и не исключаем ее дальнейшего повышения в октябре, — заявила Набиуллина на XXI Международном банковском форуме.

Центробанк повысил ключевую ставку до 19% годовых на внеочередном заседании 13 сентября. Это стало четвертым подряд повышением ставки в этом году в попытке обуздать растущую инфляцию.

Набиуллина заявила, что Центробанк планирует достичь целевого уровня инфляции в 4% к концу 2025 года. «Не ждите, что ЦБ согласится с тем, что в стране будет повышенная инфляция», — решительно заявила она.

Если и вправду верить статистике Минэкономики, пик инфляции в России был пройден летом, а начиная с июля темпы роста цен начали замедляться. Согласно сентябрьскому прогнозу ведомства, к концу 2025 года инфляция замедлится до 4,5% — против 7,3% в 2024 году.

Однако, похоже, инфляция снижается недостаточно. Иначе бы Центробанк не грозил очередным повышением ставки. Годовой рост цен может оказаться выше прогнозного из-за растущих инфляционных ожиданий бизнеса и по-прежнему высоких темпов кредитования. Всему этому и дадут оценку госбанкиры на заседании 25 октября.

Доходы упадут, кредиты станет брать некому

— Если ключевая ставка действительно улетит за 20%, последствия для экономики России будут далеко не оптимистичными, особенно в контексте потребительских расходов и кредитования, — объясняет MSK1.RU основатель финансовой компании Cryptobotprollc Алексей Мокров. Во-первых, кредитование пострадает моментально. Во-вторых, расходы домохозяйств сократятся.

— Но ведь кредиты уже сейчас и так непосильны для большинства, особенно крупные — ипотечные, автомобильные.

— При ключевой ставке свыше 20% кредиты станут еще более недоступными. Люди будут бояться занимать деньги, а это остановит цикл потребления, на котором держится экономика. Мы уже видели подобные ситуации — и это всегда выливалось в замедление экономического роста.

Кроме того, когда ключевая ставка поднимается до таких высот, ставки по депозитам также увеличиваются, и люди начнут предпочитать откладывать деньги на депозиты, а не тратить. Это также приведет к резкому сокращению потребительского спроса, что негативно скажется на розничных продажах, малом и среднем бизнесе. Люди станут экономить даже на повседневных тратах, опасаясь будущей неопределенности.

— И всё это Центробанк преподносит нам под видом борьбы с инфляцией. Как думаете, удастся ее уменьшить до 4%, как обещают чиновники?

— При такой высокой ключевой ставке инфляция, конечно, может начать снижаться. Но это будет происходить за счет стагнации экономики. Люди просто перестанут тратить деньги.

— А что в этой ситуации делать бизнесу?

— Для компаний ситуация означает сокращение доступности кредитов, повышение себестоимости товаров и услуг, а также снижение покупательной способности их клиентов.

Малый и средний бизнес, который зависит от оборотного капитала, будет страдать, особенно в таких секторах, как розничная торговля, производство и строительство. Инвестиции в развитие замрут, так как дорогие кредиты сделают масштабирование бизнеса крайне невыгодным.

Так что мой прогноз таков. Если ключевая ставка зафиксируется на уровне выше 20%, это приведет к серьезным экономическим потрясениям, таким как падение внутреннего спроса и сокращение потребительской активности. Экономика начнет стагнировать, и, возможно, это приведет к новой волне инфляции в будущем, когда Центробанк будет вынужден вновь понижать ставки, чтобы поддержать экономический рост.

Всё будет хорошо, но инфляция не упадет

А вот основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев смотрит на экономическую ситуацию с большим оптимизмом. Хотя он уверен, что никто не ожидает снижения инфляции в ближайшее время, как бы чиновники ни упражнялись в обещаниях.

— Сам же Центробанк, несмотря на некоторое сокращение инфляции в последнее время, видит риски ее сохранения на том же уровне или слишком медленного снижения, — говорит Мехтиев.

— Кредитование граждан встанет?

— Вряд ли. Те, кому нужны кредиты, будут их брать вне зависимости от того, какова величина ставки. Правда, такому заемщику дадут денег, только если долговая нагрузка будет ему по силам. И конкуренция за таких заемщиков будет нарастать. Так что спешить за кредитом, «потому что завтра будет еще дороже», не стоит. Лучше проверить свою кредитную историю и убедиться, что в ней всё прекрасно, а заодно и посчитать ту самую долговую нагрузку.

— Ладно, человек сможет прожить без новой машины или телевизора в кредит. Но что будет с кредитами для малого и среднего бизнеса, без которых он не может развиваться?