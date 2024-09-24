Как получить вычет с покупки квартиры в 2024 году: условия и суммы

Каждому гражданину России положен налоговый вычет за покупку жилья. Получить его можно лишь в случае соблюдения определенных условий. Кто может рассчитывать на выплату и что для этого нужно — расскажем в нашем материале.
- Что такое имущественный вычет
- На что можно получить вычет
- Кто может получить вычет с покупки жилья
- Кому вычет не положен
- Сколько денег можно получить
- Какие требуются документы
- Как получить вычет
- Когда можно оформить вычет
Что такое имущественный вычет
Налоговый имущественный вычет — это сумма, которую можно вернуть после покупки или строительства жилья из уплаченных налогов по ставке 13%. То есть после приобретения имущества, на которое человек потратил собственные средства, государство вернет ему часть налогов, внесенных в бюджет.
На что можно получить вычет
Деньги можно вернуть при покупке квартиры, частного дома, комнаты, доли и участка для строительства. Вычет положен не только с покупки имущества, но и с процентов по ипотечному кредиту, а также отделки и ремонта квартиры в новостройке.
Кто может получить вычет с покупки жилья
Претендовать на налоговый вычет могут налоговые резиденты РФ. Это люди, которые живут на территории России не менее 183 дней в течение года и платят налоги по ставке 13%.
Кому вычет не положен
Ограничения действуют в нескольких случаях. Деньги нельзя получить:
если вы являетесь самозанятым и индивидуальным предпринимателем. Эти категории платят налоги по другой ставке;
если для покупки квартиры использовали средства материнского капитала;
если вместо жилого помещения купили апартаменты. Этот вид недвижимости относится к нежилому фонду;
если купили квартиру у близких родственников. К ним относятся родители, усыновители, братья, сестры, дети, а также супруги;
если квартира находится на этапе строительства. Как только всё будет готово, можно подать документы на возврат.
Сколько денег можно получить
Вернуть можно 13% от стоимости жилья. Однако существуют ограничения. Максимальная сумма, с которой они рассчитываются, составляет 2 миллиона рублей. Даже если квартира дороже, больше 260 тысяч рублей вернуть не получится.
Если недвижимость стоит меньше 2 миллионов рублей, то вычет будет рассчитываться от суммы покупки. Остаток можно получить после приобретения другого жилья.
При покупке жилья с помощью ипотеки можно вернуть налог с оплаты процентов. В этом случае максимальная сумма вырастет до 3 миллионов рублей. С нее можно получить вычет в 13%, то есть 390 тысяч рублей. Кстати, деньги могут получить оба супруга, если недвижимость приобреталась в браке.
Какие требуются документы
Для оформления имущественного вычета необходимы:
декларация о налогах на доходы физлиц по форме 3-НДФЛ (бланк можно взять в налоговой или на ее сайте);
справка от доходах по форме 2-НДФЛ (можно получить у работодателя);
договор купли-продажи жилья;
свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН;
акт приема-передачи квартиры;
банковские выписки или расписка от продавца о получении денег;
паспорт;
свидетельство о заключении брака.
При получении вычета по ипотечным процентам нужны:
договор с банком;
график платежей.
Как получить вычет
Собранные документы можно подать в налоговой лично или через сайт.
Также это можно сделать у работодателя. Тогда вы будете получать зарплату без вычета налогов, пока не исчерпается лимит. Для этого нужно на сайте ФНС подать заявление о подтверждении права на вычет, а затем передать его в бухгалтерию. С первым платежом вы получите уплаченные налоги с начала года, а затем будут просто прибавлять по 13%.
Вычет можно получить в упрощенном порядке. Нужно заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика, и оно будет сформировано автоматически. ФНС сама соберет всю необходимую информацию. Проверка займет 30 дней с момента оформления заявления, а деньги на счет будут перечислять в течение 15 дней после ее окончания.
Когда можно оформить вычет
Оформлять вычет можно в любое время после покупки квартиры. Не имеет значения, сколько лет прошло с момента сделки. Право на возврат уплаченных процентов не исчезнет. Однако их можно получить только за последние три года, то есть в 2024 году можно вернуть часть от налогов за 2021, 2022 и 2023 год. Возврат возможен, даже если вы уже продали квартиру. Так можно снизить расходы на налог с продажи. На какие вычеты можно еще рассчитывать россиянам, рассказали в материале.