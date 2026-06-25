УЗИ для рыбы, электронные чипы и размножение в тазике: как 28 человек выращивают миллионы мальков стерляди

Ежегодно в Волгу выпускают больше миллиона мальков стерляди, чтобы восстановить популяцию. И это дает результат: поговаривают, что легендарная рыба действительно возвращается в реки и всё чаще попадается на крючки.
Наши коллеги из 63.RU побывали на заводе «Возрождение», где живут мамы- и папы-стерляди. Читайте репортаж из святая святых рыбоводства — о том, как ценная рыба зимует, как дает потомство и как люди ухаживают за будущим пополнением рек.
Вы узнаете, в каком возрасте у стерляди определяется пол, почему в дикой природе выживает только 2–5% краснокнижных малышей и балуют ли себя сотрудники рыбоводческого завода пирогами со стерлядью.
Предприятие расположено в Поволжье и работает по принципу полного цикла. Здесь установлено специализированное оборудование, которое позволяет контролировать каждый этап: от содержания родительского стада до выращивания и выпуска жизнестойких мальков.
«Сейчас на предприятии собственное ремонтно-маточное стадо: более 4000 особей, — рассказывает Михаил Андреев, руководящий рыбоводным заводом „Возрождение“ (входит в Камско-Волжский филиал Главрыбвода). — Дважды в год каждая взрослая рыба просматривается специальными аппаратами УЗИ: так определяется готовность особей для нереста».
В этом году из 4000 рыб для нереста отобрали чуть больше 450. Остальные просто живут, кушают, растут и отдыхают. Нерестовая кампания проходит в несколько этапов: получили икру, вывели мальков, подрастили, отпустили. Бассейны освободились — запускают следующую партию малышни.
Стерлядь — капризная рыба, она может умереть от плохой воды. Например, если вода слишком грязная или слишком теплая, или в ней превышено содержание аммиака. Поэтому воду добывают из специальной скважины, с глубины более 100 метров. Можно сказать, что стерлядь (и взрослая, и мальки) буквально растет в родниковой воде.
Добыв порцию воды, ее очищают и обогащают.
«Вода очищается механически барабанным фильтром, обогащается кислородом, обеззараживается ультрафиолетом и озоном. Потом обогащается микроорганизмами в биофильтре. Плюс ежемесячно мы ведем контроль воды со скважины, чтобы, не дай бог, никакой марганец или свинец туда не попали», — говорит директор предприятия.
Рыбы поделены на категории: младший ремонт, средний ремонт.
«У младшего и среднего ремонта пол пока не определяется. Начиная со старшего ремонта — это примерно трехгодовалые рыбы, — уже можно определить пол. Мы постепенно за ними наблюдаем и смотрим стадию созревания. Примерно на пятый год своей жизни самки начинают давать икру», — рассказал директор завода.
Половое созревание у стерляди происходит к 3–5 годам. Каждую особь рыботехники осматривают и оценивают индивидуально: размер, здоровье, развитие, пол, готовность к размножению. Этот процесс называется бонитировка.
После того, как у рыб появился пол, они живут отдельно: самцы в своем бассейне, самки в своем. Им нельзя встречаться, потому что размножение должно быть под контролем.
Взрослую здоровую рыбу отбирают из стада и помещают в зимовальный цех. Там она перезимует, потом ее согреют, и у нее наступит весна. Это может случиться и в апреле, и в июне: в зависимости от потребностей завода.
Когда сотрудникам завода нужна рыба, готовая к размножению, зимовка у наших красавчиков заканчивается. Они переезжают в соседний цех — там всё еще прохладно, но всё-таки потеплее. И каждый день их начинают согревать, повышая температуру воды в бассейне на один градус.
Взрослые стерляди стоят на строгом электронном учете, у каждой рыбки специальный чип в спинном плавнике. Фиксируется возраст, здоровье, сколько раз нерестилась рыба и как успешно.
«Мы разве что по именам их не знаем!» — смеются сотрудники завода.
Усы у стерляди — это органы осязания и поисковый инструмент. Они расположены перед ртом и помогают рыбе добывать пищу. С их помощью стерлядь чувствует движение и вибрации; находит корм в мутной воде или в темноте; ориентируется у дна, где она проводит большую часть времени. У стерляди слабое зрение для донной охоты, поэтому усы для нее очень важны — примерно как пальцы или антенны.
Когда рыбы согрелись, у самок созревает икра, а у самцов — сперма. Девочкам еще дополнительно делают уколы препарата, который ускоряет созревание и улучшает качество икры.
Интересно, что самцы и самки не встречаются. Никто не плавает томно вокруг избранницы, никто не гладит друг друга по плавникам, не поет серенады на рыбьем.
После гормональной стимуляции у созревшей самки просто аккуратно извлекают икру, массируя брюшко. У «готового к бою» самца получают сперму (это проще, чем с самками, — достаточно чуть надавить на животик, говорят сотрудники завода). Всё это просто и без особых церемоний смешивают в тазике.
Обесклеенная икра помещается в специальные сетчатые лотки, в которых вода подается снизу вверх. Это создает эффект «взвешенного состояния» (как будто течение в речке). Икра постоянно плавает, омывается чистой водой, обогащается кислородом и защищается от заиливания и развития инфекций.
Каждый день несколько икринок берут на анализ: разрезают, рассматривают под микроскопом, как идет развитие, нет ли болезней, аномалий или грибка. Если всё хорошо, через неделю вылупляются свеженькие рыбки. Если икра заболела, могут утилизировать всю партию.
Рыбоводный процесс — очень трудоемкий, за молодью нужен глаз да глаз. Несколько раз в день сотрудники завода проверяют качество воды, нитриты, нитраты, кислород, температурный режим. Перепад температуры в 1–2 градуса уже погубит стерлядь. Резкое изменение химического состава воды — тоже смерть.
Главная задача предприятия — поддержание и восстановление популяции стерляди в Саратовском водохранилище. Это делается по госзаданию, то есть выращивание рыбы заказывает и оплачивает государство.
«По госзаданию мы выпускаем в водохранилище 300 тысяч мальков в год. Помимо этого, еще занимаемся выпусками в рамках компенсационных мероприятий. Корпорации, крупные организации, которые нанесли какой-то ущерб природе, приобретают у нас молодь и выпускают ее, таким образом компенсируя нанесенный ущерб», — объяснил директор завода.
Полная мощность завода — более миллиона мальков в год. Часть икринок отдают на Тольяттинский плавучий рыбоводный завод, где тоже выращивают стерлядь. Общее госзадание для обоих предприятий — 900 тысяч мальков в год. В прошлом году они вместе вырастили и выпустили около 1 миллиона 300 тысяч штук молоди.
«Выживаемость стерляди, искусственно выращенной и отпущенной в весе полтора грамма — 2–3%, — рассказал государственный инспектор отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Владимир Кадушников. — То есть из 100 рыбок доживут до зрелости и дадут икру 2–3 штуки. Но в природе выживаемость той же стерляди — порядка 0,1–0,2%».
В чем секрет? Ответ прост: с завода выпускают уже окрепших и подросших товарищей.
Владимир Кадушников более 40 лет работает в рыбоохране, он еще помнит, когда в Волге было столько стерляди, что проводился промысловый лов. Потом, в конце 90-х, она резко исчезла. Что случилось? То ли влияние человека, то ли природные факторы — никто не знает. Именно тогда стерлядь внесли в Красную книгу Самарской области и начали искусственно восстанавливать поголовье.
На прощание мы интересуемся: ну хоть раз-то вы попробовали пироги со стерлядью?
«Ни разу не пришлось!» — смеется директор завода. И рассказывает: бракованная рыба, конечно, бывает. Плавник развился как-то неправильно, окраска нестандартная, аномальный размер, что-то с глазами или другие дефекты — всё это встречается. На размножение такие особи не годятся — их отсаживают в отдельный бассейн.
Чтобы забраковать неправильную или больную рыбу, приезжает специальная комиссия. Решение об уничтожении особей оформляется документально. Рыб замораживают, потом сжигают в печах. В общем, в этом плане всё строго, поэтому пироги со стерлядью на обед на заводе не подают.