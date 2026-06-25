УЗИ для рыбы, электронные чипы и размножение в тазике: как 28 человек выращивают миллионы мальков стерляди

На огромном рыбоводческом заводе трудится 28 человек, но работа эта совсем не легкая Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Ежегодно в Волгу выпускают больше миллиона мальков стерляди, чтобы восстановить популяцию. И это дает результат: поговаривают, что легендарная рыба действительно возвращается в реки и всё чаще попадается на крючки.

Наши коллеги из 63.RU побывали на заводе «Возрождение», где живут мамы- и папы-стерляди. Читайте репортаж из святая святых рыбоводства — о том, как ценная рыба зимует, как дает потомство и как люди ухаживают за будущим пополнением рек.

Вы узнаете, в каком возрасте у стерляди определяется пол, почему в дикой природе выживает только 2–5% краснокнижных малышей и балуют ли себя сотрудники рыбоводческого завода пирогами со стерлядью.

Рыбоводный завод «Возрождение» введен в эксплуатацию в 2016 году. Это один из самых новых заводов в России Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Предприятие расположено в Поволжье и работает по принципу полного цикла. Здесь установлено специализированное оборудование, которое позволяет контролировать каждый этап: от содержания родительского стада до выращивания и выпуска жизнестойких мальков.

Последние годы завод специализируется на стерляди, хотя раньше здесь выращивали еще и мальков щуки Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

«Сейчас на предприятии собственное ремонтно-маточное стадо: более 4000 особей, — рассказывает Михаил Андреев, руководящий рыбоводным заводом „Возрождение“ (входит в Камско-Волжский филиал Главрыбвода). — Дважды в год каждая взрослая рыба просматривается специальными аппаратами УЗИ: так определяется готовность особей для нереста».

В этом году из 4000 рыб для нереста отобрали чуть больше 450. Остальные просто живут, кушают, растут и отдыхают. Нерестовая кампания проходит в несколько этапов: получили икру, вывели мальков, подрастили, отпустили. Бассейны освободились — запускают следующую партию малышни.

Всё начинается с воды — ее добывают на большой глубине и очищают в несколько этапов Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Стерлядь — капризная рыба, она может умереть от плохой воды. Например, если вода слишком грязная или слишком теплая, или в ней превышено содержание аммиака. Поэтому воду добывают из специальной скважины, с глубины более 100 метров. Можно сказать, что стерлядь (и взрослая, и мальки) буквально растет в родниковой воде.

Добыв порцию воды, ее очищают и обогащают.

«Вода очищается механически барабанным фильтром, обогащается кислородом, обеззараживается ультрафиолетом и озоном. Потом обогащается микроорганизмами в биофильтре. Плюс ежемесячно мы ведем контроль воды со скважины, чтобы, не дай бог, никакой марганец или свинец туда не попали», — говорит директор предприятия.

Система очистки воды Источник: Александра Исмайлова / 63.RU

Бетонные бассейны, утопленные в пол, похожи на настоящие пруды Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Здесь живут рыбы-подростки — кому годик, кому два. На этом этапе у них еще нет пола, поэтому «мальчики» и «девочки» могут плавать вместе Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Ходить по таким конструкциям немного страшно, но работники уверяют, что никто никогда не падал и ноги не ломал Источник: Александра Исмайлова / 63.RU

Рыбы поделены на категории: младший ремонт, средний ремонт.

«У младшего и среднего ремонта пол пока не определяется. Начиная со старшего ремонта — это примерно трехгодовалые рыбы, — уже можно определить пол. Мы постепенно за ними наблюдаем и смотрим стадию созревания. Примерно на пятый год своей жизни самки начинают давать икру», — рассказал директор завода.

Детство и юность у стерляди — прекрасная пора: ей нужно только расти, много плавать и хорошо кушать. О ней всячески заботятся и ничего от нее не требуют (пока) Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Половое созревание у стерляди происходит к 3–5 годам. Каждую особь рыботехники осматривают и оценивают индивидуально: размер, здоровье, развитие, пол, готовность к размножению. Этот процесс называется бонитировка.

После того, как у рыб появился пол, они живут отдельно: самцы в своем бассейне, самки в своем. Им нельзя встречаться, потому что размножение должно быть под контролем.

Ну вот вы и выросли, мальчики! Теперь переселяйтесь — будете жить в отдельном помещении, в холодном бассейне, и никакого женского общества Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Так рыбы зимуют: температура в этом помещении более низкая, чем на улице, и вода тоже охлажденная. Это называется зимовальные цеха Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Взрослую здоровую рыбу отбирают из стада и помещают в зимовальный цех. Там она перезимует, потом ее согреют, и у нее наступит весна. Это может случиться и в апреле, и в июне: в зависимости от потребностей завода.

Этот зал похож на большой холодильник: в нем все процессы в организме рыбы замедляются. Неважно, лето снаружи или зима — здесь всегда +4…+5 Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Стерлядь отличается вытянутым телом, костяными «жучками» вместо чешуи и длинным носом Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Когда сотрудникам завода нужна рыба, готовая к размножению, зимовка у наших красавчиков заканчивается. Они переезжают в соседний цех — там всё еще прохладно, но всё-таки потеплее. И каждый день их начинают согревать, повышая температуру воды в бассейне на один градус.

Здесь у рыбок кончается зима и наступает весна Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Организм самок реагирует на повышение температуры — у них начинает созревать икра Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Эти красотки скоро станут мамами. А в соседнем бассейне — парни, которые тоже постепенно согреваются и скоро станут папами Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Рыбку могут поймать, осмотреть, взять несколько икринок на анализ с помощью шприца (стерлядь при этом не умрет, место укола помажут лекарством и отпустят) Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Взрослые стерляди стоят на строгом электронном учете, у каждой рыбки специальный чип в спинном плавнике. Фиксируется возраст, здоровье, сколько раз нерестилась рыба и как успешно.

«Мы разве что по именам их не знаем!» — смеются сотрудники завода.

Мы попросили поймать одну самку, чтобы рассмотреть ее поближе Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

И оказалось, что у этой женщины — огромные усы! Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Усы у стерляди — это органы осязания и поисковый инструмент. Они расположены перед ртом и помогают рыбе добывать пищу. С их помощью стерлядь чувствует движение и вибрации; находит корм в мутной воде или в темноте; ориентируется у дна, где она проводит большую часть времени. У стерляди слабое зрение для донной охоты, поэтому усы для нее очень важны — примерно как пальцы или антенны.

Когда рыбы согрелись, у самок созревает икра, а у самцов — сперма. Девочкам еще дополнительно делают уколы препарата, который ускоряет созревание и улучшает качество икры.

На втором этаже завода — небольшая лаборатория. А вот и оборудование для этих самых уколов Источник: Александра Исмайлова / 63.RU

Обычно используют препараты на основе гормонов гипофиза рыб — в этой баночке как раз такой раствор Источник: Александра Исмайлова / 63.RU

Интересно, что самцы и самки не встречаются. Никто не плавает томно вокруг избранницы, никто не гладит друг друга по плавникам, не поет серенады на рыбьем.

После гормональной стимуляции у созревшей самки просто аккуратно извлекают икру, массируя брюшко. У «готового к бою» самца получают сперму (это проще, чем с самками, — достаточно чуть надавить на животик, говорят сотрудники завода). Всё это просто и без особых церемоний смешивают в тазике.

Оплодотворенная икра отправляется в аппарат Вейса — в этих колбах она смешивается с голубой глиной и водой и перемешивается в течение часа. Так она промывается и уходит клейкость Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Икру укладывают на дно вот такого ящика (сейчас он стоит вертикально, на просушке), и она зреет в течение 7–10 дней — так работает аппарат «Осетр» Источник: Александра Исмайлова / 63.RU

Обесклеенная икра помещается в специальные сетчатые лотки, в которых вода подается снизу вверх. Это создает эффект «взвешенного состояния» (как будто течение в речке). Икра постоянно плавает, омывается чистой водой, обогащается кислородом и защищается от заиливания и развития инфекций.

Каждый день несколько икринок берут на анализ: разрезают, рассматривают под микроскопом, как идет развитие, нет ли болезней, аномалий или грибка. Если всё хорошо, через неделю вылупляются свеженькие рыбки. Если икра заболела, могут утилизировать всю партию.

Мальки пойдут по желобу вот в этот приемник. А оттуда — в свой малышковый бассейн Источник: Александра Исмайлова / 63.RU

Бассейны для мальков занимают большую часть рыбоводческого завода. Сейчас — горячая пора, они заполнены почти на 100% Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Рыбоводный процесс — очень трудоемкий, за молодью нужен глаз да глаз. Несколько раз в день сотрудники завода проверяют качество воды, нитриты, нитраты, кислород, температурный режим. Перепад температуры в 1–2 градуса уже погубит стерлядь. Резкое изменение химического состава воды — тоже смерть.

Рыбок рассаживают по возрасту и по весу. Если ты весишь полграмма — плаваешь в одном бассейне с такими же малышами; полтора грамма — это уже совсем другое дело и другой бассейн Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Сотрудники завода дежурят посменно и даже ночью. Каждый час — кормление малышей, каждые полчаса — проверка воды Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Эти уже крупненькие, им скоро можно на волю Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Огромный фильтр — лишь один из этапов очистки воды Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Бассейны регулярно моют Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Здесь всегда полумрак и +17…+19 — то есть именно та обстановка, которая нравится рыбе Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Эти рыбки — не дохлые, они просто хотят глотнуть воздуха. Дело в том, что рот у стерляди — снизу Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Главная задача предприятия — поддержание и восстановление популяции стерляди в Саратовском водохранилище. Это делается по госзаданию, то есть выращивание рыбы заказывает и оплачивает государство.

«По госзаданию мы выпускаем в водохранилище 300 тысяч мальков в год. Помимо этого, еще занимаемся выпусками в рамках компенсационных мероприятий. Корпорации, крупные организации, которые нанесли какой-то ущерб природе, приобретают у нас молодь и выпускают ее, таким образом компенсируя нанесенный ущерб», — объяснил директор завода.

Михаил Андреев уже 4 года следит и организовывает выращивание краснокнижного вида рыбы — волжской стерляди. Он ввел электронный учет, видеонаблюдение, озонирование воды Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Полная мощность завода — более миллиона мальков в год. Часть икринок отдают на Тольяттинский плавучий рыбоводный завод, где тоже выращивают стерлядь. Общее госзадание для обоих предприятий — 900 тысяч мальков в год. В прошлом году они вместе вырастили и выпустили около 1 миллиона 300 тысяч штук молоди.

«Выживаемость стерляди, искусственно выращенной и отпущенной в весе полтора грамма — 2–3%, — рассказал государственный инспектор отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Владимир Кадушников. — То есть из 100 рыбок доживут до зрелости и дадут икру 2–3 штуки. Но в природе выживаемость той же стерляди — порядка 0,1–0,2%».

В чем секрет? Ответ прост: с завода выпускают уже окрепших и подросших товарищей.

Владимир Кадушников рассказал, почему вообще людям пришлось защищать волжскую стерлядь Источник: Ксения Бирюкова / 63.RU

Владимир Кадушников более 40 лет работает в рыбоохране, он еще помнит, когда в Волге было столько стерляди, что проводился промысловый лов. Потом, в конце 90-х, она резко исчезла. Что случилось? То ли влияние человека, то ли природные факторы — никто не знает. Именно тогда стерлядь внесли в Красную книгу Самарской области и начали искусственно восстанавливать поголовье.

На прощание мы интересуемся: ну хоть раз-то вы попробовали пироги со стерлядью?

«Ни разу не пришлось!» — смеется директор завода. И рассказывает: бракованная рыба, конечно, бывает. Плавник развился как-то неправильно, окраска нестандартная, аномальный размер, что-то с глазами или другие дефекты — всё это встречается. На размножение такие особи не годятся — их отсаживают в отдельный бассейн.

Здесь плавают рыбы с особенностями, которые ждут, пока их судьба решится Источник: Александра Исмайлова / 63.RU