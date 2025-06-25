В Анапе туристов обязывают подписывать запрет на купание: что происходит

В этом году туристический сезон в Краснодарском крае оказался под угрозой из-за крушения танкеров Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Прибывшим в Анапу и Темрюкский район Краснодарского края туристам теперь необходимо подписать дополнительный документ — информирование о запрете купания из-за последствий крушения танкеров. Об этом сообщили в оперативном штабе региона в среду, 25 июня.

Соответствующую меру, которая предупредит отдыхающих о рисках для здоровья, ввели для постояльцев гостиниц и санаториев. Документ обяжут подписывать при заселении.

Туристам напомнили, что купание в местах, где продолжаются работы по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море, может стать причиной кожных заболеваний, аллергии и отравления.

«Для акцентированного информирования гостей в анкету для проживания добавили специальный пункт (№ 13), где прописан запрет на посещение пляжей и купание в море в связи с опасностью для здоровья», — рассказал заместитель генерального директора санатория «Надежда» Владимир Бобяк. После прочтения гости ставят подпись в документе.