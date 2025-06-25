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Экология В Анапе туристов обязывают подписывать запрет на купание: что происходит

В Анапе туристов обязывают подписывать запрет на купание: что происходит

В документе туристам нужно расписаться при заселении в гостиницы

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8 комментариев
В этом году туристический сезон в Краснодарском крае оказался под угрозой из-за крушения танкеров | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUВ этом году туристический сезон в Краснодарском крае оказался под угрозой из-за крушения танкеров | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

В этом году туристический сезон в Краснодарском крае оказался под угрозой из-за крушения танкеров

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Прибывшим в Анапу и Темрюкский район Краснодарского края туристам теперь необходимо подписать дополнительный документ — информирование о запрете купания из-за последствий крушения танкеров. Об этом сообщили в оперативном штабе региона в среду, 25 июня.

Соответствующую меру, которая предупредит отдыхающих о рисках для здоровья, ввели для постояльцев гостиниц и санаториев. Документ обяжут подписывать при заселении.

Туристам напомнили, что купание в местах, где продолжаются работы по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море, может стать причиной кожных заболеваний, аллергии и отравления.

«Для акцентированного информирования гостей в анкету для проживания добавили специальный пункт (№ 13), где прописан запрет на посещение пляжей и купание в море в связи с опасностью для здоровья», — рассказал заместитель генерального директора санатория «Надежда» Владимир Бобяк. После прочтения гости ставят подпись в документе.

В этом году туристический сезон в Краснодарском крае оказался под угрозой из-за декабрьской экологической катастрофы. В акваторию Черного моря могли попасть примерно три тысячи тонн мазута. К настоящему моменту на 150 пляжах Анапы и Темрюкского района введен запрет на посещение. Об ограничениях местных жителей и туристов предупреждают баннеры, установленные на дорогах к морю, уличные медиаэкраны, телевидение и соцсети. Люди запреты игнорируют и всё равно приходят купаться и загорать.

ПО ТЕМЕ
Ирина Лысак
Корреспондент
Анапа Черное море Разлив мазута Купание Запрет
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Комментарии
8
Гость
1 час
- что происходит? - президентская программа "Рывки-Прорывы 2022-2025" происходит
Гость
1 час
А нафиг нужно туда ехать, если купаться нельзя. А нельзя это однозначно
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