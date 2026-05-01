«Она поехала не за бабками!» Киркоров рассказал, почему Алла Пугачева уехала из России

Источник: Сергей Николаев / FONTANKA.RU, Александр Ощепков / NGS.RU

Народный артист России Филипп Киркоров заступился за бывшую супругу Аллу Пугачеву по поводу ее отъезда из России в 2022 году. По его словам, артистка приняла такое решение не из-за денег. Подробности — в материале «Фонтанки».

В программе «Секрет на миллион» на НТВ разгорелась словесная перепалка между Филиппом Киркоровым и музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Член жюри шоу «Суперстар» заявил, что певица уехала, чтобы сохранить свои сбережения. Киркоров резко возразил. По его словам, в советское время Примадонна работала за копейки, собирая стадионы за 47 рублей 50 копеек. Он подчеркнул: решение уехать связано не с деньгами, а с мужем.

Поп-король при этом подчеркнул, что все свои сбережения Алла Пугачева заработала честным трудом.

«Уехала она не за бабками, уехала вслед за своим мужем. … Женские мозги устроены так, что, когда она любит кого-то, она бросит все и пойдет за ним. С милым рай и в шалаше. Алла тот самый человек — если она любит, то встанет горой и будет до конца говорить, что он прав», — заявил Киркоров, постукивая по столу. Вспомнил, как и его защищала Примадонна от всех нападок.

Пугачева мешала другим артистам?

Он также развеял миф о том, что Пугачева кому-то перекрывала путь на сцену. В подтверждение Киркоров вместе с Мариной Юдашкиной напомнил, что Алла Борисовна однажды заявила: если все считают, что она мешает, она готова не петь два года. Так и сделала, но никто так и не появился, отметил певец.

Ольга Зарубина, главный шлягер — «На теплоходе музыка играет» Источник: Гостелерадиофонд / VK Татьяна Анциферова — песня «Ищу тебя» в ее исполнении звучала в фильме «31 июня» Источник: «Рожденные в СССР» / Телеканал «Ностальгия»

Соседов привел в пример певиц Ольгу Зарубину и Татьяну Анциферову, которые, по его словам, были бы другого мнения. На это Киркоров сказал, что лично видел, как Пугачева помогала «артистам, нищим и больным».

Общается ли Киркоров с Пугачевой

Певец рассказал, что они с бывшей супругой не общаются уже семь лет, но изредка поздравляют друг друга с помощью смс-сообщений. В соцсетях они друг от друга отписались. Киркоров добавил, что отписался от соцсетей Аллы Борисовны, чтобы не травмировать психику, а жизнь её супруга его совершенно не интересует.

В отношении нынешнего мужа Пугачевой Максима Галкина* Киркоров отозвался холодно. По его словам, шоумен предал Россию и всегда хотел быть Киркоровым. Он заявил, что Галкин, который в последнее время обрел популярность из-за преображения, подражает ему.

Брак Пугачевой и Киркорова — фикция?

Филипп Киркоров подчеркнул, что разрыв с Пугачевой случился не из-за Галкина — всё уже шло к этому.

Свадьба Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова прошла в 1994 году в Санкт-Петербурге Источник: архив ОРТ

Ведущая Лера Кудрявцева напомнила, что Алла Борисовна в последнем интервью назвала их союз фикцией — «помощью другу».

Киркоров не стал спорить: по его словам, женщина имеет право на любое мнение. Он назвал Пугачеву великой и признался, что бесконечно благодарен ей за те десять лет, особенно за первые три года.

«Это был какой-то фейерверк. Я жадно впитывал каждое слово. Она меня называла лучшим учеником», — рассказал певец.

Он подчеркнул, что сам считает их брак не фиктивным, и напомнил: просто так в церкви не венчаются, а Пугачева всегда серьезно относилась к православию. «Любой бы другой на моем месте был счастлив оказаться в то время. Но выбор пал на меня, за что я бесконечно признателен», — добавил Киркоров.