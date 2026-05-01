НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Ярославле
Погода+25°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +27

0 м/c,

 750мм 74%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,41
EUR 94,06
Атака БПЛА на Ярославль
Где помогают вернуть здоровье
Изувечил пассажира «Яавтобуса»
Этап Карабулинской развязки
Где поймать настоящее лето
Пожар на НПЗ — подробности
Умер 19-летний хоккеист
Атака БПЛА — коротко
Афиша на выходные
Культура «Она поехала не за бабками!» Киркоров рассказал, почему Алла Пугачева уехала из России

«Она поехала не за бабками!» Киркоров рассказал, почему Алла Пугачева уехала из России

Киркоров считает, что она многое дала ему в жизни

972
«Она поехала не за бабками!» Киркоров рассказал, почему Алла Пугачева уехала из России | Источник: Сергей Николаев / FONTANKA.RU, Александр Ощепков / NGS.RU«Она поехала не за бабками!» Киркоров рассказал, почему Алла Пугачева уехала из России | Источник: Сергей Николаев / FONTANKA.RU, Александр Ощепков / NGS.RU
Источник:

Сергей Николаев / FONTANKA.RU, Александр Ощепков / NGS.RU

Народный артист России Филипп Киркоров заступился за бывшую супругу Аллу Пугачеву по поводу ее отъезда из России в 2022 году. По его словам, артистка приняла такое решение не из-за денег. Подробности — в материале «Фонтанки».

В программе «Секрет на миллион» на НТВ разгорелась словесная перепалка между Филиппом Киркоровым и музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Член жюри шоу «Суперстар» заявил, что певица уехала, чтобы сохранить свои сбережения. Киркоров резко возразил. По его словам, в советское время Примадонна работала за копейки, собирая стадионы за 47 рублей 50 копеек. Он подчеркнул: решение уехать связано не с деньгами, а с мужем.

Поп-король при этом подчеркнул, что все свои сбережения Алла Пугачева заработала честным трудом.

«Уехала она не за бабками, уехала вслед за своим мужем. … Женские мозги устроены так, что, когда она любит кого-то, она бросит все и пойдет за ним. С милым рай и в шалаше. Алла тот самый человек — если она любит, то встанет горой и будет до конца говорить, что он прав», — заявил Киркоров, постукивая по столу. Вспомнил, как и его защищала Примадонна от всех нападок.

Пугачева мешала другим артистам?

Он также развеял миф о том, что Пугачева кому-то перекрывала путь на сцену. В подтверждение Киркоров вместе с Мариной Юдашкиной напомнил, что Алла Борисовна однажды заявила: если все считают, что она мешает, она готова не петь два года. Так и сделала, но никто так и не появился, отметил певец.

Ольга Зарубина, главный шлягер&nbsp;— «На теплоходе музыка играет» | Источник: Гостелерадиофонд / VKОльга Зарубина, главный шлягер&nbsp;— «На теплоходе музыка играет» | Источник: Гостелерадиофонд / VK

Ольга Зарубина, главный шлягер — «На теплоходе музыка играет»

Источник:

Гостелерадиофонд / VK

Татьяна Анциферова&nbsp;— песня «Ищу тебя» в ее исполнении звучала в фильме «31 июня» | Источник: «Рожденные в СССР» / Телеканал «Ностальгия»Татьяна Анциферова&nbsp;— песня «Ищу тебя» в ее исполнении звучала в фильме «31 июня» | Источник: «Рожденные в СССР» / Телеканал «Ностальгия»

Татьяна Анциферова — песня «Ищу тебя» в ее исполнении звучала в фильме «31 июня»

Источник:

«Рожденные в СССР» / Телеканал «Ностальгия»

Соседов привел в пример певиц Ольгу Зарубину и Татьяну Анциферову, которые, по его словам, были бы другого мнения. На это Киркоров сказал, что лично видел, как Пугачева помогала «артистам, нищим и больным».

Общается ли Киркоров с Пугачевой

Певец рассказал, что они с бывшей супругой не общаются уже семь лет, но изредка поздравляют друг друга с помощью смс-сообщений. В соцсетях они друг от друга отписались. Киркоров добавил, что отписался от соцсетей Аллы Борисовны, чтобы не травмировать психику, а жизнь её супруга его совершенно не интересует.

В отношении нынешнего мужа Пугачевой Максима Галкина* Киркоров отозвался холодно. По его словам, шоумен предал Россию и всегда хотел быть Киркоровым. Он заявил, что Галкин, который в последнее время обрел популярность из-за преображения, подражает ему.

Брак Пугачевой и Киркорова — фикция?

Филипп Киркоров подчеркнул, что разрыв с Пугачевой случился не из-за Галкина — всё уже шло к этому.

Свадьба Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова прошла в 1994 году в Санкт-Петербурге | Источник: архив ОРТСвадьба Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова прошла в 1994 году в Санкт-Петербурге | Источник: архив ОРТ

Свадьба Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова прошла в 1994 году в Санкт-Петербурге

Источник:

архив ОРТ

Ведущая Лера Кудрявцева напомнила, что Алла Борисовна в последнем интервью назвала их союз фикцией — «помощью другу».

Киркоров не стал спорить: по его словам, женщина имеет право на любое мнение. Он назвал Пугачеву великой и признался, что бесконечно благодарен ей за те десять лет, особенно за первые три года.

«Это был какой-то фейерверк. Я жадно впитывал каждое слово. Она меня называла лучшим учеником», — рассказал певец.

Он подчеркнул, что сам считает их брак не фиктивным, и напомнил: просто так в церкви не венчаются, а Пугачева всегда серьезно относилась к православию. «Любой бы другой на моем месте был счастлив оказаться в то время. Но выбор пал на меня, за что я бесконечно признателен», — добавил Киркоров.

*Признан в РФ иностранным агентом.

ПО ТЕМЕ
Константин МитягинКонстантин Митягин
Константин Митягин
корреспондент
Филипп Киркоров Шоу-бизнес Алла Пугачева
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 мая, 18:25
47 р 50 коп.. А сейчас 1 час миллионы, как это допустили.. В СССР платили справедливо... Справедливость исчезла вместе с СССР.. Очень жаль..
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Мы видим нового Нолана»: с каким настроем нужно смотреть «Одиссею», чтобы она не выглядела как фиаско
Надежда Губарь
Мнение
«Покупаешь кота в мешке»: предприниматель рассказала, как на самом деле устроен бизнес со складами дешевых товаров
Наталья Шорохова
Открыла кофейную точку на деньги соцразвития
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
Наследие, которое чудом не развалилось: транспортный эксперт разнес миф о «вечных» советских дорогах
Олег Арефьев
Блогер, предприниматель, владелец в транспортном бизнесе
Мнение
Продашь за 3000, налог возьмут с 4000. Что нам готовит новый налоговый закон — он коснется импорта и даже репетиторов
Анастасия Завгородняя
Рекомендуем