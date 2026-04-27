«Сделаем всё, чтобы помнила своего отца». Близкий друг Пиманова раскрыл тайну семьи, о которой узнали лишь после его смерти

Оказалось, Алексей Пиманов вместе с супругой воспитывали маленькую дочь Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сегодня на Троекуровском кладбище простились с известным телеведущим Алексеем Пимановым. 64-летней звезды программы «Человек и закон» не стало 23 апреля, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

На траурную церемонию приехали близкие Пиманова, его друзья и коллеги. Один из друзей во время своей речи в траурном зале рассказал, что у телеведущего и его жены Ольги Погодиной осталась маленькая дочь, передает корреспондент MSK1.RU. До этого семья информацию о ребенке не афишировала.

«Живу все эти дни с вопросом „Почему?“ Даже на секунду не мог себе представить, что это произойдет. В следующем году было бы 40 лет, как мы дружим, а в итоге будет 40 дней… Он крестный моей дочки, мой ближайший друг», — произнес он в своей речи.

Это для меня какая-то несправедливость. Мы пытаемся сохранить всё, что делал он. близкий друг Пиманова

Выяснилось, что у Алексея Пиманова и его вдовы Ольги Погодиной (они в браке с 2013 года) родился ребенок. Девочка в раннем возрасте потеряла отца.

«Оленька, говорю это тебе при всех: мы всегда поддержим и сделаем всё, чтобы она помнила и любила своего отца так, как мы его любили», — обратился друг Алексея к супруге Пиманова.

«Это для меня какая-то несправедливость. Мы пытаемся сохранить всё, что делал он. Дочка его маленькая — она наша», — говорил друг.

Сама Ольга Погодина с трудом могла говорить. Артистка всё еще не может смириться с потерей.

«Я тебе благодарна за каждую секунду, в которые нам посчастливилось быть рядом. Я даже в кошмарном сне не могла предположить, что получится так… Я очень надеюсь, что смогу воспитать нашу доченьку так, чтобы тебе понравилось. Она сейчас любит тебя, и ты ее любишь. Для меня ты никогда никуда не уйдешь, мой любимый и единственный, родной мой человечек», — произнесла 49-летняя вдова Пиманова.

Ольга Погодина склонилась над гробом мужа Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Напомним, первой избранницей Алексея была экономист Валерия, второй супругой (более 20 лет) была журналистка Валентина, а третьей — актриса Ольга Погодина. О яркой карьере Пиманова и его историях любви мы рассказывали здесь.