Культура Объятия Яцко и тихая скорбь Ярмольника. Кто пришел проститься с актером Владимиром Симоновым: фото и видео

Объятия Яцко и тихая скорбь Ярмольника. Кто пришел проститься с актером Владимиром Симоновым: фото и видео

Артист погиб из-за проблем с сердцем

2 720
В Москве прошло прощание с актером Владимиром Симоновым | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В Москве прошло прощание с актером Владимиром Симоновым

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Сцена Театра имени Евгения Вахтангова долгие годы была для Владимира Симонова местом, где он сыграл десятки ролей. Теперь она стала для него местом последнего поклона. Именно там состоялась траурная процессия перед похоронами.

О том, как прошла церемония и кто из известных коллег пришел проститься с артистом, — в репортаже MSK1.RU.

Фойе театра к приходу друзей и поклонников было заставлено венками, букетами, фотографиями со свечами. На фоне тихо звучала инструментальная музыка. Гроб с телом усопшего разместили на сцене театра. Над ним виднелся черно-белый портрет.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Проститься со звездой театра и кино пришла семья. В зале были сыновья артиста, а также бывшая жена Екатерина Беликова и последняя супруга Яна Соболевская. Всю церемонию они стояли возле гроба, ни отходя ни на минуту. Молча наблюдая, как один за другим к Владимиру Симонову подходили попрощаться друзья.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

На сцене было принято решение не произносить ни слова. Гости подходили, клали цветы и отходили ближе к семье. Кто-то всё же задерживался у гроба чуть дольше.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Александр Яцко несколько минут пробыл, склонившись над Симоновым. Было видно, как ему тяжело сдерживать слезы у гроба старого друга. Завершив прощальный ритуал, Яцко крепко обнял скорбящих членов семьи артиста.

Источник:

корреспондент StarHit.ru

Задержался возле Симонова и Виктор Добронравов. Он положил руку на гроб и задержал взгляд на покойном. Затем артист подошел к семье, выразил соболезнования и ушел за их спины.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Проводить Владимира Симонова в последний путь пришли Людмила Максакова и Леонид Ярмольник.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Источник:

корреспондент StarHit.ru

В зале также были замечены Юлия Рутберг и Сергей Маковецкий. Последний позже сказал несколько слов журналистам. Он дружил с Симоновым со студенческой скамьи.

«Владимир Александрович, Володя — мой товарищ, мой друг замечательный. 1 сентября 2026 года исполнилось бы 50 лет, как мы вместе, — рассказал Маковецкий о друге. — Мы поступили вместе в училище, мы были в одной группе. Мы жили в одной комнате все 4 года. Мы играли в одних дипломных спектаклях. Мы вместе пришли в театр. Мы вместе существовали на сцене. Ощущение, как будто у тебя кусок души оторвали так резко, неожиданно».

<p>Сергей Маковецкий</p><p>Сергей Маковецкий</p>

Для меня Володя был потрясающим партнером. Нам ничего не нужно было объяснять друг другу. Мы были пацанами 18–19 лет, взрослели вместе и доверяли друг другу всякие секреты.

Сергей Маковецкий

актер
Источник:

корреспондент StarHit.ru

Своими воспоминаниями об усопшем поделилась и актриса Нонна Гришаева. Она рассказала, как звала его сыграть с ней в спектакле, но он отказал из-за сильной усталости.

«Он тогда сказал: „Ты знаешь, я так устал, у меня нет сил. Все эти гастроли, надо ездить…“ Он был хулиганом. Мы вместе играли в спектакле, где я должна была запрыгнуть ему на руки. И он так смешно меня ловил», — рассказала Гришаева.

Нонна Гришаева вспомнила совместную работу с Владимиром Симоновым

Источник:

корреспондент StarHit.ru

Прощание завершилось бурными овациями и поклоном от коллег Симонову. Сергей Маковецкий выносил из здания театра портрет дорогого друга. Гроб в катафалк загружали под аплодисменты. За ним шли дети, вдова и бывшая жена, а далее — коллеги.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Источник:

корреспондент StarHit.ru

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Владимира Симонова похоронят на Троекуровском кладбище 12 ноября. Он будет покоиться рядом с актрисой Ириной Мирошниченко.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Симонов ушел из жизни на 69-м году жизни 9 ноября. Причина смерти — сердечная недостаточность. Известно, что в декабре 2024 года врачи диагностировали у него гипертонию с поражением сердца (это заболевание несет риски инфаркта и инсульта. — Прим. ред.). У артиста выявили нарушения в работе сердечно-сосудистой системы из-за высокого давления и суженных сосудов.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
+1
Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Владимир Симонов родился 7 июня 1957 года в городе Октябрьске. Окончил Театральное училище им. Б. Щукина. Его фильмография насчитывала более 150 ролей. Зрители могли видеть его в таких картинах, как «Одиноким предоставляется общежитие», «КостяНика. Время лета», «Одна любовь на миллион», а еще «Чернобыль», «Ржевский против Наполеона», «Пальма».

В начале ноября страна простилась со звездой сериала «Полицейский с Рублевки» Романом Поповым. Он ушел из жизни 28 октября в возрасте 40 лет. Причиной смерти стали осложнения после курса химиотерапии, которым артист лечил рак мозга.

Иветта Авраамова
Иветта Авраамова
Похороны Прощание Владимир Симонов Смерть актера
Комментарии
1
Гость
18 часов
Ушёл замечательный человек и актёр... 🙏
