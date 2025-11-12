Объятия Яцко и тихая скорбь Ярмольника. Кто пришел проститься с актером Владимиром Симоновым: фото и видео

В Москве прошло прощание с актером Владимиром Симоновым Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Сцена Театра имени Евгения Вахтангова долгие годы была для Владимира Симонова местом, где он сыграл десятки ролей. Теперь она стала для него местом последнего поклона. Именно там состоялась траурная процессия перед похоронами.

О том, как прошла церемония и кто из известных коллег пришел проститься с артистом, — в репортаже MSK1.RU.

Фойе театра к приходу друзей и поклонников было заставлено венками, букетами, фотографиями со свечами. На фоне тихо звучала инструментальная музыка. Гроб с телом усопшего разместили на сцене театра. Над ним виднелся черно-белый портрет.

Проститься со звездой театра и кино пришла семья. В зале были сыновья артиста, а также бывшая жена Екатерина Беликова и последняя супруга Яна Соболевская. Всю церемонию они стояли возле гроба, ни отходя ни на минуту. Молча наблюдая, как один за другим к Владимиру Симонову подходили попрощаться друзья.

На сцене было принято решение не произносить ни слова. Гости подходили, клали цветы и отходили ближе к семье. Кто-то всё же задерживался у гроба чуть дольше.

Александр Яцко несколько минут пробыл, склонившись над Симоновым. Было видно, как ему тяжело сдерживать слезы у гроба старого друга. Завершив прощальный ритуал, Яцко крепко обнял скорбящих членов семьи артиста.

Задержался возле Симонова и Виктор Добронравов. Он положил руку на гроб и задержал взгляд на покойном. Затем артист подошел к семье, выразил соболезнования и ушел за их спины.

Проводить Владимира Симонова в последний путь пришли Людмила Максакова и Леонид Ярмольник.

В зале также были замечены Юлия Рутберг и Сергей Маковецкий. Последний позже сказал несколько слов журналистам. Он дружил с Симоновым со студенческой скамьи.

«Владимир Александрович, Володя — мой товарищ, мой друг замечательный. 1 сентября 2026 года исполнилось бы 50 лет, как мы вместе, — рассказал Маковецкий о друге. — Мы поступили вместе в училище, мы были в одной группе. Мы жили в одной комнате все 4 года. Мы играли в одних дипломных спектаклях. Мы вместе пришли в театр. Мы вместе существовали на сцене. Ощущение, как будто у тебя кусок души оторвали так резко, неожиданно».

Для меня Володя был потрясающим партнером. Нам ничего не нужно было объяснять друг другу. Мы были пацанами 18–19 лет, взрослели вместе и доверяли друг другу всякие секреты. Сергей Маковецкий актер

Своими воспоминаниями об усопшем поделилась и актриса Нонна Гришаева. Она рассказала, как звала его сыграть с ней в спектакле, но он отказал из-за сильной усталости.

«Он тогда сказал: „Ты знаешь, я так устал, у меня нет сил. Все эти гастроли, надо ездить…“ Он был хулиганом. Мы вместе играли в спектакле, где я должна была запрыгнуть ему на руки. И он так смешно меня ловил», — рассказала Гришаева.

Прощание завершилось бурными овациями и поклоном от коллег Симонову. Сергей Маковецкий выносил из здания театра портрет дорогого друга. Гроб в катафалк загружали под аплодисменты. За ним шли дети, вдова и бывшая жена, а далее — коллеги.

Владимира Симонова похоронят на Троекуровском кладбище 12 ноября. Он будет покоиться рядом с актрисой Ириной Мирошниченко.

Симонов ушел из жизни на 69-м году жизни 9 ноября. Причина смерти — сердечная недостаточность. Известно, что в декабре 2024 года врачи диагностировали у него гипертонию с поражением сердца (это заболевание несет риски инфаркта и инсульта. — Прим. ред.). У артиста выявили нарушения в работе сердечно-сосудистой системы из-за высокого давления и суженных сосудов.

Владимир Симонов родился 7 июня 1957 года в городе Октябрьске. Окончил Театральное училище им. Б. Щукина. Его фильмография насчитывала более 150 ролей. Зрители могли видеть его в таких картинах, как «Одиноким предоставляется общежитие», «КостяНика. Время лета», «Одна любовь на миллион», а еще «Чернобыль», «Ржевский против Наполеона», «Пальма».