Умерла актриса из «Мимино» и «Глухаря» Людмила Гаврилова

Заслуженная артистка России Людмила Гаврилова умерла в возрасте 73 лет. О смерти актрисы сообщили ее коллега Евгения Шевченко и сын Таир Газиев в Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).
«С бесконечной болью и невыносимой горечью в сердце, которое давно сыплется осколками, сообщаю о кончине моей мамы, заслуженной артистки России Людмилы Ивановны Гавриловой. Нашей Люсьены, вашей Пеппилотты Длинныйчулок — яркой, светлой, неугомонной, дерзкой, невероятно талантливой и всегда любящей людей», — поделился теплыми словами Газиев.
Причину смерти актрисы они не уточнили. Прощание с Гавриловой состоится 29 сентября в 11:00 (мск) по адресу: Балашиха, Окольная, 4 (Николо-Архангельский крематорий)». Ее кремируют по решению близких.
Фильмография Гавриловой насчитывает 126 проектов. Она сыграла главную роль в фильме «Северная рапсодия», снималась в картине «Тимур и его команда». Также актриса принимала участие в создании таких фильмов и телесериалов, как «Мимино», «Салон красоты», «Кулагин и партнеры», «Солдаты», «Я остаюсь», «Глухарь», «Жаркий лед», «Ласковый май», «Любовь-морковь 3», «Земский доктор», «Пенелопа», «Склифосовский», «Закон и порядок», «Петровы в гриппе» и многих других.