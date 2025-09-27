НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +9

2 м/c,

с-в.

 760мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 83,61
EUR 97,68
Афиша концертов
Афиша на выходные
Продажа рынка
Ярославский бренд покорил Россию
Отдых в Египте
Находят надкусанные грибы
«Локомотив» выиграл
Необычная рыба
Бодибилдеры в полном гриме
Реконструкция стадиона
Культура Умерла актриса из «Мимино» и «Глухаря» Людмила Гаврилова

Умерла актриса из «Мимино» и «Глухаря» Людмила Гаврилова

Уже назначена дата и время прощания

329
Гаврилова снялась более чем в 120 проектах | Источник: Kino-teatr.ruГаврилова снялась более чем в 120 проектах | Источник: Kino-teatr.ru

Гаврилова снялась более чем в 120 проектах

Источник:

Kino-teatr.ru

Заслуженная артистка России Людмила Гаврилова умерла в возрасте 73 лет. О смерти актрисы сообщили ее коллега Евгения Шевченко и сын Таир Газиев в Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

«С бесконечной болью и невыносимой горечью в сердце, которое давно сыплется осколками, сообщаю о кончине моей мамы, заслуженной артистки России Людмилы Ивановны Гавриловой. Нашей Люсьены, вашей Пеппилотты Длинныйчулок — яркой, светлой, неугомонной, дерзкой, невероятно талантливой и всегда любящей людей», — поделился теплыми словами Газиев.

Причину смерти актрисы они не уточнили. Прощание с Гавриловой состоится 29 сентября в 11:00 (мск) по адресу: Балашиха, Окольная, 4 (Николо-Архангельский крематорий)». Ее кремируют по решению близких. 

Фильмография Гавриловой насчитывает 126 проектов. Она сыграла главную роль в фильме «Северная рапсодия», снималась в картине «Тимур и его команда». Также актриса принимала участие в создании таких фильмов и телесериалов, как «Мимино», «Салон красоты», «Кулагин и партнеры», «Солдаты», «Я остаюсь», «Глухарь», «Жаркий лед», «Ласковый май», «Любовь-морковь 3», «Земский доктор», «Пенелопа», «Склифосовский», «Закон и порядок», «Петровы в гриппе» и многих других.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Актриса Мимино Глухарь Смерть
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Царствие небесное... жаль
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Бывшая сотрудница банка переехала в Америку, чтобы построить бизнес на волосах. Авторская колонка
Екатерина Мошкова
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление