Умерла актриса из «Мимино» и «Глухаря» Людмила Гаврилова

Гаврилова снялась более чем в 120 проектах Источник: Kino-teatr.ru

Заслуженная артистка России Людмила Гаврилова умерла в возрасте 73 лет. О смерти актрисы сообщили ее коллега Евгения Шевченко и сын Таир Газиев в Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

«С бесконечной болью и невыносимой горечью в сердце, которое давно сыплется осколками, сообщаю о кончине моей мамы, заслуженной артистки России Людмилы Ивановны Гавриловой. Нашей Люсьены, вашей Пеппилотты Длинныйчулок — яркой, светлой, неугомонной, дерзкой, невероятно талантливой и всегда любящей людей», — поделился теплыми словами Газиев.

Причину смерти актрисы они не уточнили. Прощание с Гавриловой состоится 29 сентября в 11:00 (мск) по адресу: Балашиха, Окольная, 4 (Николо-Архангельский крематорий)». Ее кремируют по решению близких.