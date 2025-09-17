НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Госдуме потребовали запретить «Сектор Газа». Группа удивлена

Концертный директор уже отреагировал на предложение депутата

В репертуаре группы есть множество культовых песен

Творчество группы «Сектор Газа» нужно запретить. С такой идеей выступила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«На музыкальных площадках группу „Сектор Газа“, безусловно, нужно запретить. Что касается социальных сетей, то у нас есть Роскомнадзор. Мне странно, что он до сих пор на это не отреагировал. Поэтому я полагаю, что наш комитет рассмотрит этот вопрос в ближайшее время. Я дам поручение сотруднику, чтобы он занялся этим вопросом», — сказала депутат в беседе с «Абзацем».

Группа «Сектор Газа» основана в 1987 году и известна своими откровенными и юмористическими песнями о сексе, армии и мистике. Основатель и лидер коллектива Юрий Клинских, известный как Юрий Хой, умер в 2000 году.

Наши коллеги из «Фонтанки» обратились к группе. Концертный директор коллектива Александр Кузьмичев предположил, что депутат «абсолютно не знакома» с их творчеством.

«Судя по всему, лицо, которое высказало такое предложение, абсолютно не знакомо с творчеством группы „Сектор Газа“, особенно с его лирической частью. Напомню, что песни „Пора домой“, „Туман“, „Лирика“ — признанные хиты, которые исполняют все — начиная от ребят во дворах, заканчивая государственными оркестрами», — заявил Александр Кузьмичев.

Он отметил, что к таким заявлениям они относятся со скепсисом, и добавил, что проблем с дистрибуцией музыки на стриминговых сервисах «Сектор Газа» не испытывает.

Комментарии
JayroslavMudryi
1 час
ну запретили, а дальше то что???? проходили уже это --если эта группа нравиться и не только молодежи, то будут копировать и продавать на разных носителях, выпустят большим тиражом в Казахстане и завезут через Монголию--жизненно важными законами для россиян вы не занимаетесь!!!
Гость
1 час
Как на счёт запретить депутатов? Бюджет с экономил бы огромные деньги.
