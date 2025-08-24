НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Умер режиссер Валерий Усков. Он снял «Вечный зов» и «Таежный десант»

Умер режиссер Валерий Усков. Он снял «Вечный зов» и «Таежный десант»

Режиссеру было 92 года

98
1 комментарий
Усков был удостоен множества званий и наград | Источник: «Союз кинематографистов РФ» / Telegram.com

Усков был удостоен множества званий и наград

Источник:

«Союз кинематографистов РФ» / Telegram.com

24 августа умер режиссер Валерий Усков. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России — Усков был членом союза.

Ему было 92 года. Среди известных работ режиссера — фильмы и сериалы «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден», «Отец и сын», «Соучастие в убийстве» и другие. Многие из них он снял совместно с режиссером Краснопольским.

Валерий Иванович родом из Свердловска. Там же он окончил факультет журналистики Уральского университета, а затем — режиссерский факультет ВГИКа. Он работал на Свердловской киностудии, после стал режиссером-постановщиком «Мосфильма». У него было множество званий и наград: народный артист РСФСР, Государственная премия ССР, ордена «Знак Почета», орден Почета, два ордена «За заслуги перед Отечеством».

«Приносим соболезнования родным и близким Валерия Ивановича», — добавили в Союзе кинематографистов России.

Василина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Режиссер Мосфильм Свердловская киностудия
Комментарии
1
Гость
17 минут
Талантливый режиссёр, царствие небесное
Читать все комментарии
