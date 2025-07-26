Бузова в депрессии, невеста Лепса богаче певца, а у Литвина — свадьба за 100 миллионов: новости из мира звезд

Ольга Бузова относилась к собаке как к члену семьи Источник: buzova86 / Instagram (соцсеть признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ)

У артистки Ольги Бузовой умерла собака, что ударило по самочувствию певицы. Блогер Михаил Литвин, наоборот, в приподнятом настроении: он женился на звезде шоу «Холостяк» Адель Вайгель, потратив на торжество около 100 миллионов рублей. Думает жениться и певец Григорий Лепс, чью невестку Аврору Кибу долгое время обвиняли в меркантильности. В итоге оказалась, что ее семья гораздо богаче.

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Блогер Михаил Литвин отметил свадьбу за 100 млн

Михаил Литвин сыграл свадьбу со звездой шоу «Холостяк» Адель Вейгель. Торжество они провели в в живописной подмосковной усадьбе, где недавно поженились Ксения Бородина и Николай Сердюков.

Источник: mikhail_litvin / Instagram (соцсеть признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ)

«Торжество Михаила Литвина и Адель Вейгель прошло в усадьбе Подмосковья. Там же свою свадьбу отмечали Ксения Бородина и Николай Сердюков. Стоимость аренды виллы начинается от 2 миллионов рублей. Еще около 10 миллионов могло уйти на оформление и оплату работы декораторов», — рассказал источник, пишет Starhir.ru.

Ведущим на свадьбе был Дмитрий Нагиев, которому заплатили за эту роль 10 миллионов рублей. В качестве звезд молодожены позвали Гуфа, Макана и других. За вечер невеста сменила несколько нарядов. Также на торжестве Адель презентовала свою песню.

Источник: mikhail_litvin / Instagram (соцсеть признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ)

Кроме того, жених решил подарить невесте на праздник «Ламборгини» за 40 миллионов рублей.

Источник: mikhail_litvin / Instagram (соцсеть признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ)

Все траты Литвина оцениваются в 100 миллионов рублей.

Свадьба дочери Стива Джобса

Совсем скоро женой станет дочь основателя Apple Ив Джобс. Ее избранником стал олимпийский чемпион по конному спорту Генри Чарльз.

Источник: evejobs / Instagram (соцсеть признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ)

Церемония состоится в люксовом отеле «Эстель Манор», который расположен в британском поместье Эйншем Холл и является памятником архитектуры. На время подготовки к их свадьба закрыли целую деревню. Торжество должно продлиться четыре дня.

Источник: estellemanor.com Источник: estellemanor.com

По предварительным подсчетам, влюбленные потратят на торжество фантастическую сумму, равную полумиллиарду и миллиарду рублей. В Сети шепчутся, что Ив и Генри переплюнут по масштабу торжество Джеффа Безоса и Лорен Санчес, которое всполошило всю Венецию.

Ив и Генри не скупятся на церемонию, ведь среди приглашенных гостей бывшая вице-президент США Камала Харрис, дочери Билла Гейтса, Романа Абрамовича, принцесса Беатрис вместе с супругом Эдоардо Мапелли-Моцци. Предполагают, что приедут также Наоми Кэмпбелл и Джиджи Хадид. А порадует своим выступлением гостей сам Элтон Джон. Легенда даст часовой концерт, за который получит 100 миллионов.

Катя Лель ищет бывшего мужа с помощью детективов и экстрасенсов

Бывший муж певицы Кати Лель, бизнесмен Игорь Кузнецов, пропал три месяца назад. Звезда делает всё возможное, чтобы выйти на след экс-избранника, с которым у них общая дочь Эмилия.

Источник: katyalelofficial / Instagram (соцсеть признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ)

«Прошло уже три месяца, как он пропал. У нас с Игорем общая дочь, и мне не всё равно, что с ним. Я нормальный человек, который тоже очень переживает. Поэтому я всё-таки верю, что чудо произойдет, и он найдется. Работаем над этим, естественно. Скажу по секрету, что мы нашли во Франции детективов, они приступают к поискам.

Я нашла через больших людей, моих друзей в России, тех, кто может посодействовать в этом. Это очень дорого, наверно. Я пока не знаю», — сказала артистка в «ШБ-шоу».

Помимо всего прочего, Катя Лель обращалась к нескольким экстрасенсам. Половина из них сказала, что Кузнецова уже нет в живых, другая — дала надежду.

Актер Михаил Ефремов разошелся с женой после тюрьмы

А вот Михаил Ефремов с супругой Софьей Кругликовой готовятся к разводу. Пара уже проживает раздельно: он обосновался в загородном доме, а его пятая жена осталась в огромной квартире в центре Москвы.

Судя по всему, инициатором разрыва стала Софья. Она устала терпеть выходки скандального супруга и решила идти своей дорогой. И это несмотря на то, что она ждала актера из тюрьмы четыре с половиной года.

«Официально заявление о разводе пока не зарегистрировано, однако источник из окружения семьи рассказал: „Это вопрос времени, сейчас уже точно ничего вернуть не получится, но, возможно, сам бюрократический факт развода пока отложат из-за несовершеннолетних детей и нежелания снова попадать на первые полосы СМИ“», — сообщил SHOT.

В Сети пишут, якобы звезда кино влюбился в другую — 41-летнюю актрису Дарью Белоусову. Женщина даже приезжала к Михаилу Олеговичу в тюрьму и провела с ним три дня в спецблоке ИК (в комнате для встреч с душем, кухней, телевизором и кроватью).

Агата Муцениеце вернула сына и раскрыла пол следующего ребенка

В судебных спорах актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного поставили точку. Спустя практически год разбирательств суд постановил, что мальчик будет жить с мамой.

«Это победа над клеветой, манипуляциями, угрозами, провокациями. Сейчас ребенок находится с мамой, она может его обнять, общение свободное. Мы надеемся, что права ребенка более нарушаться не будут», — сообщил адвокат Агаты Муцениеце.

Источник: Starhit.ru

Сторона Прилучного не рада этому решению. Адвокат актера Оксана Даниелова сказала: «Решение оглашено, как ни печально, не в пользу ребенка, а в противоречии с его мнением, вопреки всем доказательствам по делу».

Источник: Starhit.ru

Еще до решения суда Агата провела гендер-пати, на которой узнала пол следующего ребенка. Его она ждет от певца Петра Дранга. Кстати, сын Тимофей там тоже присутствовал. Муцениеце была уверена, что у нее родится дочка.

Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кульминацией праздника стало оглашение пола. Для этого Муцениеце наняла двух ростовых кукол: медведя в синей футболке и зайчика в розовой юбке. Когда пара вскрыла конверт, к актрисе подбежал заяц и обнял ее: у Агаты будет девочка.

Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Дочка! У нас будет дочка!» — закричала актриса после этого.

Шеф Ивлев задолжал по алиментам миллионы рублей

У звездного шеф-повара Константина Ивлева уже есть дочка, Маруся. После развода с женой, с которой он был в браке больше 20 лет, он должен был выплачивать алименты. Сначала всё шло отлично, но с прошлого года Ивлев почему-то прекратил отчисления.

«Как считаете, это нормально?! Летняя битва за права ребенка. Грустно, конечно, а как еще привлечь внимание к вопросу защиты прав ребенка?! Распространить и уведомить надлежащие органы! Просто иногда молчать невозможно! Хочу по праву привлечь всю общественность для оглашения данной ситуации», — написала его бывшая Мария.

По ее данным, Ивлев накопил долг в 19 миллионов рублей. В ходе разбирательств он покрыл большую часть, но остались еще 8 миллионов.

Источник: kitchen_queen_maria / Instagram (соцсеть признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ)

После широкой огласки в соцсетях, Telegram-каналах и СМИ, звездный шеф закрыл остаток своего долга по алиментам.

Гогунский снова прошелся по женщинам

Актер Виталий Гогунский не сделал выводы из прошлого скандала, когда заявил, что женщина не имеет права находиться рядом с мужчиной в плохом настроении. Многие поклонницы ждали от артиста извинений, но получили продолжение высказывания.

«Когда у женщины плохое настроение — это враг общества. Неудовлетворенная женщина — враг общества. Поэтому, когда у нее плохое настроение, я боюсь. Мне лучше на атомную войну пойти, чем на женщину в плохом настроении», — заявил актер в интервью телеканалу «Москва 24».

Источник: Москва 24 | Контент / Vk.com

Для себя Гогунский вывел идеальную формулу общения с противоположным полом. Так, по его мнению, если поощрять плохое настроение у дамы сердца, то она привыкнет и будет получать таким образом внимание, а это значит, что Виталий отвлечется от важных дел.

«Поэтому мы резко обрезаем это, я буду уделять внимание, когда она в хорошем настроении. И все вопросы можно решать. Если у девушки больше проблем, чем у мужчины, то надо искать себе другую женщину», — смело рассуждает он.

Молодая невеста Лепса оказалась богаче певца

Аврора Киба в свои 19 лет обладает большим состоянием, чем ее 63-летний жених, певец Григорий Лепс. Он в последнее время терпит финансовые неудачи.

Магазин эксклюзивной оптики не оправдал надежд, теперь очки активно распродают со скидкой на маркетплейсах. Кейтеринг-компания тоже не приносит хорошей прибыли, а ресторан «Рюмка водки» вообще закрылся. Есть проблемы и у фермы «Хлебосольное подворье Лепса», да и новые проекты, такие как предприятие по сбору трав на Алтае и производство по добыче песка в Подмосковье, идут тяжело. Единственным успешным проектом Лепса пока можно назвать продюсерский центр, который приносит 7,5 миллионов рублей в год. Кроме того, у него заблокированы иностранные счета, на которых, предположительно, находятся 20 миллионов долларов.

У семьи его невестки при этом всё стабильно. На них записано недвижимости на 3 миллиарда рублей. А бизнес-активы, которые перешли маме Авроры после смерти мужа, приносят им более 32 миллионов рублей ежегодно. Кроме того, у матери Авроры есть мойка в элитном жилом комплексе «Садовые кварталы», как совладелец она имеет чистую прибыль — 5 млн рублей в год.

Меган Маркл на грани развода с принцем Гарри

Пара отказалась от королевских привилегий и теперь живет в США. Они сами зарабатывают себе на жизнь. Источники говорят, что содержание дорогостоящего особняка и штата прислуги серьезно бьет по семейному бюджету. По слухам, ежегодно на текущие расходы герцоги Сассекские тратят 29 миллионов долларов.

Сначала Гарри написал книгу «Запасной», а затем супруги выпустили шоу на Netflix, за которое получили миллионы долларов. Однако телешоу получилось не таким, как того хотели продюсеры. Съемки второго сезона даже хотели отменить, но решили всё же выпустить его, прекратив на этом контракт. По словам источников, только на нем сейчас держится некогда королевская семья.

«Меган и Гарри полагаются на эту сделку, чтобы содержать свой особняк за 29 млн долларов и огромный штат работников. Без нее, а также значительного сокращения расходов, они могут оказаться на грани банкротства», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

Королевскую семью сотрясают и более ужасные новости. Троюродную сестру принцев Гарри и Уильям нашли мертвой. Рози Рош умерла, когда ей было всего 20 лет. Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что сестра принцев могла покончить с собой.

Бузова впала в депрессию из-за смерти собаки

С переживаниями из-за смерти столкнулась и телеведущая, певица Ольга Бузова. Ее любимой собаки Евы не стало 22 июля, что сильно ударило по самочувствию звезды.

«Моя бусинка улетела на облачка. Беги по радуге счастливой, как ты всегда бегала по травке. Мой самый любимый мокрый нос, спасибо за счастье в 13 лет. Навсегда в моем сердце», — написала певица в соцсетях.

В социальных сетях она даже взяла паузу на несколько дней, так как хотела достойно попрощаться с маленьким комочком счастья. И лишь недавно нашла в себе силы вернуться в публичное пространство.