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Культура «Тут папа — необаятельный»: Александр Яценко о своем герое в «Обнальщике». Как снимают криминальный сериал с китайским акцентом — репортаж

«Тут папа — необаятельный»: Александр Яценко о своем герое в «Обнальщике». Как снимают криминальный сериал с китайским акцентом — репортаж

Репортаж и фото со съемочной площадки

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1 комментарий
В массовых сценах снялись местные жители | Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RUВ массовых сценах снялись местные жители | Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU

В массовых сценах снялись местные жители

Источник:

Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU

В Приморском крае снимают восьмисерийный сериал «Обнальщик» (16+). Одной из основных площадок стал китайский квартал в Находке (его построили специально), где запланировано пять рабочих смен. Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU побывал на съемочной площадке, пообщался с актерами и узнал о деталях проекта.

«Обнальщик» — криминальная драма, события которой разворачиваются в 2013 году на Дальнем Востоке. Молодой IT-специалист Леша мечтает о карьере в технологиях и стажировке в Китае, но его планы рушатся, когда семья вынуждена бежать от бандитов на Дальний Восток. Отчаявшийся отец узнает о криптовалютной разработке сына и решает использовать ее для опасного бизнеса. Героям предстоит столкнуться с тюремной угрозой, предательством и смертельными опасностями.


В главных ролях: Александр Яценко, Федор Кудряшов, Елена Николаева, Ольга Тумайкина, Игорь Миркурбанов, Ван Шень, Евгений Харитонов, Сабина Ахмедова.

— Китайский квартал — это одна из основных локаций. Ключевая художественная задача в «Обнальщике» — интегрировать азиатскую действительность в российскую, и в китайском квартале она как нельзя лучше реализована. У нас тут происходит несколько ключевых событий, — рассказывает исполнительный продюсер сериала Татьяна Серебренникова.

Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU
Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU
Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU
Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU
Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU
Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU
Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU
1 из 7
Источник:

Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU

По ее словам, для съемок привлекли много местных жителей. Некоторые из них становились за прилавки, примеряя на себя образы торговцев, остальные играли покупателей. Задача у одних — на время почувствовать себя продавцами, у других — вернуться в 2013 год и побыть собой: прогуливаться, прицениваться, торговаться.

Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU
Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU
Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU
Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU
Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU
Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU
Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU
1 из 7
Источник:

Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU

— Главная роль десятого плана — тоже неплохо. Тем более мы даже и не знали и не знаем до сих пор, как снимается фильм. Вот примем участие, будем знать. Я теперь понимаю, как актерам тяжело в такую жару, — признаётся участница массовки, жительница Находки Людмила Югай.

Артисты массовых сцен | Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RUАртисты массовых сцен | Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU

Артисты массовых сцен

Источник:

Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU

В эпизодах в китайском квартале заняты исполнители главных ролей — артисты Александр Яценко, Федор Кудряшов и Ван Шень.

Ван Шень и Александр Яценко&nbsp;— исполнители ролей Тао и Михаила | Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RUВан Шень и Александр Яценко&nbsp;— исполнители ролей Тао и Михаила | Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU

Ван Шень и Александр Яценко — исполнители ролей Тао и Михаила

Источник:

Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU

— Я готовился к этой роли 8 месяцев: вынашивал план, строил программу, внутреннюю установку, какой должен быть мой герой. Мне кажется, он уверенный почти всегда, когда не попадает в трудную ситуацию, — рассказывает исполнитель роли Михаила Александр Яценко.

Александр Яценко | Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RUАлександр Яценко | Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU

Александр Яценко

Источник:

Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU

Актер добавляет, что у него «папский период»: он играет отцов.

— И здесь интересно, что папа нестандартный. Он необаятельный, хотя и пытается понять ребенка. У него много проблем, и в связи с этим он оберегает ребенка и не хочет его погружать в ту структуру. Он считает, что там криминал, а сына считает ребенком. Вот это, мне кажется, основная проблема моего героя: он долго не может поверить, что сын вырос и он самостоятельный, креативный и вообще гораздо круче, чем он. Вот это трудно ему принять, наверное, — говорит Яценко.

Александр Яценко | Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RUАлександр Яценко | Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU

Александр Яценко

Источник:

Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU

Исполнитель роли сына главного героя Федор Кудряшов признаётся, что хочет научиться у экранного персонажа Алексея умению убеждать и целеустремленности.

— Он умеет убеждать. Я так нечасто могу. Я могу стесняться. В какой-то момент, когда ему что-то нужно, он ни о чем не думает и всё время убеждает людей, прям напролом идет, типа «да давай, давай». У него безумные глаза, в которых горит огонь. Вот это я бы хотел у него забрать, да и заберу: у меня вся жизнь впереди, мне 16, — поясняет молодой актер.

Федор Кудряшов | Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RUФедор Кудряшов | Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU

Федор Кудряшов

Источник:

Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU

Секретами создания материального мира, в котором действуют герои, делятся члены художественного департамента. Руководитель Григорий Голицин отмечает, что во многих случаях реквизит удавалось найти чудесным образом буквально перед съемками. Во многом помогали местные жители — от простых людей до представителей крупного бизнеса.

Так выглядит китайский квартал | Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RUТак выглядит китайский квартал | Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU

Так выглядит китайский квартал

Источник:

Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU

— Мы договаривались с огромным серьезным портом, куда паркуются огромные корабли. И серьезные дядьки сначала выглядели очень серьезными, на второй день съемок они уже максимально нам помогали и, как добрые папы, готовы были играть. Потом мы прощались с ними как лучшие друзья. И вот эти чудеса, ими насыщено всё здесь, — говорит Григорий Голицин.

Пожалуй, настоящим чудом стал дом главных героев, который нашли возле горы Сестра.

— Это красивый, но старый дом. Там много вещей, накопленных в саду и сарае, а нам нужно было сделать, чтобы дом был приличный, поскольку семья приезжает из столицы. В общем, это должно было выглядеть как прекрасный старый домик у моря. Мы там построили веранду, добавили всё, что требовалось, и было видно, как преобразились и хозяева, — добавляет Григорий Голицин.

По его словам, хозяин дома теперь работает в художественном департаменте и помогает на других локациях.

Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU

Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU

Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU

Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU

Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU

Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU

Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU

1 из 7

Источник:

Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU

Художник по костюмам Лера Рыскина подбирала одежду каждому герою не только исходя из стиля того времени, но и отталкиваясь от природы артиста, его органики и характера. Во многом помогли фото, сделанные в тот период в Находке. Однако не было задачи снимать документальное кино.

— Мы хотели, чтобы это было не этнографическое повторение, а наоборот — живая зарисовка на тему, — уточняет Лера Рыскина.

Актеры массовых сцен | Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RUАктеры массовых сцен | Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU

Актеры массовых сцен

Источник:

Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU

Капризная погода не помешала съемочному процессу.

— Вы знаете, как ни странно, погода нам сопутствует. В те дни, когда нужны были туманы или дождливая погода, они были. Когда не нужно, не было. И мы ехали в мае-июне для того, чтобы застать туманные времена. И они побыли ровно в то время на эллингах (сооружениях для постройки [или ремонта] в воздухоплавании и судостроении. — Прим. ред.), когда нам это было нужно, — рассказывает продюсер сериала Татьяна Серебренникова.

Режиссер Борис Акопов признаётся, что ему интересно работать в Приморском крае, он считает, что важно развивать кино в регионах.

— Дальний Восток прекрасен. Я всегда хотел здесь побывать. Задача, которая мне по душе, — расширение географии кино. Мне кажется, зрителям хочется смотреть про то, как живет наша большая страна, как живут люди в больших городах, провинциях, — отмечает он.

Режиссер сериала «Обнальщик» Борис Акопов | Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RUРежиссер сериала «Обнальщик» Борис Акопов | Источник: Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU

Режиссер сериала «Обнальщик» Борис Акопов

Источник:

Екатерина Дымова / VLADIVOSTOK1.RU

В основе сюжета «Обнальщика» криминальная история, но для режиссера не это главное:

— Это картина о семье, поиске базовых семейных ценностей, которые, мне кажется, всегда должны быть. Это о том, как семья сталкивается с проблемой, распадается — и герои ищут друг друга и этот центр правильного взаимоотношения отцов и детей.

Премьера сериала состоится в этом году эксклюзивно на платформе Wink.

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Комментарии
1
Гость
1 час
сейчас все сериалы с турецко-китайским фаршем, национальная программа Демография панимаешь да и сохранение традиционных ценностей
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